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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП

Среди служителей Киево-Печерской лавры уже вторая смерть от начала вспышки COVID-19. Так, 12 апреля умер 47-летний иеродиакон Наум, которого госпитализировали из Киево-Печерской лавры в Александровскую больницу Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Мэр Киева Витали Кличко призвал правоохранительные органы проконтролировать обеспечение карантина монастырю. 

Источник: https://censor.net.ua/n3188757
 
 
 Топ комментарии
 
Лавра отторгает Московский Патриархат.
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даже под текстом лаик без колибании поставил, но маловато пока, маловато. Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8463
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даже под текстом лаик без колибании поставил, но маловато пока, маловато. Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8463
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Тому, що вони відмовлялися відспівувати загиблих українців, а деякі з них воювали проти України.
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и это так, навскидку. только пара грехов этих "людоведов и душелюбов".
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Так вы по вашей жестокости не лучше кацапофф.
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Жестокости по отношению к кому? Конкретизируй,а не бзди в лужу. Прислужников и агентов влияния кацапских оккупантов,как-то не очень жаль.
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Судить* - не компетенция человека. Кто из нас безгрешен? Ты само кого-то чем лучше?
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что эта за секта УПЦ МП, запрещенная в Украине шайка фсбэшных попов?
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А этот вирус не такая уж и плохая штука:хотя бы за нашу "власть" работает
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Тепер усім 47 річним треба заборонити виходити на вулицю.
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Лавра отторгает Московский Патриархат.
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Больницы отторгают медиков, если следовать твоей логике. Сколько у нас медиков инфицированных ?
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Медики как раз изза таких нехороших людей в рясах как пашка мерседес и страдают. Если что. И они ни в чем не виноваты - в отличии от руководства лавры, которое до последнего разносило заразу и бахвальствовало тем что им ничего не будет.
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Сектанты мацковского сатаната уже должны начать петь песТню..

При цифре 47 в момент снимает хмель..
Вот и сейчас как холодом подуло. (почти Высоцкий)
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Дмитро Корчинський
3 год ·

Я категорично проти того, щоб за державні гроші, силами українських медиків лікувати московських "попів" в Печерській і Почаївській лаврах.
Вони свідомо і навмисне пішли на те, щоб заразитися і заразити свою отару.
Вони розповідали, що Бог їм допоможе, хоча вони не мають до Нього жодного стосунку.

Священникам ПЦУ, Грекокатоликам та іншим Бог допомагає тим, що подарував їм величезний подарунок - здоровий глузд.
Московській "церкві" її господар сатана подарував лише злобу. Як з'ясувалося, вона не рятує від вірусу.
Коротше, нехай московських "попів" лікує путін.
Як казав Христос, не годиться взяти ІВЛ у дітей і віддати московським "попам" (цитата не дослівна, але її сенс я передаю правильно)
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ну если братия полагается не на слепую веру в своего Шефа, а на медиков, рентгеноборудование и тесты, для них по сути "бесовские вещи", то какие же они истинные веряне? они ещё большие материалисты чем основоположники марксизма-ленинизма все вместе взятые.))
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Две пробы на коронавирус НЕ ПОДТВЕРДИЛИ наличия этой инфекции.----Среди служителей Киево-Печерской лавры уже вторая смерть ОТ НАЧАЛА вспышки COVID-19.
Так короновирус у него не подтвердился ? Почему такой фестиваль в комментах ? К вас что , родных и близких нет, или вы нашли источник бессмертия ?
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Сумувати за смертями слуг Церкви ворожої до України якось не комільфо . Щоденно на Сході гинуть і стають каліками наші воїни . Тільки загиблих в АТО ксенофобська УПЦ МП не відспівує .
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Чула як цей Нектарій особисто заявляв, що не має ніякої Української православної церкви Московського патріархату, а є Руська православна церков! Це вже потім, після надання Томосу, московитські попіки почали волати, що їх церков Українська!
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А скільки народу там заразилось та і взагалі церкви могли стати тим місцем, де люди заражались цією чумою.
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Ты в больничку сходи. Там медики пачками заражаются.
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Ну хоть так освободим нашу землю и церкви от мокшан. Все больше убеждаюсь что коронавирус ето не наказание а наш союзник притом самый надежный и самый действующий. Так как бьет врага реально и физически и материально, а не высказывает озабоченности и призывая к покорности. Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 6676
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А коронавирусу пох, мокшанин ты , или патриот. Вот попрет экспонента, все верующими станут.
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да и х*й с ним, этим священником. на россии бабы еще нарожают идиологов московского мракобесия.
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"и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции " - все ясно и понятно с "точностью" этих тестов!
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Пряма мова представника пресслужби: "Зафіксовано третю смерть серед монахів. Помер монах, який був госпіталізований з Почаївської лаври. Він перебував у лікарні понад тиждень. Мав підтверджений діагноз на COVID-19 і супутні захворювання".
Деталі: За даними джерел УП, померлому було 40 років, він мав цукровий діабет. За словами співрозмовника, померлий - киянин, він приїхав з Тернопільщини.
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неканоничкеская гундяйская бесосекта поддерживает войну и терроризм.
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так ці мацкальські тварюки всі місця в Олександрівській зайняли?!
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Пошла "зачистка" Киево-Печерской лавры от резидентуры ФСБ. Первым архимандрит "загнулся". Теперь - иеромонах... Интересно, а как это на воинские звания переводится? Думаю архимандрит - полковник. А иеромонах - капитан...
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