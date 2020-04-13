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 Политика Украины, Экономика
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 Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны", - отметил он.

Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.

"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это "транзитным бюджетом карантина", он дает право правительству быстро принимать решения", - добавил Арахамия.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова

Источник: https://censor.net.ua/n3188744
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботи, нам капєц! Зєприпиздентські нелохи знайшли всі наші таємні лабораторії!

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7478
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оно проболталось.. мол, дефицит бюджета 300 млрд.грн (11+ млрд.долл) - это фигня, для отвода глаз и чтобы пипл сразу не шокировать...
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
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Четко про него пошутили - с глазами обосравшегося котенка
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оно проболталось.. мол, дефицит бюджета 300 млрд.грн (11+ млрд.долл) - это фигня, для отвода глаз и чтобы пипл сразу не шокировать...
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
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"..будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны", - отметил он."... Эпохпа бедности - всёёёё... зебилов не обманывали - идёт эпоха нищеты для 73%))И, что забавно, бюджет ОП вислюка оманського увеличили с 30+ млрд.грн. (что в 110+ раз больше чем было при Порохе) - бо вове денег нужно многаааа..
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Ну сказал же человек, что это еще не анткризисный бюджет.
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Опять это небритое чмо вылезло. Куда ни глянь, всюду оно.
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Порохоботи, нам капєц! **************** нелохи знайшли всі наші таємні лабораторії!

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7478
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Сказ о том.как Порох коронавирус создавал.. Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3767
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Знову намагаються міфи ввести до реальності! Шукають ферми порохоботів, шукають, що Порох вкрав, шукають найменшу зачіпку на волонтерів, добробатів та патріотів...
Але реальність така, що після чергового повідомлення про викриття ботоферми, зникають "восхваляторьі" ЗЕ!, а порохоботи все не зникають, не вимирають з голоду і за кордон не драпають... От же ж кляті! Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 9287
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для того, щоб друкувати гроші, потрібна згода Нацбанку.... а її немає
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Не по теме- Харків дебелатаварія вул. Отакара Яроша, біля канатки, мерседес без колеса, міцубіші без колеса, бетонавоз не постраждав...))
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Условный бюджет, от условного лидера партии,от условного президента....которые выбрали РЕАЛЬНЫЕ 73% зелебобиков.Только язва желудка поможет вспомнить идиотам,что голова без мозга- это качан зелёной капусты.
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щас распилят этот карантинный бюджет, на онлайн обучение, на листовки про вирус, на ролики по тв.
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Що за дивна неукраїнська пика і таке ж неукраїнське прізвище?
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Посмотри на свою,она даже тебя выдаёт по нику
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Так казав і найвеличніший - виберіть мене, а потім... А потім виявилося, що "Я вам ничего нє должєн". Хто ж вам, з тих, хто має розум, зара вірити буде? Особливо такій хламідії
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То есть это еще не вся жопа, буде еще хуже... Зміни до бюджету умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину, потім їх переглянуть, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3220
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Это огонь) я думала в наглом воровстве яныка, ему не будет равных, оказывается молодежь еще куда прожорливее.
"... а тем временем черпали двумя руками"
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Знаем-знаем, это из Ходжи Насредина:
"а через два месяца или Осел сдохнет, или МВФ кредит даст, или землю продадут".

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