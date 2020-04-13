 Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Мэр Киева Витали Кличко призвал правоохранительные органы проконтролировать обеспечение карантина монастырю.