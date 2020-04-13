 Ношение паспорта нужно для проверки человека на возможное нарушение самоизоляции. Его отсутствие не влечет штраф, но затягивает процедуру, - Геращенко

Об этом сообщил в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Сейчас пограничники передают нам каждый день тысячи заявлений о том, что граждане, пересекшие границу Украины, обязуются сидеть у себя дома 14 дней. В полицейские планшеты загружается эта информация в электронном виде, дабы полицейский мог проверить. Если у человека нет документов, он может назвать себя Евгений Кузьменко или Антон Геращенко", - говорит он.

Однако штраф за не ношение паспорта не предусмотрен.

"Если человек не взял с собой документы, мы не занимаемся штрафованием этого человека. Мы просим: свяжитесь с супругой или родными, пусть они вам сбросят документ или фото документа. Сейчас почти у всех есть смартфоны", - добавил замминистра.

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Полный текст интервью с Антоном Геращенко читайте по ссылке.