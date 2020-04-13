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 Политика Украины, Общество
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 Ношение паспорта нужно для проверки человека на возможное нарушение самоизоляции. Его отсутствие не влечет штраф, но затягивает процедуру, - Геращенко

Документы в период карантина предусмотрено носить для того, чтобы компетентные органы могли проверять, нет ли этого человека в базе данных лиц, которые подписали обязательства о самоизоляции. В то же время отсутствие паспорта не влечет штраф.

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Сейчас пограничники передают нам каждый день тысячи заявлений о том, что граждане, пересекшие границу Украины, обязуются сидеть у себя дома 14 дней. В полицейские планшеты загружается эта информация в электронном виде, дабы полицейский мог проверить. Если у человека нет документов, он может назвать себя Евгений Кузьменко или Антон Геращенко", - говорит он.

Однако штраф за не ношение паспорта не предусмотрен.

"Если человек не взял с собой документы, мы не занимаемся штрафованием этого человека. Мы просим: свяжитесь с супругой или родными, пусть они вам сбросят документ или фото документа. Сейчас почти у всех есть смартфоны", - добавил замминистра.

Читайте также: Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко

Полный текст интервью с Антоном Геращенко читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3188748
 
 
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Подібні вимоги без введення особливого стану у порушенням прав громадян України.
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Та це він несе нісенітницю. В них немає бази тих, хто на самоізоляції, як він провірить?
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База у них є, але там далеко не всі хворі на короновірус.
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а з чого ти вирішив, що вам хтось має допомагати і щось полегшувати?
ви обернулися на ту саму ментівню, якою і були
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Документы подтверждающие личность имеют при себе во всех странах Европы,ну а пецеботам конечно это напряг
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Во всех странах Европы такими документами являются права...бануовская карта с фотографией...и много других документов...а в,Украине зеленое стадо требует исключительно паспорт..
Так что **** утри свою зеленую соплю
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Так у тебя паспорта то нету,порохососам выдают паёк по карточкам
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Який борзий новорег. Ти хоч випробувальний термін на ботофермі ;ЗЕ!діджитал; у Фьодорова пройшов?
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А спустя несколько месяцев окажется, что вообще ни за что штрафы не были предусмотренны... Но только людей штрафовали.
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Треба було ще прописати аби носити з собою пачку паперу аби поліціянтам було легше складати протокола та банківську картку аби відразу сплачувати виписані штрафи.
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Все меняется, все приходят и уходят. И только Геращенко вечен.
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Само-изоляция - это когда человек изолировался по личной инициативе!
Или всё таки принудительная изоляция дома? Домашний арест?
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