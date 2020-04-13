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 У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, они умерли от букета хронических болезней, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране никто не умер от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - сказал Лукашенко.

По его словам, коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни.

"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер", - добавил он.

Напомним, по состоянию на сегодня зарегистрировано 2919 случаев коронавируса в Беларуси. Умерли 29 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом

Источник: https://censor.net.ua/n3188691
 
 
 Топ комментарии
 
Премию "Дарвина" надо выдать этому умалишенному дибилу.. ))
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От СПИДА тоже кстати не умирают ))) но Бацьке наверное об этом никто не сказал.
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Стойкое впечатление, что он беларусов ненавидит...
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Это типо,чуваку не хватило 50 грамм к вже выпитому литру водки,щоб умереть от интоксикации.Можно ли считать,що чел умеет пить и знает свою меру,вовремя отказавшись от фатальных 50ти грамм?
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Потому что нет тестов и никто не знает.
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А зачем помощь у ЕС запросил?) под полного идиота косит...
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Они умерли от букета хронических болезней,- трихомоноза, сифилиса, гонореи и молочницы.
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...а також смертельного поєднання етанолу, крохмалю та машинного мастила в умовах високої температури. Тобто горілка з картоплею та трактором у лазні - "протокол" не айс )))0))0)))
...
(ніт, петросянщина якась)
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орз обычное этот короновирус, а вот то что люди не меряют температуру, когда чувствуют не очень себя это плохо .
Насчёт тестов бред, есть симптомы их достаточно. Это как изобрести тест на порез, вы порезали палец на левой руке. Задача: сделать тест, приложив который к правой руке он определит порез на левой.. Ну типа пальцем в небо или 50 на 50, так же и с сопливой короной.
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Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом: для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой "календарь", т.е. болезнь развивается по строгой схеме и "расписанию". И только этот коронный вирус куролесит как хочет.
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