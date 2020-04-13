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 Политика Украины
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Все про:ВР (24781) поджог (716) пожар (4010) штраф (924)

 Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание сухой травы

Верховная Рада утвердила законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)". Таким образом Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы.

За закон в целом проголосовали 328 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Также парламентарии предоставили спикеру право безотлагательно подписать данный закон.

Предусматривается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

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Законопроект №2339 предлагает внести соответствующие изменения Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Так, законодательной инициативой предлагается увеличить штрафы за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды - от 1800 до 3600 (в действующем законодательстве - от 100 до 200. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом предлагается наказывать штрафом от 5400 до 9000 (в действующем законодательстве - от 300 до 500. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан Авторы законопроекта предлагают за нарушение требований пожарной безопасности в лесах установить штраф на граждан от 90 до 270 (в действующем законодательстве – от 5 до 15. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц - от 270 до 900 (в действующем законодательстве – от 15 до 50. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В законопроекте предусматривается, что уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади, влекут наложение штрафа на граждан от 270 до 900 (в действующем законодательстве – от 15 до 50. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц - от 630 до 1080 (в действующем законодательстве – от 35 до 60. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предлагается, что за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельхозназначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны окружающей природной среды, влечет наложение штрафа на граждан от 180 до 360 (в действующем законодательстве – от 10 до 20. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц - от 900 до 1260 (в действующем законодательстве – от 50 до 70. - Ред.) необлагаемых минимумов. За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предлагается наказывать штрафом граждан от 360 до 720 (в действующем законодательстве – от 20 до 40. - Ред.) необлагаемых минимумов доходов граждан, и должностных лиц - от 1260 до 1800 (в действующем законодательстве –от 70 до 100. - Ред.) необлагаемых минимумов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188693
 
