 У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, они умерли от букета хронических болезней, - Лукашенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".
"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - сказал Лукашенко.
По его словам, коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни.
"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер", - добавил он.
Напомним, по состоянию на сегодня зарегистрировано 2919 случаев коронавируса в Беларуси. Умерли 29 пациентов.
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(ніт, петросянщина якась)
Насчёт тестов бред, есть симптомы их достаточно. Это как изобрести тест на порез, вы порезали палец на левой руке. Задача: сделать тест, приложив который к правой руке он определит порез на левой.. Ну типа пальцем в небо или 50 на 50, так же и с сопливой короной.