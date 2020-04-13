 Я буду в церкви. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Свечку поставил, вышел и пошел, - Лукашенко о праздновании Пасхи

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже прошла католическая Пасха, и хоть не много, но люди приходили в храмы, собирались возле них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нашу Ниву.
"Это дело каждого человека. Но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право", - подчеркнул глава государства.
На нынешней неделе Пасху будут отмечать православные верующие, коих в Беларуси большинство. "Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках", - заявил Александр Лукашенко.
Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах. "Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма", - сказал белорусский лидер.
Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. "Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах", - отметил глава государства.
Самое базовое.
Дети еще говорить не умеют, а несправедливость чувствуют, осознают, понимают и реагируют на нее.
Я не смогу дать точного определения несправедливости, но точно могу сказать когда что-то несправедливо. И мне для этого не нужно читать Платона. И никому не нужно.
Настоящий леденящий ****** для Зеленского в том, что этот квази- или субкарантин НЕСПРАВЕДЛИВ.
Знаете, вот включение и невключение станка, стабильность банковской системы, независимая монетарная политика Нацбанка, определение макрофинансовой стратегии государства, невпынни реформы это все сложно. Нихера непонятно и всегда есть романенки, дубы и петушарии, которые без проблем назовут черное белым и наоборот, и электорат схавает.
И всей это плесени поверят, и вроде умный геймдевелопер из Одессы Паша и тупой зарыганый лыган Вася - потому что это сложные и неоднозначные вещи. Хочешь так трактуй, хочешь эдак.
А несправедливость вещь простая.
Она каждому понятна. Избирателю Зеленского, например. Потому что Зеленский на ней и избрался.
Когда МАФ в котором две швеи ремонтируют одежду штрафуют на 17к за нарушение карантина, а Эпицентры работают без проблем и это НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСОВ У ШТРАФОВАТЕЛЕЙ это несправедливо.
И такой несправедливости много и то что вы ощущаете задавая вопросы, это вот так вы на несправедливость реагируете.
Почему в парк побегать одному нельзя, а в церковь толпой поцеловать копчушку можно?
Ни один парк еще никого не заразил, а по всему миру церковники заразили многих. Тем более что вспышки коронавируса в церковной среде в Украине уже есть, то есть и у нас церковники группа риска просто по обряду и образу жизни. Когда тебе нельзя, закрой ******, мордой в пол, а церковникам можно лавешку стричь с доверчивых - это несправедливо.
Почему патрули, которые толпой ходят по улице, и по два десятка в автобусе сидят это окей, но вы больше чем вдвоем не собирайтесь и общественный транспорт вам не нужен? А в казармах все эти патрули НГ, которые тебя останавливают, тоже соблюдают дистанцию и проводят противоэпидемеологические мероприятия по окончании дежурства? Или они в форме и с ксивой и потому не болеют?
Это шанс для вас, причем самый реальный!
Среди них были и жители нынешней Белоруссии.