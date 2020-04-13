 "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках

Об этом она заявила во время онлайн-марафона EdCamp, отметив, что "не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Мы действительно готовили материал очень быстро и оперативно. Было так - днем записывался материал, вечером он монтировался и на следующее утро - выходил в эфир. Да, мы не имели возможности проверить каждое видео", - пояснила Мандзий.
Она также рассказала, что Минобразования просит учителей "стать экспертами для своих коллег" и помочь им с исправлением ошибок.
"Поэтому надеюсь, что неточностей больше не будет. Для учителей, которые присоединились к Всеукраинской школе онлайн, это тоже вызов. Господин Игорь Хворостян, например, по ночам готовит свои уроки украинского языка", - отметила Мандзий.
"Надеемся, такого больше не будет. Главное признать ошибки и двигаться дальше", - добавила и.о. министра образования.
Напомним, в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы закрыты с 12 марта. 5 апреля первая леди Елена Зеленская объявила о старте "Всеукраинской школы онлайн". Во время некоторых уроков учителя допустили несколько ошибок, что вызвало негативные отзывы в соцсетях.
Та ну нахер. Быстро-небыстро.. Как можно назвать Антарктиду полуостровом и заселить белыми медведями?
Як можно було ліванців із Близького сходу переселити на місцє лівонців у Східну Балтику. це вже не говорячи про царя Росії, якої тоді не існувало?
Вчитель помилився в рівнянні з хімії.Так,з ким не буває.Хвилювався.
Тільки от на державних екзаменах у випускників цей номер чомусь не проходить.
І я не знаю,чим виправдати повторення двічі "ліванський орден",-очевидно ж,що людина так і вважала.
Чи не природніше пояснення-низький рівень знань і професіоналізму теперішніх шкільних вчителів (і це київські,найкращі !) ?
Шановні ! Так не буває,щоб ніхто не винен ! Це або дурний вчитель,або тупий режисер і редактор,або той довбодятел,що доручив безвідповідальну халтурку численним бракоробським студіям,типу кварталу,чи мамахохотунам.
Вчора, заради цікавості, запитав ученицю 8го класу, як онлай школа. Математика супер, молодий вчитель усе зрозуміла з першого разу, чого в школі майже не буває. Біологія відсій (слід зазначити, що дитина дуже добре знає саме біологію). Хімія - в захваті, такі досліди, реальні пробірки і суміші ніколи в житті не бачила, але головна відмінність! вдумайтесь!!! за цілий день, жоден вчитель не розповів, яка у нього низька зарплата і скільки за кордоном заробляють вчителя!!!
Кто не смотрел, то они мам участвуют в роли учеников, главное свою морду засветить на ТВ.
Учитися слід у правильних місцях та серед правильних людей.
Марафон факультетів Київської політехніки - замість "дня відкритих дверей"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=Lg4PXcyiIoU&feature=emb_logo
Вывода два:
1) Либо эти учителя не знают свой предмет, что весьма вероятно, т.к. только не очень образованный человек может поддерживать Зеленского.
3) Либо это не учителя, а актеры, что более вероятно, т.к. производством этих "уроков" за бюджетные деньги занимается студия 95 Кватрал.