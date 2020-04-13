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 Политика Украины
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 "Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук

Средства из бюджета, которые должны быть в этом году выделены на деятельность партии "Слуга народа", передадут на борьбу с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"В изменениях к бюджету зафиксирована возможность отказаться от государственного финансирования уставной деятельности партии на разные сроки: один, два, три квартала или на бюджетный год. Какой именно период - должно быть указано в заявлении, которое партия подает в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

По словам Кравчук, таким образом, "Слуга народа" перечислит свою часть государственного финансирования в бюджет на законных основаниях - это 70 млн гривен в этом году.

"Также мы найдем формат направить уже полученные деньги на нужды медиков. Надеюсь, что другие партии, представленные в парламенте, последуют нашему примеру", - подытожила она.

Читайте также: "Слуга народа" еще не решила, каким путем будет голосовать за законопроект о банках, - замглавы фракции Кравчук

Слуга народа передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188734
 
 
 Топ комментарии
 
Вкрали мільярди, а віддають 70 мільйонів.
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по каналу "Звезда" показали или откуда инфа ?
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так и то не свои,

а те, шо им из бюджета дадут
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Вкрали мільярди, а віддають 70 мільйонів.
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Коли ты сказал что украли миллиарды чем ты документально подтвердить? или ты балабо
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останнє...
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Так суды ж идут, в которых лежат документальные подтверждения воровства миллиардов Беней.
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Так суды ж идут, в которых лежат документальные подтверждения

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если там есть документальные подтверждения,так чего же пепа возбудился?
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Суд Лондона первым вынес решение о том, что Коломойский и ЗЕ отмывали ваши деньги.

Но вы все равно выбрали Коломоя и ЗЕ.
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Не путай.
1.7 лярда украли чета парашенки. ОФИЦИАЛЬНО!!!
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по каналу "Звезда" показали или откуда инфа ?
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Номерное недоразумение, посмотри заседание зрады, где сыньосому и физкультурнице ахметовской с бюджета Украины выделяли 1.7 лярда, амебу выключи, если получится
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Слышь, генератор случайных слов, ты чё тут срешь? Проспись и опохмелись.
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2020-й год на дворе. почти 200 млрд гривен зеленые дебилы ******** из бюджета в турборежиме. я так понимаю, это порох заставлял шапито зеленского ******* наши деньги?
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Распишут эти 70 лямов между своими, и тут же выведут в офшоры. Как с медицинскими масками было!
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шооо, опять?(с) "Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 3887
а те которые раньше "собираемся передать" - уже не вспоминают, достаточно видосика для пипла и ... "забыли передать"?)
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Падаждітє !
Вже ж у березні відмовлялись! ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТУ НА КОРИСТЬ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ
І мова йшла про 212 млн.грн.
Яка офігітєльна щедрість для партії без партійних регіональних осередків.
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було б сказано
передадуть у нікуди
бо що означає "на боротьбу з коронавірусом" - державна таємниця
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это государственные деньги а свои слабо зедебилы
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"Кто передаст?! Ты сам передаст, и мама твой передаст был, и дети твой передаст будут!""Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 2018
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В дупу кожному однопартійцю, порівну засуньте, та поглибше.
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Які ж вони щедрі! Державні кошти передадуть на виконання того, що повинен робити кабмін за державні кошти! А свої вкласти? Он у Радуцького позичте - він на масках добре "прібарахлілся"... Та й бубочка з приватівських, що в офшор вивели, може "відслюнявить"...
Хоча нє... Листівками краще - туалетного паперу тоді менше треба...
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А сколько раз СН может передать одни и те же деньги?

Они за последний год уже несколько раз от этих денег отказались в пользу разных героических мероприятий.
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Ці ті, що вкрали у пайовиків Вільшанської Новоселиці?
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