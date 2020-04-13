EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  481  4
Материалы по теме:
Все про:Киевская область (1942) Госархстройинспекция (55)

 Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция. ФОТО

13 апреля, оперативники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции, следователи следственного управления столичной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева задержали служащего ГАСИи во время получения неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции. 

Неправомерную выгоду он получил в виде талонов на 2500 литров сжиженного газа.

За определенное вознаграждение главный инспектор отдела пообещал не привлекать предприятие к ответственности за нарушение условий градостроительства, а именно не применять взыскания в виде 1,5 млн грн штрафа.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция 01
Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188761
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
что там уже всех из опг "слуга народа" посадили за разворовывание госбюджета в особокрупных размерах?
 показать весь комментарий
 
Якби це був поодинокий випадок, 90% відсотків такі як цей, а підставили бо не поділився з колегами.
 показать весь комментарий
 
дура деффка. надо было борзыми щенками брать. конвертируемая животина сегодня ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх