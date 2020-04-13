 "Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.
"В изменениях к бюджету зафиксирована возможность отказаться от государственного финансирования уставной деятельности партии на разные сроки: один, два, три квартала или на бюджетный год. Какой именно период - должно быть указано в заявлении, которое партия подает в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.
По словам Кравчук, таким образом, "Слуга народа" перечислит свою часть государственного финансирования в бюджет на законных основаниях - это 70 млн гривен в этом году.
"Также мы найдем формат направить уже полученные деньги на нужды медиков. Надеюсь, что другие партии, представленные в парламенте, последуют нашему примеру", - подытожила она.
а те, шо им из бюджета дадут
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Если там есть документальные подтверждения,так чего же пепа возбудился?
Но вы все равно выбрали Коломоя и ЗЕ.
1.7 лярда украли чета парашенки. ОФИЦИАЛЬНО!!!
а те которые раньше "собираемся передать" - уже не вспоминают, достаточно видосика для пипла и ... "забыли передать"?)
Вже ж у березні відмовлялись! ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" ВІДМОВИЛАСЯ ВІД ФІНАНСУВАННЯ З БЮДЖЕТУ НА КОРИСТЬ БОРОТЬБИ З КОРОНАВІРУСОМ
І мова йшла про 212 млн.грн.
Яка офігітєльна щедрість для партії без партійних регіональних осередків.
передадуть у нікуди
бо що означає "на боротьбу з коронавірусом" - державна таємниця
Хоча нє... Листівками краще - туалетного паперу тоді менше треба...
Они за последний год уже несколько раз от этих денег отказались в пользу разных героических мероприятий.