 Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Неправомерную выгоду он получил в виде талонов на 2500 литров сжиженного газа.

За определенное вознаграждение главный инспектор отдела пообещал не привлекать предприятие к ответственности за нарушение условий градостроительства, а именно не применять взыскания в виде 1,5 млн грн штрафа.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.



