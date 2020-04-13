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 Происшествия
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Все про:пожар (4010) радиация (243) ЧАЭС (394) Зона отчуждения (141)

 Для тушения пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС Кабмин выделил 45 млн грн из резервного фонда

Кабинет министров выделил 44,86 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Соответствующее распоряжение, инициированное Минекоенерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44,862,9 тыс.грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Такие меры необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошли 27 пожаров на площади около 70 га.

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Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.

"Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - отметили в ведомстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения спасателей всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Источник: https://censor.net.ua/n3188718
 
 
 Топ комментарии
 
Скільки напастей звідусіль - коронавірус, криза, радіоактивні пожежі, тотальний зебілізм.....
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Все комментаторы цензора могли бы успешно работать в таком кабмине. Случился пожар,подписал постановление о выделении денег из резерва, получи зп 47к в месяц, или сколько они там сейчас получают. Это же проще простого.
У нас правительство только реагирует на уже случившиеся события. Что очень печально. Все как будто пущено на самотёк. Ни одна насущая проблема не обсуждается публично в обществе, живём как стадо баранов.
Печалька.
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Скільки напастей звідусіль - коронавірус, криза, радіоактивні пожежі, тотальний зебілізм.....
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В Парижі - Нотр Дамм, в Германії - захворіла Меркель, в Омані - помер принц.... А в Україні він зара сидить безвилазно.... Тож напасті тіко починаються...
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И какой штраф на тех двух поджигателей они собрались наложить?
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На каких - на тех кто организовал пожар, или на тех, что назначили поджигателями?
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Есть в кабине люди, умеющие пользоваться калькулятором?
Может лучше выделять средства на охрану и патрулирование Чернобыльской зоны чем в аврольном порядке каждый год тушить эти пожары?
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Сами подожгли, сами себе денег выделили. А тупой народ сидит и думу думает. Фамилия у всех бед в украине зеленский.
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А все таки хорошо работает да мода Н21. Вот почему так важно для египтян было кольцо, именно кольцо, именно гравитационная линза, или как мы ее называем галло, а не бог Солнца. И нити соответственно это гравитационные нитки, где каждая заканчивается символом анх.
Но не это важно, недавно были обнаружены кольца!!! да, да те самые кольца, которые должны были стоять в комнате Царицы, их ДВА!!! Оба из обсидиана и обнаружены, не поверите ...в Перу,!!!! Га-га-га.....Лихо, да???? Никогда бы не нашли по музеям Нила.
Так вот пока не поймем как работают кольца, гравитационные линзы!!!, до тех пор будут продолжаться пожары....
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Сори.... второе кольцо частично повреждено. И у нас пока нет технологии, как повторить его из обсидиана.
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Все комментаторы цензора могли бы успешно работать в таком кабмине. Случился пожар,подписал постановление о выделении денег из резерва, получи зп 47к в месяц, или сколько они там сейчас получают. Это же проще простого.
У нас правительство только реагирует на уже случившиеся события. Что очень печально. Все как будто пущено на самотёк. Ни одна насущая проблема не обсуждается публично в обществе, живём как стадо баранов.
Печалька.
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Это правительство хочет устроить второй Чернобыль, твари безрогие. Деньги они выделили на десятый день пожаров.
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45млн на ветер в карман та за это можно там целый ласвегас посторить ахаххаххах
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