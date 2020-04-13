 В Киево-Печерской лавре умер еще один монах, COVID-19 потвердили у митрополита Павла, - СМИ

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё не сообщались", - указывается в сообщении.

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Источники "УП" среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.