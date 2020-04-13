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 Политика Украины, Общество
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 Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова

В Украине в рамках карантинных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса действует много "бредовых" запретов.

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Один человек, который бегает, например, по лесопосадке, – это не проблема. Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу. Закончится все тем, что рано или поздно кто-то пойдет в ЕСПЧ. И мы все заплатим за это из своего кармана", - отметила она.

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По ее словам, карантин не на месяц, а в лучшем случае на год-полтора.

"И мы должны понимать: вводимые сейчас жесткие меры можно будет потом "реинкарнировать" и использовать дальше. Потому что пандемия просто так не уйдет. Пока не будет вакцин или лечения - а это год-полтора - мы будем жить в состоянии "надзвичайної ситуації", незаконно, в обход парламента, введенной Кабинетом Министров", - добавила нардеп.

Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3188737
 
   
 Топ комментарии
 
У власти бандиты. Оплачивать которых придется нам. Зебилье, повторюсь, вы - идиоты.
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Хоть кто-то начал читать Конституцию Украины. Конечно пойдёт! И отсудит хорошие деньги! Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 5056
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Да, она права. Есть закон о ЧС "О защите населения и территорий от воздействия .....", где четко прописаны и правовые, и финансовые, и организационные нормы. Но он предусматривает финансирование с центрального бюджета, со специального фонда ЧС. А не за счет местных бюджетов, как Зеля пытается пропетлять сейчас.
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У власти бандиты. Оплачивать которых придется нам. Зебилье, повторюсь, вы - идиоты.
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Реинкарнировать в мае карантирные меры, да пожестче. Возможно, ЧП введут. Почитайте внимательней ее слова.
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Она хочет, чтобы все было согласно закона. Уже сейчас суды в 90% случаев оправдывают нарушителей карантина. Постанова кабмина не закон, ее можно в сортире не стенку приклеить и не более.
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html И все-таки она не права или не смотрела за какие изменения голосуют в зале Рады, а конкретно 30 марта.

А там и такое было

Статтю 325 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такій редакції:
"Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
Представляете, если вместо штрафов судить будут...... по принятому Закону, вернее по принятым изменениям в УК
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Это предположение!
А вот, что она конкретно предлагает?
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Почитайте полный текст интервью. И я почитаю. Сейчас времени нет.
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В неї інша задача- повітря зіпсувати.
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Хоть кто-то начал читать Конституцию Украины. Конечно пойдёт! И отсудит хорошие деньги! Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 5056
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Почти вся Европа сидит на карантине, та огромные штрафы, о каком ЕСПЧ она говорит.
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Даже если вся Европа (кстати, не вся, но это непринципиально) неправа, она таки неправа.
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Ба товарищ Корбан еще за свои фокусы например ой как огребет Да иМеркель встала в позу и сказала что х"й на блюде а не ******* евро Италии и Испании - потому вангую расследования об махинациях с статистикой умерших в Италии и Испании ...
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Неужели Вакарчук их всех подбирал по своему уму?
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Интересно скажите в пример более незашкваренную партию в парламенте, которых подбирал не Вакарчюк? Жду😷
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я обязан отвечать на подобные глупости?
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Ну вот видешь как все быстро. Ну ниче может в следующий раз похвалишь своих, когда голос зашкварится. А пока рот оф😷
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"Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу." Ее в гугле забанили.

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Да нет - это Вы читать разучились. По-отечески поясню: она не видела не дурацких ограничений а положительного эффекта от дурацких ограничений.
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Тебе мэр Днепра Филатов расскажет, почему он роет могилы.
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бледненько. просто попытка запугать. тьфу. впрочем, нереалистично ожидать чего-то другого от человека, мозги которому переклинил страх.
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Річ у тому, що в нього вони є, на відміну від деяких мультирегових!)))))))
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и тебя тоже сегодня не кормлю. извини. приходи в пятницу.
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Давай я тебе без гугла скажу, что она права и в Европе не запрещают выходить на улицу
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В Украине тоже не запрещено, только ОГРАНИЧЕНО!
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Игорь Д
"Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу."
Игорь Д
В Украине тоже не запрещено, только ОГРАНИЧЕНО!

Ты уже определись или запрет или ограничено☝
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Наверное тяжело быть тупому? Идет СРАВНЕНИЕ с другими странами.
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Ну так если ты не знаешь за все страны, так и не 314ди. Ок? Умный ты наш😷
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Да вроде нет пока. А зачем вы спрашиваете? Я разве утверждал что запрещают?
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Как всё запущено Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова - Цензор.НЕТ 8227 Неужели у Устиновой под запретом интернет? Банально или нет, но запрет даже на выход без разрешения существует. А еще представляю как она удивится, что даже комендантский час кое-где умудрились ввести. У нас до такого не дошли пока.
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"Объявлять" - это не совсем "назвать". Вы начали свою заочную полемику с Устиновой с презумпции её глупости. Собственно тезис о том, что она ну очень недалёкая, составляет основное содрежание Вашего коммента. Не?
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Але, какой запрет? Хотелки кабмина - это только хотелки кабмина. Где ЧП и ВП? Нет? Значит ст64 Конституции Украины: Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-64.htm
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Уверяю, что всё это прописано и в Конституции тех стран, где ввели жесткий карантин. Где-то по всей стране, где-то в отдельных регионах. И комендантский час существует, я не шутила. От того, что у нас вместо ЧС назовут ЧП станет легче? Хотите дать еще больше прав недалекой власти?
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Власть у нас всегда так действует, абсолютно не задумываясь о последствиях. Ведь когда придет время расхлебывать то что они натворили, они уже у власти не будут, и значит это не их проблема, а проблема тех, кто будет у власти на тот момент.
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проблема бредовых ограничений имеет свои скрытые корни в бредовости поведения "новой общности совецких людей - совецкого народа", которая так и не вымерла и в основной массе своей просто не будет строго следовать даже разумным предписаниям. это не бюргеры европ, которые в основной массе своей выполняют все основные требования и потому полиция отлавливает только явно зарвавшихся выше крышы.
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В Чехии парламент принял чрезвычайное положение, где регулируется ограничение прав и свобод граждан, а так же за правонарушения, например грабеж, тюремный срок увеличен в 4 раза. В Украине тоже чрезвычайное положение, кто может правильно истолковать?
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