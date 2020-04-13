 Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко

Такую точку зрения высказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос почему Украина в вопросе борьбы с коронавирусом следует примеру Италии, а не, например, Швеции, Геращенко заявил, что либеральный подход Швеции привел уже к числу жертв, в разы превышающему украинский показатель.

"Посмотрите цифры. Сегодня цифра называется – 900 погибших в Швеции (разговор состоялся в минувшую пятницу. - Ред.). У нас – 65. При этом в Швеции население 9 млн. Швеция меньше Украины в 4 раза. Если бы у них было население под 40 миллионов, как в Украине, у них бы уже погибло 3 600 человек. И будут гибнуть еще больше. Потому что у них до сих пор работают – пускай и с определенными ограничениями - рестораны и кафе. Они фактически отдали вопрос карантина на откуп владельцам. Плюс к этому работает общественный транспорт. Поэтому еще раз говорю: расплата будет очень жестокой", - подчеркнул Геращенко.

Читайте также: Я буду в церкви. Это моя традиция. Мы дорогу к храму никому не закрываем, - Лукашенко о праздновании Пасхи

Полный текст интервью с Антоном Геращенко читайте по ссылке.