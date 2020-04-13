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Все про:Стерненко (69) Венедиктова (114)

 Генпрокурор Венедиктова встречалась со вдовой убитого при нападении на Стерненко Кузнецова. С самим Стерненко встречи не было, - Казанский

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела встречу со вдовой погибшего во время нападения на одесского активиста Сергея Стерненко Ивана Кузнецова Олесей и ее адвокатом. С самим же Стерненко такой встречи не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "По информации моих источников, в минувший четверг в 15:00 генпрокурор Венедиктова принимала у себя Олесю Кузнецову - вдову Ивана Кузнецова, погибшего в результате нападения на Сергея Стерненко. Вместе с ней был адвокат Станислав Свириденко.

Ранее Венедиктова обсуждала подозрение Стерненко с министром Арсеном Аваковым. При этом генпрокурор отказывается от встречи с самим Стерненко, который также подавал заявление на личный прием. Что выглядит довольно странно. Если есть желание разобраться в этом деле, а не выполнить политический заказ - надо встречаться со всеми сторонами конфликта, а не только с представителями титушок, которых теперь пытаются представить в роли невинных жертв".

Генпрокурор Венедиктова встречалась со вдовой убитого при нападении на Стерненко Кузнецова. С самим Стерненко встречи не было, - Казанский 01

Вдова - Олеся Кузнецова 


Генпрокурор Венедиктова встречалась со вдовой убитого при нападении на Стерненко Кузнецова. С самим Стерненко встречи не было, - Казанский 02

адвокат - Станислав Свириденко

Как сообщалось ранее, бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесском активисту Сергею Стерненко.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3188735
 
   
 Топ комментарии
 
Венедиктова - конченная пророссийская сука.
Больше о ней нечего сказать.
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С таким свистком вдова очень быстро насосет себе нового папика.
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Простите, а такие губы у вдовы, наверное, от того, что она много плакала?
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С таким свистком вдова очень быстро насосет себе нового папика.
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сракою - на гиляці, і с .уем у свістку)))
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и опять маланчкая шобла под фамилией гоеев.. ******.. губки то на 2000 бакосв такая операция губок стоит .. смоктать оно такое хроть и Олесы а по роже Спраюлева Сара Оповна...
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Нет, какие 2000 баксов. Это уже давно стало доступным. Несколько уколов в губы почти любой косметолог сделает, там не нужна операция. Но выглядит эта баба просто адово.
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тут уколамі нє обошлось - губи завьорнути плойкой
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Венедиктова - конченная пророссийская ****.
Больше о ней нечего сказать.
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Як і Зєля - *******.
Зєлю геть. Дострокові.
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Простите, а такие губы у вдовы, наверное, от того, что она много плакала?
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Ага...смоктала та плакала , плакала та смоктала..
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Вєнєдіктова якщо буде багато зустрічатись з Портновим, то в неї тоже виростуть такі губи))
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А что уже можно жениться на резиновых женщинах? Ну что же, не отстаем от времени
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Це просто 3ви3дець....................................Венедиктова точно довбойопка !
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Венедиктова хочет такие же вареники, как у вдовы. Вдова расскажет, где со скидкой сделают.
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Губы себе на вдовью пенсию сделала?
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Стерненко лопатою підкоректував фейс-морду курці цій.
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Нельзя такое показывать без предупреждения
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Блін ! Глянув на вдову-Мамма мія ! Реально очконув !
Ви б чи попереджували,чи заретушували оті вареники !
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Я тоже))) как говорят на форумах, такое надо прятать под кат с предупреждением))))
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А что по поводу двух предыдущих нападениях на Стерненко, кто то что то расследовал?
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Рифмайстер, Кузьменко, Дугарь, Чорновол, Стерненко... Что как не рыговский реванш. В этот раз главное не повторить ошибок преведущего Майдана и разчистить авгиевы конюшни МВС, прокуратуры, суда. Ну и по законам военного времени....
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Украина уже проиграла эту войну.
Колесо репрессий только набирает обороты.
Если завтра позволим закрыть Черновол, в этом можно будет только расписаться.
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Зеленим шпигунам тільки і треба, щоб спровокувати силовий варіант і дати карт бланш російським "миротворчикам". Але, схоже, цей сценарій вже невідворотній.
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ну здраствуй малороський мір! ви зробили це разом зєлєпупенки
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Кто в здравом уме рискнет встретиться с Стерненко. Каждому свои кишки дороги.)
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Скоро у Венедиктовой такие же губы будут...
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Може Вєнєдіктова хотіла дізнатись ДЕ і ЧОМУ переховується напарник Кузнєцова ?
Чому в бєгах ? Вже ж їхні до влади прийшли.
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А вони про це знають? Бойко там, Медведчук, Кернес, Труханов?
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Мать моя женщина! Вот это вдовушка! Я чуть не сцикнула от страха.
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Отакий зараз соцреалізм (соціалістичний реалізм)...
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Я давно пишу - с октября где-то, что рейтинг зе грохнулся, а цифры, что нам показывают фальсифицируются карманными социологическими институциями и продажными социологами. Зе в панике, бо натуральные цифры он знает, поэтому и прячется от народа записывая тупые ролики-обращения. Трохи голосов у зе конечно есть, но их мало, поэтому думаю у него решили поборотся с рыгами за рыговский электорат. Я это кстати предполагал ещё в начале прошлой осени. Вот от сюда и поползновения то на пашинского, то на свинарчука, то на сатановскую-гонтареву, то на потроха, но те откупились и договорились, теперь зе-команда взялась за более мелкую рыбу - стерненко и чёрновол. Ну, а из соратника по распродаже украинской земли потроха Банковая нам лепит лидера оппозиции на случай Майдана, чтоб снова предать Майдан и грабить Нэньку-Украину пуще прежнего.
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Уляна Супрун13 грудня 2019 р.Мої бабці та діди були задіяли у підпіллі в боротьбі проти нацистів та совєтів. Через це наприкінці Другої Світової війни моя родина змушена була виїхати з України. Тому що членам підпілля в ті часи загрожувала тюрма або розстріл.

