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 Я буду в церкви. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Свечку поставил, вышел и пошел, - Лукашенко о праздновании Пасхи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что посетит богослужение на Пасху не смотря на пандемию коронавируса.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже прошла католическая Пасха, и хоть не много, но люди приходили в храмы, собирались возле них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нашу Ниву.

"Это дело каждого человека. Но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право", - подчеркнул глава государства.

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На нынешней неделе Пасху будут отмечать православные верующие, коих в Беларуси большинство. "Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах. "Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма", - сказал белорусский лидер.

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Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. "Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах", - отметил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3188704
 
   
 Топ комментарии
 
Я уже говорил ниже.. Про премию "Дарвина"..
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а потом будешь вопить- европа памагите, я казел
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Я уже говорил ниже.. Про премию "Дарвина"..
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"Номінація" пройде за процедурою; прихід, занос у церкву і винос, на 40 день вручення свідоцтва родичам номінанта.
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Він теж не віруючий. Як і Усик. Ці два псевдозристияни не знають, що шлях до Господнього Храму проходиться не ногами, а добрыми справами.
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Не факт, что второй такой скафандр на парашке есть...
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и Услика подстилку шмариевскую туда же.
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Даже наш зелебобик такого бреда не делал...
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а потом будешь вопить- европа памагите, я казел
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сябры, поздравляю! у вас намечается новый президент.
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думаете, зараза к заразе не пристаёт?
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В гости к черту не бывает опозданий. Давай, Лука, - там тебе прогулы ставят!
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Несправедливость чувство простое.

Самое базовое.

Дети еще говорить не умеют, а несправедливость чувствуют, осознают, понимают и реагируют на нее.

Я не смогу дать точного определения несправедливости, но точно могу сказать когда что-то несправедливо. И мне для этого не нужно читать Платона. И никому не нужно.

Настоящий леденящий ****** для Зеленского в том, что этот квази- или субкарантин НЕСПРАВЕДЛИВ.

Знаете, вот включение и невключение станка, стабильность банковской системы, независимая монетарная политика Нацбанка, определение макрофинансовой стратегии государства, невпынни реформы это все сложно. Нихера непонятно и всегда есть романенки, дубы и петушарии, которые без проблем назовут черное белым и наоборот, и электорат схавает.

И всей это плесени поверят, и вроде умный геймдевелопер из Одессы Паша и тупой зарыганый лыган Вася - потому что это сложные и неоднозначные вещи. Хочешь так трактуй, хочешь эдак.

А несправедливость вещь простая.

Она каждому понятна. Избирателю Зеленского, например. Потому что Зеленский на ней и избрался.

Когда МАФ в котором две швеи ремонтируют одежду штрафуют на 17к за нарушение карантина, а Эпицентры работают без проблем и это НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСОВ У ШТРАФОВАТЕЛЕЙ это несправедливо.
И такой несправедливости много и то что вы ощущаете задавая вопросы, это вот так вы на несправедливость реагируете.

Почему в парк побегать одному нельзя, а в церковь толпой поцеловать копчушку можно?

Ни один парк еще никого не заразил, а по всему миру церковники заразили многих. Тем более что вспышки коронавируса в церковной среде в Украине уже есть, то есть и у нас церковники группа риска просто по обряду и образу жизни. Когда тебе нельзя, закрой ******, мордой в пол, а церковникам можно лавешку стричь с доверчивых - это несправедливо.

Почему патрули, которые толпой ходят по улице, и по два десятка в автобусе сидят это окей, но вы больше чем вдвоем не собирайтесь и общественный транспорт вам не нужен? А в казармах все эти патрули НГ, которые тебя останавливают, тоже соблюдают дистанцию и проводят противоэпидемеологические мероприятия по окончании дежурства? Или они в форме и с ксивой и потому не болеют?
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бооооооооооооооооооооооооооо-оооооооже цаааряяяяяя храа-нииииииииии
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Після Пасхи прикладіть бацьку до трактора.))
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Нельзя его так ....рано ....он еще должен на парад поехать и с Пукиным пообниматься...а уж опосля.... Я буду в церкви. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Свечку поставил, вышел и пошел, - Лукашенко о праздновании Пасхи - Цензор.НЕТ 2340
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Ну, где-то он прав. Что общего между верой, православием и РПЦ? Скрепоносцы давно уже эти предметы никак не связывают.
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Сябры, скрестите пальцы, даже на ногах.
Это шанс для вас, причем самый реальный!
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скорее всего есть несколько лукашенок, как и несколько ****** )) есть выбор какими жертвовать, посылая их пиариться на смерть ))
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Мне нравятся люди, которые твердят, что сам коронавирус не убивает, и поэтому боятся его не нужно. Но при этом сами же пишут, что вирус - это катализатор для болячек. ТАК В ТОМ-ТО И ДЕЛО, что попробуй найди полностью здоровых людей (старше школьников)!!
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таке враження, що йому трактор мізки переїхав Я буду в церкви. Это моя традиция. Мы дорогу к храму никому не закрываем, - Лукашенко о праздновании Пасхи - Цензор.НЕТ 4669
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Мозаичная психопатия... (Диагноз поставлен в Могилёвской больнице)
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у Кольки появился шанс стать скоро следующим диктатором Беларуссии... Я буду в церкви. Это моя традиция. Мы дорогу к храму никому не закрываем, - Лукашенко о праздновании Пасхи - Цензор.НЕТ 3630
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Так папка теперь его за собой не таскает?
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Над ним будет туман из спирта.Когда то Чаушеску всегда мылся спиртом,не помогло.
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Подвезите к нему наших попов с лавры, они уже без работы сидят)
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старый коммуняка никак без церкви не может
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В общем, белорусы, не будьте, как Лукашенко)
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Комуняка и председатель колхоза заикается о "традиции ходить в церковь"!? По всей видимости, там у него явка фсб, а то что попы рпц - офицеры москальских ымперских служб - это уже не для кого ни секрет!
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А полобызаться со всей братией, облизать все иконы?
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Пусть придурок идёт на службу..... Пусть подцепит дрянь и отвезёт этот подарочек кремлёвскому шизоиду на 9 мая.
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Все. что я хотела сказать, уже сказали выше... Лукашенко идиот... И у нас такой в лавре есть Паша-мерседес... Тоже не верил и призывал всех ходить в церковь ( чтобы денежки несли !!). И сам заболел и почти всех монахов заразил - Лавру на карантин закрывают... Пусть Лукашенко увидит в этом будущее Белоруссии.
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сколько цензор будет пубиликовать высеры этого усатого долбодятла?! эта совковая тварь уже дозвезделать, что Беларусь скоро Украину перегонит по колличеству больных.
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Сегодня-- 30 лет, как СССР признало расстрел пленных поляков в Катыне.
Среди них были и жители нынешней Белоруссии.
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