 Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.
Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.
Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.
Мэр Киева Витали Кличко призвал правоохранительные органы проконтролировать обеспечение карантина монастырю.
При цифре 47 в момент снимает хмель..
Вот и сейчас как холодом подуло. (почти Высоцкий)
3 год ·
Я категорично проти того, щоб за державні гроші, силами українських медиків лікувати московських "попів" в Печерській і Почаївській лаврах.
Вони свідомо і навмисне пішли на те, щоб заразитися і заразити свою отару.
Вони розповідали, що Бог їм допоможе, хоча вони не мають до Нього жодного стосунку.
Священникам ПЦУ, Грекокатоликам та іншим Бог допомагає тим, що подарував їм величезний подарунок - здоровий глузд.
Московській "церкві" її господар сатана подарував лише злобу. Як з'ясувалося, вона не рятує від вірусу.
Коротше, нехай московських "попів" лікує путін.
Як казав Христос, не годиться взяти ІВЛ у дітей і віддати московським "попам" (цитата не дослівна, але її сенс я передаю правильно)
Так короновирус у него не подтвердился ? Почему такой фестиваль в комментах ? К вас что , родных и близких нет, или вы нашли источник бессмертия ?
Деталі: За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет. За словами співрозмовника, померлий - киянин, він приїхав з Тернопільщини.