 Подписание закона о рынке земли разблокировано: Рада отклонила 13 проектов постановлений об отмене голосования за него

Рада на внеочередном заседании в понедельник отклонила 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, 10 из которых зарегистрировала фракция "Батькивщина", сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом подписание закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения разблокировано.

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Как сообщалось, согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения. Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц.