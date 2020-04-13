 Рада приняла изменения в УПК об особенностях судебного контроля во время карантина

За соответствующий законопроект№3276 "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" проголосовали 310 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект предлагает временно, на период карантина, установить особые правила судебного контроля над соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства. В частности, законопроект позволяет следственному судье, суду по собственной инициативе принимать решение о проведении заседания в режиме видеоконференции.

Документом определяется, что в случае невозможности определить следственного судью в соответствующем суде (кроме Высшего антикоррупционного суда) местный суд вносит мотивированное представление о передаче ходатайства, которое должно рассматриваться следственным судьей для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в другой суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, главой соответствующего суда апелляционной инстанции (председателем Кассационного уголовного суда Верховного суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) рассматривается вопрос о передаче ходатайства на рассмотрение в другой суд, о чем поставляется соответствующее постановление. Споры о подсудности между судами в этом случае не допускаются.

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В случае невозможности в определенный этим кодексом срок судьей (коллегией судей) рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, кроме ходатайства, поданного на рассмотрение в Высший антикоррупционного суда, оно может быть передано на рассмотрение к другому судье, или рассмотрено председательствующим, а при его отсутствии - другим судьей из состава коллегии судей, если дело рассматривается коллегиально, или может быть передано для рассмотрения в другой суд в пределах юрисдикции одного суда апелляционной инстанции или в суд в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.

Предусмотрено, что вопрос о передаче ходатайства об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для рассмотрения в другой суд решается главой соответствующего суда апелляционной инстанции (председателем Кассационного уголовного суда Верховного суда в случае передачи между судами в пределах юрисдикции различных апелляционных судов) по мотивированному представлению местного суда (суда апелляционной инстанции) безотлагательно, но не позднее 24 часов с момента поступления такого представления, о чем выносится соответствующее постановление. Споры о подсудности между судами в этом случае не допускаются.

Рассмотрение вопросов, отнесенных к полномочиям следственного судьи, суда (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей) по его решению, принятому по собственной инициативе или по ходатайству стороны уголовного производства, может быть проведено в режиме видеоконференции, о чем уведомляются стороны уголовного производства. Следственный судья, суд не вправе принять решение о проведении судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока содержания под стражей в режиме видеоконференции, в котором за пределами здания суда находится подозреваемый (обвиняемый), если он против этого возражает.

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Так, во время досудебного расследования и во время судебного рассмотрения ходатайство о продлении срока содержания под стражей подается не позднее чем за десять дней до окончания действия предыдущего постановления о содержании под стражей.