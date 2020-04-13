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Все про:концессия (49) порт (414) Криклий (128)

 Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий

Пандемия коронавируса усложняет логистические процессы во всем мире, однако, работа над концессией портов Ольвия и Херсон идет по ранее утвержденному графику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов Ольвия и Херсон. Сейчас финализируются несущественные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры происходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину. О нас проинформировали по дипломатическим каналам. Также продолжаются консультации по концессии порта Херсон ", - рассказал он.

По словам Криклия, работа над подготовкой концессионных проектов в портах Черноморск, Бердянск, Одесса продолжается.

"Определяемся с нашими международными партнерами по механизмам государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также по аэропортам и железнодорожных вокзалам", - подытожил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188723
 
 
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А гроші за концесію зевлада швиденько вкраде.
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Корефанами бизнеса считаются Гитлер и Джугашвили с 1924 года.Начина с танкондрома "КАМА" под Казанью и летчиков Люфтваффе под Липецком,ковали мастерство Гитлерсы именно в ССре дохлом,братва дело тонкое что ВОСТОК... Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий - Цензор.НЕТ 7024
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Кстати дохлый ССср сдал в аренду две базы военно-моского флота ССр на севере и назвал Гитлер осенью 1939 года эти базы "Nord Basis",и стройка пошла бешенными темпами...,чего чего а Гитлер был лучшим строителем в Мире. Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий - Цензор.НЕТ 4823
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Мост в Крым не построил, а кацапы построили Договори про концесію портів будуть підписані попри коронавірус, - Криклій - Цензор.НЕТ 6216
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Чувствует Криклий, что скоро с вещами на выход, торопится нахапать еще.
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