 Я буду в церкви. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Свечку поставил, вышел и пошел, - Лукашенко о праздновании Пасхи

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси уже прошла католическая Пасха, и хоть не много, но люди приходили в храмы, собирались возле них, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нашу Ниву.

"Это дело каждого человека. Но мы не запрещали ни одному человеку. Если вы хотите сходить, пожалуйста, идите. Но люди побереглись. Это их право", - подчеркнул глава государства.

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На нынешней неделе Пасху будут отмечать православные верующие, коих в Беларуси большинство. "Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратился с призывом к священнослужителям с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах. "Свечку поставил, вышел и пошел. Все проповеди лучше возле храма", - сказал белорусский лидер.

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Он также заявил о необходимости предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе. "Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах", - отметил глава государства.