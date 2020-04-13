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 Происшествия
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Все про:Житомирщина (854) пожар (4010)

 Огонь от сжигания сухой травы охватил 27 зданий жилого сектора в селе на Житомирщине, - ГСЧС

Вблизи села Борятин в Житомирской области пожар от сжигания сухой травы охватила 27 зданий жилого сектора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

"В 10:50 в Службу спасения "101" пгт Романов поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин ... Выяснилось, что загорелась трава на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Впоследствии, в 13:20 сильные порывы ветра изменили направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля.

Пожар тушили 53 человек и 15 единиц техники. Его локализовали в 14:43.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны двое мужчин, из-за которых возник масштабный лесной пожар на Житомирщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3188753
 
 
 Топ комментарии
 
Отстроятся, но жечь траву не перестанут.
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Было. Почти каждый год, но в меньших масштабах.
В этом году просто очень сухая весна после сухой бесснежной зимы - такой суши не было десятки лет уже, потому и горит все сильнее чем обычно.
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Зеленский! Не суетись под клиентом!
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нашу страну наверное выжгут до тла раз коронавирус не берет)
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Никогда так не было раньше. Что случилось теперь?
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Было. Почти каждый год, но в меньших масштабах.
В этом году просто очень сухая весна после сухой бесснежной зимы - такой суши не было десятки лет уже, потому и горит все сильнее чем обычно.
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А если б проголосовали за Пороха - весна сухой не была бы!
И зимой снег бы точно был бы! Огонь от сжигания сухой травы охватил 27 зданий жилого сектора в селе на Житомирщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7063
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Точно!
Зеленский, освободи дорогу Пете! Петя придет - дождь принесет!
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обтекай...твоего членограя никто насильно к булаве не пристегивал.как и тебя к избирательной урне.
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Сухая весна, травяной настил не успел перегнить, почва сухая. Плюс ветра. Плюс куча народу, которому нечего делать, кроме как поиграть в "большой костёр"
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При Порохе, такого бардака и беспредела не было.
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При Порохе и Коронавируса не было! И дожди шли не в пример чаще!
Верните Пороха- он дожди прольет и пандемию отменит!
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Тада..."Порох" бы полил землю дождичком...
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Ось тут зебіли флудять, бо не хочуть каятися за свій вибір!
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Это вы слишком смягчаете всю глубину п-здеца в сознании селян...
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Хай би горіло. Бо саме ці дебіли і підпалили траву.
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та ні...не всі ж вони разом.а якийсь один конкретний дєбіл.але сгоріла уся магала.
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И как обычно бывает, тот дегенерат который подпалил, не пострадает... А вот у его односельчан сгорели дома.
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Смотря какие однсельчане. Может поджигатель и пострадает
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Ну теперь пускай односельчаны найдут падлу и предьявят счет, в том числе и пожарным за работу и затраты. Потому что мразям не дойдет никогда. Им или молотком по башке нужно х***рить или круглую сумму выписать чтобы глаза на лоб полезли
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