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 Политика Украины
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 "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках

Врио министра образования и науки Любомира Мандзий пояснила ошибки во время онлайн-уроков.

Об этом она заявила во время онлайн-марафона EdCamp, отметив, что "не допускает ошибок только тот, кто ничего не делает", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы действительно готовили материал очень быстро и оперативно. Было так - днем записывался материал, вечером он монтировался и на следующее утро - выходил в эфир. Да, мы не имели возможности проверить каждое видео", - пояснила Мандзий.

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Она также рассказала, что Минобразования просит учителей "стать экспертами для своих коллег" и помочь им с исправлением ошибок.

"Поэтому надеюсь, что неточностей больше не будет. Для учителей, которые присоединились к Всеукраинской школе онлайн, это тоже вызов. Господин Игорь Хворостян, например, по ночам готовит свои уроки украинского языка", - отметила Мандзий.

"Надеемся, такого больше не будет. Главное признать ошибки и двигаться дальше", - добавила и.о. министра образования.

Напомним, в Украине из-за пандемии коронавируса детские сады, школы и вузы закрыты с 12 марта. 5 апреля первая леди Елена Зеленская объявила о старте "Всеукраинской школы онлайн". Во время некоторых уроков учителя допустили несколько ошибок, что вызвало негативные отзывы в соцсетях.

Источник: https://censor.net.ua/n3188701
 
 
 Топ комментарии
 
Можно перепутать названия столиц Африканских государств, но запутаться в четырёх океанах, надо быть избирателем Зеленского.
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"Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках

Та ну нахер. Быстро-небыстро.. Как можно назвать Антарктиду полуостровом и заселить белыми медведями?
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для этого нужно иметь голову... "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 6028 имение головы в системе зелёной власти - профнепригодность
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А в голову не прийшло, що можна перевірити, а потім пустити в інтернет трохи піздніше?
"Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 8263
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для этого нужно иметь голову... "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 6028 имение головы в системе зелёной власти - профнепригодность
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Ну спасибочки за позитив - давно так не ржал. А вот детям, наверное, не до смеха.
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Т.е учителя которые ошиблись были уверены что правы, а теперь их коллег просят стать экспертами и проверять их? 😂😂😁
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" я дуже швидко друкую. 1700 знакив за хвилину. але виходе якесь незрозумиле"
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А у ВУЗах вас теж "оперативно готували"?
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Дебилы ЗЕленорылые, делом надо заниматься хорошо, или не заниматься вовсе. А у вас вечно все через жопу, за что не возьметесь
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Можно перепутать названия столиц Африканских государств, но запутаться в четырёх океанах, надо быть избирателем Зеленского.
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Учителів певно теж у Трускавці готували "Готували матеріал дуже швидко й оперативно", - т.в.о. міністра освіти Мандзій пояснила помилки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 9583
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"Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках

Та ну нахер. Быстро-небыстро.. Как можно назвать Антарктиду полуостровом и заселить белыми медведями?
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А что Вы возмущаетесь,что написано в учебниках то и озвучили.Да и нечему удивляться ведь видеоуроки готовит 95 Квартал...
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Та бог із тими ведмедями... Куди можно було цілий Індійський океан про.пати?
Як можно було ліванців із Близького сходу переселити на місцє лівонців у Східну Балтику. це вже не говорячи про царя Росії, якої тоді не існувало? "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 6116
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"Ми кушалі бистро і много,поетому обосралісь"
Вчитель помилився в рівнянні з хімії.Так,з ким не буває.Хвилювався.
Тільки от на державних екзаменах у випускників цей номер чомусь не проходить.
І я не знаю,чим виправдати повторення двічі "ліванський орден",-очевидно ж,що людина так і вважала.
Чи не природніше пояснення-низький рівень знань і професіоналізму теперішніх шкільних вчителів (і це київські,найкращі !) ?
Шановні ! Так не буває,щоб ніхто не винен ! Це або дурний вчитель,або тупий режисер і редактор,або той довбодятел,що доручив безвідповідальну халтурку численним бракоробським студіям,типу кварталу,чи мамахохотунам.
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врио министра образования Мандзий объяснила ошибки/ А вот её папередница Новосад сработала без ошибок .Быстро наобещала: Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн сразу слиняла.Без шума и пыли.
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оголосила фірма конкурс на вакантну посаду головного бухгалтера. Дзвонить претендент. Задають питання - скільки буде 2+2, відповідає 4, чекайте, ми вам можливо подзвонимо. Так повторюється декілька разів. Тут дзвонить Ізя. Я по оголошення. Задають те саме запитання, він відповідає, а скільки ви би хотіли, щоби це дорівнювало? Ви прийняті, завтра на роботу.
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Так Олену Бурдун, которая накосячила на уроке математики для 5-го класса, убрали или нет? Говно преподаватель из Луганска. Так же преподавала и в школе. Но тупые как всегда были дети, а не она.
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Так, забрали. Відразу міністром фінансів. Там такий "арифметик" на вагу золота!
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А может сперва посмотреть в учебник который она озвучивала?Учетеля работают по учебникам и по методичкам и отступать от них не имеют права.А раз в учебнике написано что два раз два это пять то за то что чкажет детям что это четыре могут и уволить.
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Чужой дядька обещал. Твоей маме матерьял, Он обманет мать твою... Баю-баюшки-баю
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Ви уявіть, що вони без камер дітям на вуха вішають? Там, де ніхто їх не контролює, де вони "самі розумні" і де будь яке зауваження карається двійкою?
Вчора, заради цікавості, запитав ученицю 8го класу, як онлай школа. Математика супер, молодий вчитель усе зрозуміла з першого разу, чого в школі майже не буває. Біологія відсій (слід зазначити, що дитина дуже добре знає саме біологію). Хімія - в захваті, такі досліди, реальні пробірки і суміші ніколи в житті не бачила, але головна відмінність! вдумайтесь!!! за цілий день, жоден вчитель не розповів, яка у нього низька зарплата і скільки за кордоном заробляють вчителя!!!
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Ну що ви, шановні. Сама Лєнка школи інзпектірувала і казала, що все добре.
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Эти уроки пиар для разных: Слуг, 95-Квартала и других приближенных к Зеленскому.
Кто не смотрел, то они мам участвуют в роли учеников, главное свою морду засветить на ТВ.
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У кожному онлайн уроку були помилки. Сьогодні були помилки на уроці хімії.
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Шо швидко робиться, те криве родиться.


Учитися слід у правильних місцях та серед правильних людей.
Марафон факультетів Київської політехніки - замість "дня відкритих дверей"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=Lg4PXcyiIoU&feature=emb_logo
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Це були не помилки. Це відсутність знань
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Тяжко було відібрати самих тупих вчителів.
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Батько цієї Мандзій зрандник, котрий відмовляється відспівувати в своїй церкві загиблих героїв! Ганьба!
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Предположим, что они готовились в спешке и т.д. Допустим. Но! Географ никогда осмысленно не скажет, что в Антарктиде живут белые медведи. А историк Ливонскую войну пять раз подряд "по ошибке" не назовет Ливанской.
Вывода два:
1) Либо эти учителя не знают свой предмет, что весьма вероятно, т.к. только не очень образованный человек может поддерживать Зеленского.
3) Либо это не учителя, а актеры, что более вероятно, т.к. производством этих "уроков" за бюджетные деньги занимается студия 95 Кватрал.
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