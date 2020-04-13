 Из-за этих карантинных запретов кто-то пойдет в ЕСПЧ, и мы все заплатим за это из своего кармана, - нардеп "Голоса" Устинова

Об этом заявила в интервью Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Александра Устинова.
"Один человек, который бегает, например, по лесопосадке, – это не проблема. Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу. Закончится все тем, что рано или поздно кто-то пойдет в ЕСПЧ. И мы все заплатим за это из своего кармана", - отметила она.
По ее словам, карантин не на месяц, а в лучшем случае на год-полтора.
"И мы должны понимать: вводимые сейчас жесткие меры можно будет потом "реинкарнировать" и использовать дальше. Потому что пандемия просто так не уйдет. Пока не будет вакцин или лечения - а это год-полтора - мы будем жить в состоянии "надзвичайної ситуації", незаконно, в обход парламента, введенной Кабинетом Министров", - добавила нардеп.
Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте по ссылке.
А там и такое было
Статтю 325 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такій редакції:
"Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".
Представляете, если вместо штрафов судить будут...... по принятому Закону, вернее по принятым изменениям в УК
А вот, что она конкретно предлагает?
"Я не видела, чтобы такое работало в других странах, где банально запрещали людям выходить на улицу."
Игорь Д
В Украине тоже не запрещено, только ОГРАНИЧЕНО!
Ты уже определись или запрет или ограничено☝
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-64.htm