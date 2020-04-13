 Для тушения пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС Кабмин выделил 45 млн грн из резервного фонда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
"Соответствующее распоряжение, инициированное Минекоенерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44,862,9 тыс.грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.
Такие меры необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошли 27 пожаров на площади около 70 га.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО
Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.
"Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - отметили в ведомстве.
Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения спасателей всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.
Может лучше выделять средства на охрану и патрулирование Чернобыльской зоны чем в аврольном порядке каждый год тушить эти пожары?
Но не это важно, недавно были обнаружены кольца!!! да, да те самые кольца, которые должны были стоять в комнате Царицы, их ДВА!!! Оба из обсидиана и обнаружены, не поверите ...в Перу,!!!! Га-га-га.....Лихо, да???? Никогда бы не нашли по музеям Нила.
Так вот пока не поймем как работают кольца, гравитационные линзы!!!, до тех пор будут продолжаться пожары....
У нас правительство только реагирует на уже случившиеся события. Что очень печально. Все как будто пущено на самотёк. Ни одна насущая проблема не обсуждается публично в обществе, живём как стадо баранов.
Печалька.