 Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас точно есть большинство людей, которые не хотят дефолта в этой стране и будут голосовать за законопроект о банках в той редакции, в которой необходимо для получения транша МВФ. У нас есть 226 голосов внутри нашей фракции - так сформулируем", - подчеркнул он.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Роли в спектакле поделены случаянно путем жеребьевки. Одни голосуют за закон, другие вносят правки, чтобы закон не приняли.
Потом меняются местами.
Сейчас только еще полмиллиона правок второй половине СН подвезут...
скажуть потім: ми очєнь етава нє хатєлі, но так получілось!
Логику применишь?
Или глуп, подсказка нужна?
а бєня шо, дарма свого хлопчика у президентах пригрів?
Бенесуэла нас ждет!!!! Почитайте, не пожалеете!
вносите изменения в регламент ,позволяющие , в условиях приближающегося
экономического коллапса страны, послать все эти поправки оптом и в розницу
Коломойскому на долгую память.
что те тамады-фотографы знают значение слова "дефолт".