 Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Александра Устинова.

"Один человек, который бегает, например, по лесопосадке, – это не проблема. Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу. Закончится все тем, что рано или поздно кто-то пойдет в ЕСПЧ. И мы все заплатим за это из своего кармана", - отметила она.

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По ее словам, карантин не на месяц, а в лучшем случае на год-полтора.

"И мы должны понимать: вводимые сейчас жесткие меры можно будет потом "реинкарнировать" и использовать дальше. Потому что пандемия просто так не уйдет. Пока не будет вакцин или лечения - а это год-полтора - мы будем жить в состоянии "надзвичайної ситуації", незаконно, в обход парламента, введенной Кабинетом Министров", - добавила нардеп.

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