 Ситуация в зоне ООС: три обстрела, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Песков по направлению населенного пункта Веселое обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По нашим защитникам вблизи Павлополя враг применил станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра", — сказано в сообщении.

Защитники Украины жестко подавили вражеские огневые провокации.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники совершили обстрел наших позиций вблизи Крымского. Здесь враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — добавили в штабе.

Украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника.

"Сохраняя контроль над обстановкой, наши воины заставили оккупантов немедленно прекратить любую активность. Потери противника уточняются", — сказано в сообщении.

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Потерь вследствие вражеских обстрелов 13 апреля нет.

"На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается", — добавили в штабе.





