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 Политика Украины, Общество
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 Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко

Швеция расплатится очень дорого за свой либерализм в вопросе введения карантина.

Такую точку зрения высказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос почему Украина в вопросе борьбы с коронавирусом следует примеру Италии, а не, например, Швеции, Геращенко заявил, что либеральный подход Швеции привел уже к числу жертв, в разы превышающему украинский показатель.

"Посмотрите цифры. Сегодня цифра называется – 900 погибших в Швеции (разговор состоялся в минувшую пятницу. - Ред.). У нас – 65. При этом в Швеции население 9 млн. Швеция меньше Украины в 4 раза. Если бы у них было население под 40 миллионов, как в Украине, у них бы уже погибло 3 600 человек. И будут гибнуть еще больше. Потому что у них до сих пор работают – пускай и с определенными ограничениями - рестораны и кафе. Они фактически отдали вопрос карантина на откуп владельцам. Плюс к этому работает общественный транспорт. Поэтому еще раз говорю: расплата будет очень жестокой", - подчеркнул Геращенко.

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Полный текст интервью с Антоном Геращенко читайте по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3188708
 
 
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А что вообще эта свинья Геращенко делает во власти? Голосовали же против этих свиней во власти, а в итоге зебилов как обычно обманули
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то были одни политологи-эксперты...теперь все эксперты-инфекционисты-эпидемиологи... нах послать некого...
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та х его знает. мы вон уже тоже расплачиваемся за либерализм Порошенко, обеспечившего честные выборы и пустившего зеленый вирус. Расплата теперь очень жестокая
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Зате як красиво антоніна перебулась і тепер у нових зелених тапках.
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Новый мировой порядок , сатанисты готовятся к встречи антихриста .
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Ідіот. А що ти скажеш про лібералізм в Білорусі?
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Не біжи перед батька в пекло)
Нехай проведе Пасху, проводи, 9 травня... Зачекай трохи, не газуй)
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Дык, сравни с Швейцарией, у которой 8,5 миллиона населения, карантин и 1,117 умерших.
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В Швейцарии за появление на улице без сертификата, где указано: поход в магазин, аптеку или выгул собаки штраф 200 евро, а иногда 3 месяца тюрьмы
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Горнолыжные курорты плюс открытые границы в самом начале. Сейчас пожинают плоды. Но теперь всё делают правильно, так что выпутаются.
А Беларусь в пример не надо ставить: не важно как голосуют, важно как считают. Официальным цифрам беларусов по заболевшим и у мершим вообще доверять не стоит.
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На входе в магазин люди стоят строго на расстоянии метра друг от друга. Поток людей строго контролируется работниками. А когда человек попадает внутрь, то обязательно берет латексные перчатки, которые лежат около прилавков. Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9891 У нас бы врачей всех снабдить этими перчатками.
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1,117 умерших, что больше, чем в Швеции при меньшем населении.
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Це той Геращенко, що вилизував миску в кафе, тіпа традиція?
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Лизоблюд - в прямому і переносному.
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Я так зрозумів, що нам потрібний тоталітаризм на чолі з Арсеном Авакяном?))) Авак всіх врятує!
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Вони слабаки для цього, хіба лише прислужниками можуть бути
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Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко

Антонина , а сколько в Украине " погибших " от сердечно сосудистых заболеваний , а ? Или это не считается Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1439
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Я понимаю, что для вас Швеция - как бельмо в глазу: послала ваши садистские методы и нет никакой катастрофы. Пичалька? Каждый трус очень хочет быть мудрецом. А вы хотите нечто похуже: квакваку на царство! Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7626
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Что же вы среди трусов делаете? Мазохистам - в Швецию!
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Хай Толік скаже.яка країна для нього приклад,щоб ми його вже законно зачмирили.
І черговий вклад Зєлєнского в боротьбу з епідемією:
"- За останню добу в У. госп.7 медиків (корона);
- Фонд ПП закупив 100000 костюмів в Кореї;
- Влада відмовилась посприяти в доставці "бо це від ПП";
- ПП шукає як транспортувати;
- Повідомили, що вантаж прибуде з 2-3 тижневим запізненням;
- Тисячі лікарів залишаються без захисту.
Виговський Іван
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В Швеции все старики живут в богадельнях. А они перезаражали треть домов престарелых.
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Проверьте всех кто умер от пневмонии начиная с ноября-декабря(когда все начиналось). И тогда Швеция будет очень даже примером. Тем более, люди там живут очень даже недурно. Но это не является примером для властей. Точнее пример недурно жить они очень даже освоили. Но применительно к себе. Для страны они нашли другие примеры, вроде Северной Кореи. Или Беларуси.
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Уже проверили, в Испании раньше от осложнений гриппа умирало 5-6 человек в день, сейчас 700-800, доволен?
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А я тебе про Украину. И проверять нужно правильными тестами, а не теми, которые изначально дают негативный результат. И от которых отказалась та же Испания. Да и другие тоже.
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точно? сколько Вы лично готовы сидеть под домашним арестом и без доходов? ради.. а ради чего, кстати?
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Все верно. У нас пусть лучше сотни тысяч сдохнут от голода и болезней из-за убитой экономики, миллионы навсегда покинут страну, чем мы позволим умереть нескольким сотням, которые каждый год все равно мрут от обычного гриппа.
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Подавляющее большинство умерших - глубокие старики, то есть люди с сильно ослабленной иммунной системой. Их точно так же убьёт обычная сезонная ОРВИ.
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Якби порівняти ці цифри з аналогічним періодом, то мабуть все стало б ясно.
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У Швеції дають більш правдиву статистику, а наші статистичні дані треба множити на 5. Так кажуть самі лікарі.
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Жаль що Дубілєт злився, він би порахував.))
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А может дело не в либерализме, а в достоверности. анализов и открытости информации.
Так вот в Сомали, по их данным, 25 заболело, 2 умерло, 2 выздоровело. В Туркмении эти данные вообще гос. тайна. Я за разумные меры, но не надо передергивать карты, Антоша...
Это не кино

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