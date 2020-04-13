 Генпрокурор Венедиктова встречалась со вдовой убитого при нападении на Стерненко Кузнецова. С самим Стерненко встречи не было, - Казанский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Казанский отметил: "По информации моих источников, в минувший четверг в 15:00 генпрокурор Венедиктова принимала у себя Олесю Кузнецову - вдову Ивана Кузнецова, погибшего в результате нападения на Сергея Стерненко. Вместе с ней был адвокат Станислав Свириденко.
Ранее Венедиктова обсуждала подозрение Стерненко с министром Арсеном Аваковым. При этом генпрокурор отказывается от встречи с самим Стерненко, который также подавал заявление на личный прием. Что выглядит довольно странно. Если есть желание разобраться в этом деле, а не выполнить политический заказ - надо встречаться со всеми сторонами конфликта, а не только с представителями титушок, которых теперь пытаются представить в роли невинных жертв".
Вдова - Олеся Кузнецова
адвокат - Станислав Свириденко
Как сообщалось ранее, бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что новая руководительница Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесском активисту Сергею Стерненко.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Больше о ней нечего сказать.
Зєлю геть. Дострокові.
Ви б чи попереджували,чи заретушували оті вареники !
Колесо репрессий только набирает обороты.
Если завтра позволим закрыть Черновол, в этом можно будет только расписаться.
Чому в бєгах ? Вже ж їхні до влади прийшли.
Після проголошення незалежності України ми з чоловіком Марком змогли привезти діда на батьківщину. Це була його мрія -- побачити вільну Україну.
Але незалежності на папері виявилось недостатньо. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу за нашу свободу, суверенітет та гідність. За це, так само, як і в ті часи, сьогодні багатьом українцям загрожують тюрма або смерть: на Донбасі, в Росії або в окупованому Криму.
Дисиденти у совєцькому союзі постійно були у стані боротьби за свої права, за мову, за свою творчість, за свободу від режиму. Вони писали різні твори, ризикуючи опинитися у в'язниці або вбитими совєтами.
Так само сьогодні Росія ув'язнює та вбиває тих, хто не погоджується та виступає проти її кривавого режиму.
Щонайменше 87 українців у Криму є бранцями Кремля. Російські спецслужби незаконно затримували людей та відправляли за грати.
Правозахисник Емір-Усеїн Куку нещодавно був засуджений до 12 років в'язниці. Уявіть собі -- 12 років у сфабрикованому провадженні. Мусліма Алієва незаконно засудили до 19 років в'язниці. Нібито за тероризм.
"Терористами" Росія вважає тих, хто не погоджується з її окупаційним режимом. Хто допомагає своїм громадянам. Терористами Росія називає українців, які мають свою культуру, свою мову, борються за свою свободу.
Хоча насправді терористами є ті, хто використовує насильство для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. І це Росія.
Коли російські окупанти затримали Раіма Айвазова, вони не повезли його на допит. Вони вивезли його в поле та імітували розстріл.
Тортури, катування, психологічний тиск -- це методи країни-агресора, які не змінюються з часів минулого століття. Але ми маємо бути єдині. В цьому наша сила.
Сьогодні вручала відзнаку за Поезію про Крим кримськотатарською мовою на Другий літературний фестиваль "Кримський Інжир". 13-15 грудня. Заходи в рамках фестивалю будуть проходити також протягом цих вихідних. Якщо маєте нагоду - завітайте. Тут детальна програма:
Рано чи пізно "Кримський Інжир" обов'язково відбудеться в Криму. Де і гори, і море, і відвага та прагнення до свободи дуже надихають.
а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
у меня 2 дочки растут, а вдруг они себе такое сделают... воспитывай не воспитывай... ужас, ужас просто
А сам .С.Стерненко это наша гордость !!!