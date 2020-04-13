 Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко

Такую точку зрения высказал в интервью Цензор.НЕТ заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
Так, отвечая на вопрос почему Украина в вопросе борьбы с коронавирусом следует примеру Италии, а не, например, Швеции, Геращенко заявил, что либеральный подход Швеции привел уже к числу жертв, в разы превышающему украинский показатель.
"Посмотрите цифры. Сегодня цифра называется – 900 погибших в Швеции (разговор состоялся в минувшую пятницу. - Ред.). У нас – 65. При этом в Швеции население 9 млн. Швеция меньше Украины в 4 раза. Если бы у них было население под 40 миллионов, как в Украине, у них бы уже погибло 3 600 человек. И будут гибнуть еще больше. Потому что у них до сих пор работают – пускай и с определенными ограничениями - рестораны и кафе. Они фактически отдали вопрос карантина на откуп владельцам. Плюс к этому работает общественный транспорт. Поэтому еще раз говорю: расплата будет очень жестокой", - подчеркнул Геращенко.
Полный текст интервью с Антоном Геращенко читайте по ссылке.
посмотри в зеркало
Нехай проведе Пасху, проводи, 9 травня... Зачекай трохи, не газуй)
А Беларусь в пример не надо ставить: не важно как голосуют, важно как считают. Официальным цифрам беларусов по заболевшим и у мершим вообще доверять не стоит.
Антонина , а сколько в Украине " погибших " от сердечно сосудистых заболеваний , а ? Или это не считается
І черговий вклад Зєлєнского в боротьбу з епідемією:
"- За останню добу в У. госп.7 медиків (корона);
- Фонд ПП закупив 100000 костюмів в Кореї;
- Влада відмовилась посприяти в доставці "бо це від ПП";
- ПП шукає як транспортувати;
- Повідомили, що вантаж прибуде з 2-3 тижневим запізненням;
- Тисячі лікарів залишаються без захисту.
Виговський Іван
Так вот в Сомали, по их данным, 25 заболело, 2 умерло, 2 выздоровело. В Туркмении эти данные вообще гос. тайна. Я за разумные меры, но не надо передергивать карты, Антоша...
Это не кино