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 Политика Украины
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Все про:банки (1731) Арахамия (286) Слуга народа (801)

 Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия

Во фракции "Слуга народа" достаточно голосов для принятия во втором чтении и в целом законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас точно есть большинство людей, которые не хотят дефолта в этой стране и будут голосовать за законопроект о банках в той редакции, в которой необходимо для получения транша МВФ. У нас есть 226 голосов внутри нашей фракции - так сформулируем", - подчеркнул он.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3188750
 
 
 Топ комментарии
 
прізвища меншості хочеться побачити.... хто там хоче дефолту.
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В Україні оголошений режим ХЗ. ХЗ що відбувається. ХЗ хто управляє. ХЗ що можна. ХЗ що не можна. ХЗ на основі яких законів
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прізвища меншості хочеться побачити.... хто там хоче дефолту.
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СН розділені між Коломойський та Ахметовим. Відповідно ті, хто за Коломойського хочуть дефолту.
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Очень стабильно, что голоса ПЕСА только за ахмета, правда же?
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Там 50/50.
Роли в спектакле поделены случаянно путем жеребьевки. Одни голосуют за закон, другие вносят правки, чтобы закон не приняли.

Потом меняются местами.
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Я хочу дефолту. Треба бути дурним, щоб не скористатися з пандемії та не отримати від цього зиски. Багато країн пережили дефолт і добре себе почувають, а у деяких це постійна ситуація.
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В Україні оголошений режим ХЗ. ХЗ що відбувається. ХЗ хто управляє. ХЗ що можна. ХЗ що не можна. ХЗ на основі яких законів
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Ну да, ну да. Шоу продолжается.

Сейчас только еще полмиллиона правок второй половине СН подвезут...
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Значит дефолт будет. Спасибо зелёная шмаркля.
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та да
скажуть потім: ми очєнь етава нє хатєлі, но так получілось!
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Митинги это вопрос до Пеца,у него ещё должно быть краденное бабло
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Кавопывци взбудоражены?
Логику применишь?
Или глуп, подсказка нужна?
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Ну зараз може і так, але поки ті 100500 тищ правок розглянуть, то ситуація може змінитися...
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Это напоминает какой-то дурацкий сериал из эпохи 90-х.
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мало чого вони не хотять!
а бєня шо, дарма свого хлопчика у президентах пригрів?
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Понятно, - значит будет дефолт.. Зебилы, ну вы поняли...
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Теперь, кроме банковского закона, возник вопрос с дефицитом бюджета. Чем крыть будете? Станком?
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Беня отобрал 3 ярда гривен у УКРНАФТИ. Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6776Богатый Буратин Остап Бендер.Оцените ход конем.
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Венесуэла ждет нас.Поздравляю 73 % это круто Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4685
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Кредит доверия к Украине со стороны Инвесторов и западных банкиров 0 целых ничего десятых.........Включаем печатный станок и доллар будет стоить 1 миллионов Купонов.. Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5276Слава зеленскому
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Голоса есть , а мозгов ,как и куда послать поправки и тех .кто их подал ,нет.
вносите изменения в регламент ,позволяющие , в условиях приближающегося
экономического коллапса страны, послать все эти поправки оптом и в розницу
Коломойскому на долгую память.
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Я сильно сомневаюсь,
что те тамады-фотографы знают значение слова "дефолт".

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Поздно пить Боржоми,Телевизор победил Холодильник Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия - Цензор.НЕТ 389
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А Вова хочет. И хрен вы что сделаете!
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Ну так даже Вова понимает что отвечать придется ему а не бене. Тут уже конкретно твоя шкура может пострадать 😷
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