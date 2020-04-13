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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВР (24781) Зеленский (5147) сигареты (716) табак (224)

 Рада приняла ветированный Зеленским закон о едином счете для уплаты налогов, исключив норму о фиксированной марже для торговцев сигаретами

Из закона исключена маржа для торговцев сигаретами.

Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

В частности, президент внес три предложения к этому документу. Два предложения касались внесения технических правок, третьей же предлагалось пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона об изменениях в статью 18 ЗУ "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" исключить, как не соответствующий Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, закону Украины "О ценах и ценообразовании".

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Парламент также поддержал неотложное подписание спикером Рады этого закона и немедленное направление его на подпись президенту.

Принятый 4 октября 2019 года во втором чтении законопроект №1049 содержал поправку, которая устанавливала фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

В ответ на принятие такой законодательной нормы табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" сообщили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3188728
 
 
 Топ комментарии
 
Як би не було, але саме зевлада придушила тютюнові компанії і цим створила дефіцит бюджету.
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Правильно,души Зеля бизнес,ожирели скоты... Рада приняла ветированный Зеленским закон о едином счете для уплаты налогов, исключив норму о фиксированной марже для торговцев сигаретами - Цензор.НЕТ 3706Шариков тоже Душил
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На сколько превышает принятый дефицит бюджета максимально установленному лимиту, согласованному с МВФ? И какой смысл в "антиколомойском" законе.
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Дубинский только на словах прям такой борцун с коррупцией, а на деле пропихивал нужные ему правки.
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Правильно,души Зеля бизнес,ожирели скоты... Рада приняла ветированный Зеленским закон о едином счете для уплаты налогов, исключив норму о фиксированной марже для торговцев сигаретами - Цензор.НЕТ 3706Шариков тоже Душил
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Зачем же душить? Закрытые фабрики проклятые пиндосы с собой не увезут, и курить пипл не бросит. Закроют - и ладно. А после того, как их за гроши скупят правильные люди, можно и послабленьице бизнесу сделать: мол, мы ж не звери, народную беду понимаем.
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Як би не було, але саме зевлада придушила тютюнові компанії і цим створила дефіцит бюджету.
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На сколько превышает принятый дефицит бюджета максимально установленному лимиту, согласованному с МВФ? И какой смысл в "антиколомойском" законе.
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То есть торговцам этой отравы дали право поднимать цены на сколько им вздумается?
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До теми про куріння...Я бачу,що тютюнова мафія повністю заблокувала найменшу згадку про вплив куріння на можливість зараження вірусом і на подальшу смерть від цього...А от пригадую,що в Штатах працівникам по усуненню азбесту постійно нагадувалось,що куріння азбестовцям в тридцять разів (!) збільшує ризик захворіти раком легенів...То все таки,у скільки разів куріння збільшує імовірність захворіти короновірусом?..
Це був голос вопіющого в пустелі...добре,що поки не забаненого...
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Бред несешь.
Заражаются ВСЕ.
И то, что ты не куришь - не спасёт тебя от короновируса.
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Вот как никому не нужную фигню, так принимают быстро.
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