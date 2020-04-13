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 Политика Украины
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 Рада разрешила обработку данных больных СOVID-19 без их согласия, а местным властям создавать временные спецбольницы

Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)"

За него проголосовали 332 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Также парламентарии предоставили спикеру право безотлагательно подписать данный закон.

Законом, в частности, дается определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация.

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В документе прописано, что в случае установления карантина на время его действия и по мере необходимости органы исполнительной власти, органы местного самоуправления образуют на территории карантина временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали), обсерваторы.

Эти учреждения образуются в целях дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений. При этом они образуются без необходимости выполнения соответствующими учреждениями здравоохранения дополнительных требований, связанных с лицензионными условиями деятельности, и с возможностью использования помещений и имущества других заведений и учреждений для развертывания таких госпиталей.

"Обязательной госпитализации в специализированные больницы подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями, а также лица с симптомами таких заболеваний. Порядок обустройства и функционирования обсерваторов, временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей) устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения", - указано в тексте закона.

Так, предусмотрено, что учреждения здравоохранения могут привлекать дополнительно на условиях контракта медицинских работников, имеющих соответствующее специальное образование и соответствующих единым квалификационным требованиям.

При наличии у медицинского работника на момент заключения контракта основного места работы, независимо от подчинения и формы собственности работодателя, за ним на срок действия контракта сохраняется его основное место работы и должность, а оплата труда по основному месту работы осуществляется за фактически выполненную работу.

Порядок заключения контракта, его типовая форма и размер оплаты труда по контракту определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере здравоохранения.

Подчеркивается, что обсервации и самоизоляции подлежат лица, подпадающие под критерии, определенные в решении об установлении карантина.

Лица, изъявившие желание покинуть территорию карантина до его отмены, должны получить справку о возможности выезда из зоны карантина в течение инкубационного периода болезни, которая выдается по результатам медицинского обследования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны здоровья.

На период пребывания в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях) лицу выдается листок нетрудоспособности, который оплачивается в размерах и в порядке, установленных законодательством для лиц, признанных временно нетрудоспособными вследствие заболевания.

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Также, на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19), в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при использовании таких данных исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

В течение 30 дней после окончания периода установления карантина, такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

"В решении об установлении карантина могут определяться особый порядок учета, регистрации и обмена информацией о случаях заболевания в период карантина. Лица, виновные в неправомерном разглашении информации, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом", - определяется документом.

Источник: https://censor.net.ua/n3188699
 
 
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Поздравляю всех! Мы все теперь в концлагере. Закон этот разрешает без суда и следствия любого украинца садить в концлагерь на неопределенный срок. Депутаты, проголосовавшие за это, достойны публичной казни.
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А вот и типа медицинские концлагеря подьехали
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Коронавирусный бардак: Черноморск отказался принимать больных с COVID-19 из приграничного села, и их отвезли в Одессу https://dumskaya.net/news/koronavirusnyy-bardak-chernomorsk-otkazalsya-pri-112866/
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И где местная власть помещения возьмет , свои отдаст или помещения банков и Судов на больнички пустит ? Или ментов под забор выгонит из отделов ?
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менты - святое. могут урезать кому угодно, только не им.
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В голом поле огородят колючкой участок и харош! Даже кормить не надо согласно новым правилам украинских концлагерей.
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Данные как попало заносят:https://www.google.com/amp/s/www.depo.ua/rus/life/zhurnalisti-opublikuvali-adresi-budinkiv-u-kievi-de-viyavili-khvorikh-na-koronavirus-202004081145503/amp

Обратите внимание: Академика Туполева 16 - это не жилой дом, а недавно построенный отдельно стоящий супермаркет. Который, кстати, продолжает работать. Сегодня утром проходил мимо - даже следов дезинфекции на входе нет
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Похоже, под оккупационным режимом качается кресло. У них нет другого выхода кроме как перейти к открытому террору.
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