 Огонь от сжигания сухой травы охватил 27 зданий жилого сектора в селе на Житомирщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

"В 10:50 в Службу спасения "101" пгт Романов поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин ... Выяснилось, что загорелась трава на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Впоследствии, в 13:20 сильные порывы ветра изменили направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля.

Пожар тушили 53 человек и 15 единиц техники. Его локализовали в 14:43.

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