Після проголошення незалежності України ми з чоловіком Марком змогли привезти діда на батьківщину. Це була його мрія -- побачити вільну Україну.

Але незалежності на папері виявилось недостатньо. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу, суверенітет та гідність. За це, так само, як і в ті часи, сьогодні багатьом українцям загрожують тюрма або смерть: на Донбасі, в Росії або в окупованому Криму.

Дисиденти у совєцькому союзі постійно були у стані боротьби за свої права, за мову, за свою творчість, за свободу від режиму. Вони писали різні твори, ризикуючи опинитися у в'язниці або вбитими совєтами.

Так само сьогодні Росія ув'язнює та вбиває тих, хто не погоджується та виступає проти її кривавого режиму.

Щонайменше 87 українців у Криму є бранцями Кремля. Російські спецслужби незаконно затримували людей та відправляли за грати.
Правозахисник Емір-Усеїн Куку нещодавно був засуджений до 12 років в'язниці. Уявіть собі -- 12 років у сфабрикованому провадженні. Мусліма Алієва незаконно засудили до 19 років в'язниці. Нібито за тероризм.

"Терористами" Росія вважає тих, хто не погоджується з її окупаційним режимом. Хто допомагає своїм громадянам. Терористами Росія називає українців, які мають свою культуру, свою мову, борються за свою свободу.

Хоча насправді терористами є ті, хто використовує насильство для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. І це Росія.

Коли російські окупанти затримали Раіма Айвазова, вони не повезли його на допит. Вони вивезли його в поле та імітували розстріл.

Тортури, катування, психологічний тиск -- це методи країни-агресора, які не змінюються з часів минулого століття. Але ми маємо бути єдині. В цьому наша сила.

Сьогодні вручала відзнаку за Поезію про Крим кримськотатарською мовою на Другий літературний фестиваль "Кримський Інжир". 13-15 грудня. Заходи в рамках фестивалю будуть проходити також протягом цих вихідних. Якщо маєте нагоду - завітайте. Тут детальна програма:

Рано чи пізно "Кримський Інжир" обов'язково відбудеться в Криму. Де і гори, і море, і відвага та прагнення до свободи дуже надихають.
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веДениктову и бабикова ждет ростов как минимум.или вообще постреляют
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це ж як тра поіздєвацца над мордой ліца - тут тобі всі віди пластікі та всі нєудачні - на ній хтось трінірувався. Вдова нєдодєлана

Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський - Цензор.НЕТ 4628
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Скоріше перероблена. З такою жити - краще крякнути, як її чоловік і зробив. Може він навмисно смерті шукав?
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Це про цю ляльку з секс-шопу говорив зе-слуга Коля Тищенко?
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Ну,ця прокурорша такого накерує,що мама- не горюй...
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Хлопця реально треба рятувати. Ніяких показів в мусарні і прокуратурі Стерненко не мусить робити. Мусора нехай спочатку допитають Трухана на предмет замовлень на вбивство Стерненка. А самому Стерненку треба організувати громадянську охорону, бо мусорам Авакова віри нема.
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Пані вєнєдіктова, ДЕ справа проти руSSкіх терористів?! ДЕ вироки судів??

а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Ну как это у Стерненко не было встречи с генеральным прокурором? Ну вспоминайте же, с Рябошапкой чаек гонял 13 сентября 2019 года)))
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брррр.. мукля
у меня 2 дочки растут, а вдруг они себе такое сделают... воспитывай не воспитывай... ужас, ужас просто
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Кто скажет, причем тут фото жены титушки, здесь к месту циничный, презрительный взгляд венедиктовой, креатуре блазня, которая не прошла тестирование на судью, но подошла блазню на ген прокурора, с таким взглядом ей бы к лицу работа смотрителем в концлагере, либо в гулаге.
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зеленi риги iдуть тим же шляхом, яким вони йшли 6 рокiв тому: посадки опонентiв по фейкових справах, знищення економiки i армii, тотальне свавiлля чиновникiв та шалена корупцiя у вищих ешалонах влади, цензура по тб... через 1,5-2 мiс однієї iскри вистачить аби ********** народ викинув на смiтник.
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ххахаха! Генпрокурор Венедіктова зустрічалася зі вдовою убитого під час нападу на Стерненка Кузнєцова. Із самим Стерненком зустрічі не було, - Казанський - Цензор.НЕТ 1544 ну что у них с губами ? Это прикол ,неужели вареники вызывают симпатию и желание ? Это больше похоже на метку -шлюхи . вместо печати на лбу .
А сам .С.Стерненко это наша гордость !!!
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Отец Кати Гандзюк встречаться с прокуроршей отказался и она встретилась с жертвой пластической хирургии. Рыги в турборежиме натягивают сову на глобус. Последнее время у кремлеботов методички с упором на Майдан, там всё перевёрнуто с ног наголову.
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єто фото до того или после того? да какая разница...
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