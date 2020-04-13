EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  398  9
Все про:Геращенко Ирина (1493) экология (1226) Минэкологии (248)

 Минэкологии нужно восстановить и представить системную программу защиты окружающей среды, - Геращенко

Штрафы за поджог травы и другие нарушения экологического законодательства должны быть высокими, потому что вред экологии от таких правонарушений является значительным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Это абсолютная позор, когда ты ходишь без маски - штраф 17 000 гривен, а если ты поджег траву и сжег гектары лесов, полей и уничтожаешь украинскую природу, незаконно мусор выбрасываешь, то штраф - 185 гривен. Это неприемлемо и, конечно, надо поднимать за это штрафы", - отметила она.

По словам Геращенко, защиту экологии должна стать приоритетом политики государства, должно быть восстановлено министерство экологии, должна быть представлена государственная программа защиты окружающей среды.

"Это ненормально, когда сегодня власть Зеленского ликвидировала министерство экологии. Защита экологии - является ключевым вызовом времени. Мне кажется, надо восстановить министерство экологии, представить системную программу защиты украинской окружающей среды и борьбы с климатическими аномалиями. Также большая работа должна быть и у местных властей в этом вопросе. И если СМИ будут больше внимания уделять экологическому просвещению - это будет также правильно ", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее Министерство экологии и природных ресурсов объединили с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3188730
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Те, що зробили з Чорнобильським лісом є важким злочином. Покарання повинно бути відповідним цьому злочину.
 показать весь комментарий
 
 
Не гадьте и природа будет чистая. Все разбежались по домам и вода в реках начала очищаться и воздух стал чище.
 показать весь комментарий
 
И все сгорело, когда все разбежались по домам.
 показать весь комментарий
 
Давайте восстановим это министерство из любителей ничего не делать. Больше нечего делать. Министерства сельского хозяйства нет, зато для лоботрясов создадим места.
 показать весь комментарий
 
Вот оно всё в одну цепочку и легло - продажа земли и защита её от быдла, на ней живущего.

По вещанию жирной ************ чётко и отчётливо видно кто устроил поджёг в Чернобыльской зоне...
 показать весь комментарий
 
 
Так это ты траву поджигаешь. Тогда понятно, от чего у тебя подгорает Мінекології потрібно відновити і представити системну програму захисту навколишнього середовища, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8209
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх