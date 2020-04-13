 В Киево-Печерской лавре умер еще один монах, COVID-19 потвердили у митрополита Павла, - СМИ

Об этом сообщает пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в больнице отошел в вечность ещё один монах Лавры, обстоятельства смерти которого ещё не сообщались", - указывается в сообщении.
Источники "УП" среди депутатов-меценатов УПЦ МП также сообщили, что у настоятеля Павла диагностировали коронавирус.
Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.
Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.
Як думаєте чому у нас один кіло мяса коштує дорожче за три кіло самої крутої ковбаси?
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.
Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".
https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
Теперь порассуждаем как Онуфрий про РПЦ и её отряд в Киево-Печерской лавре - это кара божья на головы служителей РПЦ в Украине, главная задача которых - борьба именно против Украины и её незвисимости.
Пора Лавре переходить под руку Епифания и ПЦУ, имеем верный знак божий.
Возможно , что центры Кремля в других странах используются для распостранения вируса. Почаевская Лавра, Печерская Лавра. Заражали , скорее всего через воду или еду.
Лозунг дня:
Сходи в храм УПЦ Московского патриархата на Пасху - подхвати коронавирус!
Хабатники очень не любят Христианскую Церьковь, и даже детям не разрешают смотреть в сторону Храма. Нейтрализовать такую Святыню как Печерская Лавра или сжечь Собор в Париже , это большой успех для них.