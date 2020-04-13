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 Политика Украины
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 Подписание закона о рынке земли разблокировано: Рада отклонила 13 проектов постановлений об отмене голосования за него

Верховная Рада Украины рассмотрела и отклонила постановления об отмене своего решения от 31 марта 2020 о принятии в целом законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Рада на внеочередном заседании в понедельник отклонила 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, 10 из которых зарегистрировала фракция "Батькивщина", сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом подписание закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения разблокировано.

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Как сообщалось, согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый закон, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосований и не примут по ним решения. Верховная Рада на внеочередном заседании 31 марта ночью приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3188713
 
   
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Ну что это если не Зеленый балаган. Клоуны херовы.
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А как закон о банках - то узеленского куча отговорок...
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Я думаю,то придет время и сегодняшнее выступление Тимошенко в Раде мы еще вспомним. Подписание закона о рынке земли разблокировано: Рада отклонила 13 проектов постановлений об отмене голосования за него - Цензор.НЕТ 548
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Как землю продавать, так нашлось 226 голосов от зе-монокоалиции, а как мафиози Беню остановить, так у них нет голосов.
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Нет ничего плохого в продаже земли. Порох подтвердит. Квартиры же продаются и покупаются! Другое дело, зелёная шмаркля все это превратит в коррупционную кормушку, как было с медицинскими масками!
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