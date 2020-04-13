 Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны", - отметил он.
Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.
"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это "транзитным бюджетом карантина", он дает право правительству быстро принимать решения", - добавил Арахамия.
Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
Але реальність така, що після чергового повідомлення про викриття ботоферми, зникають "восхваляторьі" ЗЕ!, а порохоботи все не зникають, не вимирають з голоду і за кордон не драпають... От же ж кляті!
Судя по всему, в ОП уже решили попрощаться с МВФ, а необходимые деньги просто допечатать
"... а тем временем черпали двумя руками"
"а через два месяца или Осел сдохнет, или МВФ кредит даст, или землю продадут".