 Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович

Об этом Радіо Свобода сообщила начальник отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович, информирует Цензор.НЕТ.

По ее данным, один из случаев произошел в диагностическом центре Кривого Рога: из-за обнаружения коронавируса у его медработницы пришлось отправить на самоизоляцию 31 медработника по месту его работы. Кроме того, на самоизоляцию пошли 16 медработников больницы, где ее лечили.

"Сейчас в области коронавирус обнаружен у двух медицинских работников", - сказала Неля Полюхович.

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По состоянию на 13 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 60 случаев коронавируса. В целом на эту инфекцию уже проверили более тысячи жителей области.

Напомним, в райцентре Петропавловка из-за обнаружения COVID-19 у медсестры первичного звена в самоизоляцию пошли 53 ее коллеги.