   
 Топ комментарии
 
Да дачники возмущаться начнут
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А костьорчик хоч палить трошки можна ? Я иногда в лес выхожу , собираю мусор шо вы насрали и сжигаю Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 490
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Там по ряду дел уголовка светит, а они штрафы увеличивают.
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Там по ряду дел уголовка светит, а они штрафы увеличивают.
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было 1700 а стало 3600. Разве это увеличили штрафы??? Должно было стать 100тыс +... ДОРОГО? Так не поджигай!
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Ущерб довольно часто намного больше 100 тыс, плюс ущерб природе, плюс жестокое обращение с животными (убийство, в т.ч. и в первую очередь молодняка). Бывает уничтожение личного, общественного или гос. имущества. Там такие статьи и цифры могут набегать - 100 тыс это копейки...
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Ну 3600 это вообще смешно! В Украине штрафы копеечные, потому быдло себя так и ведет!
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В том и дело. Наказание (не только штрафы) должно быть адекватное. За убийство животных огнем штрафы? Представь себе просто на улице кого-то, кто жжет живьём десяток щенят лис на улице? А в поле то же самое происходит... Тут должна быть другая ответственность, которая вправит мозги быдлоте.
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А костьорчик хоч палить трошки можна ? Я иногда в лес выхожу , собираю мусор шо вы насрали и сжигаю Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 490
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и чем ты отличаешься от тех кто насрал??? Они насрали вокруг, а ты насрал в атмосферу...!
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школотроник , подучи матчасть трошки Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 8105
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триперник надеюсь тебе штраф вломят пополной!
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школьник , у меня грошей нема на штраф Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 5011
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Так он может по технике безопасности сжигает.
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Может и ссылка есть на это технику безопасности, по которой в лесу можно сжигать мусор?
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Он не сжигает мусор, он греется у костра.
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Покажи норму Закона, по которой это нормально.
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Покажи норму закона где тебе дышать разрешено?
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Статья 27 Конституции Украины: Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть произвольно лишен жизни.
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Никогда на природе у костра не отдыхал? И не надо, ты точно что-то спалишь, раз так рассуждаешь.
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Для отдыха на природе у костра есть специально отведенные и оборудованные места, которые называются "кемпинги".
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А я не знаю где у нас не кемпинг,ибо все остальное это у нас полигоны. Где можно "отдохнуть" заключив контракт, но только без девок, уодки и для того чтобы разогреть тушенку.
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Кемпинги оборудованы специальными местами для розжига огня и обозначены знаками.
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утилизировать. Для этого есть специально предусмотренные места, называются - мусорники!!!
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Стекло, металл, пластик и тд - в мусорник, на свалку. Впрочем - стекло и металл вы вряд-ли сжигаете, верно?
Бумагу можно на месте закопать. Пищевые отходы можно закопать или вовсе не трогать - в лесу быстро перегниют.
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Можна один раз так "удачно" мусор уничтожить методом сжигания, что и леса не останется. Случайно не в Чернобьільской зоне в лесу мусор убирали ?
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Люди в лес выходят в маю и что-то не сжигается он , ты как та бабка старая, когда ребенок на велосипеде в трех метрах от нее проехал, а она орет что чуть не сбил.😄
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Это же какими идиотами надо быть что бы такую ху-ню протянуть. А если получится как в Австралии или в Московской мухосрани - что будете делать и где искать виноватых, да и до этого ли будет? Ведь возгорания бывают и от жары и солнца, а виноватых будут искать на земле. Пора вводить поимённое голосование с последующей ответственностью за НЕправильное решение и погашение убытков за личный счёт горе законодателей.
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А как будут доказывать что именно этот человек поджигатель?Или как при Берии достаточно будет анонимки а признания выбют?Ведь менты из пор сталинизма так и не изменились как и не изменился ежемесячный план в ментовке по задержанию преступников и правонарушителей которого если не выполнят то и не будет премии.
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Если поймают на горячем, если найдут и докажут - тогда и штраф выпишут.
Ну и если на своем участке - тогда, фактически доказательства налицо.
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Коли ви в останнє бачили щоби у райвідділку когось побили? Я маю на увазі, у нас, на Закарпатті? Я про такий випадок (поодинокий) чув в останнє, років 5-ть назад. Зараз навпаки ментам ніх.ра не потрібно. А показники вони і так намалюють.
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Давно пора.
И еще хорошо бы, скажем, 1/3 штрафа как бонус для оштрафовавшего должностного лица, чтобы простимулировать штрафовать этих полудурков.
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По селам весной и осенью так шпарят что дышать нечем! Нужно 50 тыс. грн. минимум в нас. пунктах. Это же и онко и куча других болячек.
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Сейчас полиция ринется собирать урожай по селам, по дачам, по участкам, где жители сами контролируют сжигаемую у себя траву.......
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У меня сосед по даче так "контролирует", что уже один раз сжег нашу поленницу дров для мангала + заодно сжег забор между нами и другими соседями, к которому эта поленница примыкала. В другой раз палил так, что огонь в луг пошел, который за его полем - пожарных вызывали тушить. Но это его не остановило - в этом году опять палил, новые столбы забора снизу обугленные стоят...
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Тоже есть такая знакомая, контролировала и спалила 2 хаты соседям
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Pokидьки ці законодавці. За спалення тварин, лісів, величезної небезпеки для життя і майна людей - штрафи?
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Штраф - це якщо без наслідків - просто за підпал. Якщо ж спалив ліс - то вже кримінальна стаття.
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Это что штрафы? Это смех а не штрафы! Штрафуйте уродов на миллионы и сроки давайте по 10 лет, только тогда быдло задумаеться о последствиях.
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не забувайте, що ще навмисно підпалюють ліси, щоб скрити незаконне вирубання. Ті штрафи - копійки.
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Тоб-то держава добре розуміє, що мізерні штрафи зазначені в КУпАП не працюють? Тоді чому піднімають вибірково? За керування в стані алкогольного сп'яніння, корупційні правопорушення, порушення виборчого законодавства, карантинних мір, тепер спалювання трави? Чому усі штрафи не приведуть до рівня "чутливості"?
Або повідміняйте взагалі ті статті, де штрафи у розмірі вартості "чашки кави", або доведіть їх до пуття!
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