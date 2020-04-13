 Рада приняла закон о доступе украинцев к кадастрам

Законопроект поддержали 302 народных депутата, передает Цензор.НЕТ.

Законом предусматривается, что все пространственные данные являются открытыми, бесплатными. Введено понятие "базовые" и "тематические" пространственные данные (всего законопроектом предусмотрено 32 набора данных), а также администратора, который собирает метаданные, что упростит доступ к геопространственным данным и их поиску. Данные публикуются в том виде, в котором были созданы, и все их держатели должны обнародовать свои данные на своих порталах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без доступа юрлиц к рынку земли ее через подставных лиц скупят олигархи. Подобное уже было с ваучерной приватизацией в 90-х, - Милованов

Прописано, что координировать деятельность системы НИГД будет правительство, а также консультативно-совещательный орган, который будет создан. Финансирование предусмотрено из госбюджета в рамках существующих программ, а также планируется привлекать средства международной технической помощи и местных бюджетов.

При этом доступ к данным будет обеспечен через национальный геопортал инфраструктуры геопространственных данных, через порталы держателей геопространственных данных и обнародование в форме открытых данных.

Отметим, существенная новация, которой дополнен законопроект при подготовке ко второму чтению, это изменения в закон "О топографо-геодезической и геодезической деятельности" с урегулированием вопроса введения государственного адресного реестра.

Закон в доработанной редакции предусматривает создание Государственного адресного реестра Украины - единой базы данных, которая будет содержать сведения о всех адресах, присвоенных объектам недвижимого имущества и вообще адреса, а также связывать их с топографической основой - картой. Полномочия по ведению такого реестра предлагается возложить на Госгеокадастр Украины. Условия функционирования этого реестра будут определены отдельным законом.

Также вводится ответственность за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных и вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми устанавливается штраф "за нарушение прав на пространственные данные и метаданные, незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потерю или несанкционированное уничтожение, нарушение порядка использования".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля продаваться не будет, - Порошенко

В частности, предлагаются штрафы в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение года - 200-250 таких минимумов.

Реализация законопроекта будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год. Для создания национальной инфраструктуры геопространственных данных будут использованы имеющиеся геопространственные данные и метаданные.

Правительство ожидает, что Национальная инфраструктура пространственных данных будет способствовать дополнительному приросту ВВП страны в пределах 0,2-0,6%.

Законопроектом №2370 предусмотрено создание "единого окна" по состоянию управления природными ресурсами, что будет способствовать экономии бюджетных средств, развитию территорий, усиления общественного контроля.