 "Уже на этой неделе власть должна выбирать между Украиной и Коломойским", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Китайцы еще не догадывались о существовании коронавируса, а в Украине уже обвалилась промышленность, покатился ВВП. Бюджет недополучил десятки миллиардов гривен. И гигантскую дыру латают не за счет силовиков, которым даже добавляют денег. А разрушают "Новую украинскую школу", систему профтехобразования, душат культуру, изымают финансовую поддержку у громад, лишая их ресурса для борьбы с пандемией, отменяют децентрализацию, как одну из самых успешных реформ нашей команды", - отметил Порошенко.

По его словам, "Европейской Солидарности" удалось частично убедить правительство о восстановлении средств для местного самоуправления и гуманитарной сферы. Однако стратегии выхода из кризиса у Зеленского как не было, так и нет.

"Средства на поддержку пенсионеров и безработных пойдут не в ручное управление Кабмина, а напрямую в соответствующие фонды. Но в документе как не было, так и нет стратегии защиты людей, экономики и страны. Как от вируса, так и от экономического кризиса. У большинства заканчиваются деньги, сэкономить не на чем, а работы нет", - подчеркнул он.

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Фракция "Европейской солидарности" предлагает ввести в четырехмесячный срок бюджетную программу предоставления малообеспеченным семьям поддержки на питание. Следует отсрочить выплаты кредитов и налогов для тех, кто сохранил рабочие места и продолжает выплачивать заработную плату.

"Уже на этой неделе власть должна выбирать между Украиной и Коломойским. Провести еще одно заседание, которое должно предшествовать рассмотрению бюджета. Спасти страну от дефолта. Не можете сами - не гнушайтесь интеллектуальной помощью от оппозиции", - добавил Порошенко.

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