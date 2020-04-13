 Огонь от сжигания сухой травы охватил 27 зданий жилого сектора в селе на Житомирщине, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"В 10:50 в Службу спасения "101" пгт Романов поступило сообщение о возгорании сухой травы на поле возле с. Борятин ... Выяснилось, что загорелась трава на площади 2 га", - говорится в сообщении.
Впоследствии, в 13:20 сильные порывы ветра изменили направление распространения пожара. Огонь фронтом 500 м распространился на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля.
Пожар тушили 53 человек и 15 единиц техники. Его локализовали в 14:43.
В этом году просто очень сухая весна после сухой бесснежной зимы - такой суши не было десятки лет уже, потому и горит все сильнее чем обычно.
И зимой снег бы точно был бы!
Зеленский, освободи дорогу Пете! Петя придет - дождь принесет!
Верните Пороха- он дожди прольет и пандемию отменит!