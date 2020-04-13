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 В Киево-Печерской лавре умер еще один монах, COVID-19 потвердили у митрополита Павла, - СМИ

В Киево-Печерской Лавре скончался монах.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё не сообщались", - указывается в сообщении.

Смотрите также: Коронавирус: освящено церковью. Как церкви могут стать источником COVID-19? ВИДЕО

Источники "УП" среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.

Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Источник: https://censor.net.ua/n3188700
 
   
 Топ комментарии
 
Говорите Вирус это Божья кара геям и грешникам...ну-ну )) Бог имеет тогда чуство юмора))
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Говорите Вирус это Божья кара геям и грешникам...ну-ну )) Бог имеет тогда чуство юмора))
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Ну др чргрюо тут гумор? Вища справедливість. Або як кажуть віруючі - Боже провидіння. Усик мав би присючаститися у Павла. Або зняти ролик де визнати, що він не те, що не вірить у Господа, але й є поцом.
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Только юмор здесь не при чём. Они шпилятся там.
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Гомофобы всегда получают звиздюлей от боженьки
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Він тільки з-зовні схожий на живого, а "нутріцо" з гнильцею.
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Не приживається нечисить на святій українській землі Тим більш, якщо вона з РПЦ.
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Пещеры большие там много новоприставленных поместится.
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Загиджувати свят1 м1сця непотр1бом,не по нашому. Де там ближн1 скотомогильники?
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Скотомогильників в Україні немає ми все зїдаємо приправлене соєю та ароматизаторами і вкусовими добавками.
Як думаєте чому у нас один кіло мяса коштує дорожче за три кіло самої крутої ковбаси?
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Я думаю що пашу мерседеса зачекалися чорти... хоча може і їм той гемор не треба.. десь буде у всесвіті неприкаяний літати..
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Усик, сходи в лавру, исцелись от греха.
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не сильна братия в вере своей. материальное уверенно побеждает их духовное )).
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Надо бы всем дибилам московского сатаната прийти в Лавру и облобызать иконы. Все попы сразу поправятся.
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любопытно, Усик уже заразился?!.. а Новинский, Добкин, Портнов, Лукаш, ..?!
У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах, COVID-19 підтвердили у митрополита Павла, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7396
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Лавру дезинфицировать придется... и экзорциста заодно приглашать к братии ...
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Гм-гм... Тут сообща з інквизицією треба. Магія і демони дуже сильні - як не як з самого пекла - підаРосії.
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Нехай монахи не відкладають зустріч з головним очильником надовго.
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Паша Мереседес не той муйней драндуль заправлял, да и со святой водой, кадилом, что то намудрили!
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Он умер не от короновируса, а от букета хронических заболеваний! Лука подтвердит.
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Усик наверное весь в слезах, два попа МП и моностырть МП за пару дней. Надо крестный ход срочно провести.
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Скоєне зло бумерангом повертається до свого джерела.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.
Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".

https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
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Надеюсь наши спецслужбы понимают что должна сдохнуть вся нечисть! В мешки их паковать и на россиюшку! Потом дезинфекция и ПЦУ заводить туда нужно!
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пусть в москву едут лечиться, к своим работодателям. все равно ведь бабло отправляют, а так курьером
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Помнится, Онуфрий рассуждал о голодоморе, мол, это справедливая кара божья на украинцев, которые не хотели смиренно становиться русскими.
Теперь порассуждаем как Онуфрий про РПЦ и её отряд в Киево-Печерской лавре - это кара божья на головы служителей РПЦ в Украине, главная задача которых - борьба именно против Украины и её незвисимости.
Пора Лавре переходить под руку Епифания и ПЦУ, имеем верный знак божий.
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Вполне вероятно, что в МП при освящении пасок будут кропить короновирусной водой.

Возможно , что центры Кремля в других странах используются для распостранения вируса. Почаевская Лавра, Печерская Лавра. Заражали , скорее всего через воду или еду.
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"Грех предполагать, когда вполне уверен".
Лозунг дня:

Сходи в храм УПЦ Московского патриархата на Пасху - подхвати коронавирус!
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Папаше Паше черти уже греют Мерседес.
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ВИДНО СИЛЬНО НАГРЕШИЛ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ В ГЛАВНОМ КИЕВЕ !!!
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Планували позаражувати українців , а позаражували самі себе . Бог почув молитви людей . Хороша новина .
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А можно их там в этой Лавре просто изолировать? Они же явно не против пополнить коллекцию святых мощей
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На святость они явно не тянут, на биологические отходы - да.
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Так СТОПЄ!!!! павел же всех звал не паниковать и идти в церковь, а сам спрятался в Александровской больнице и наверное не в рядовой палате?...
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Есть такая иудейская секта , называется Хабад. Их около 2% в Израиле, но очень много в Нью-Йорке. Они имеют свои филиалы почти во всех странах мира. В России они подменили традиционный иудаизм и управляют Путиным. В Украине их представители Коломойский, Зеленский , Рабинович и Фельдман - в 2019 году захватили власть.
Хабатники очень не любят Христианскую Церьковь, и даже детям не разрешают смотреть в сторону Храма. Нейтрализовать такую Святыню как Печерская Лавра или сжечь Собор в Париже , это большой успех для них.
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ну, не знаю, якщо хабадники вирішили знищити мацковский сатанат в Лаврі -то я їх підтримую у цьому.
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Нахера их в больницу везут? Пусть молитвой лечатся.
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