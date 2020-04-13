 В больницах Буковины находятся более 200 пациентов с подтвержденным коронавирусом, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говортся в сообщении пресс-службы Черновицкой ОГА в Facebook.

По данным ведомства, за последние сутки в больницы госпитализировали 7 человек.

Всего с 25 февраля за медицинской помощью из-за COVID-19 обратились 383 буковинца, из них 30 детей.

"В реанимации больниц по состоянию на 13 апреля находятся 24 пациента в тяжелом состоянии, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - шестеро.

Так, в реанимационном отделении областной больницы находятся девять пациентов. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены две женщины, им 64 и 69 лет, у обеих коронавирус подтвержден.

В Черновицкой городской больнице №1 трое больных в реанимации. Двое больных - на аппаратах ИВЛ. Это 64-летняя женщина с сахарным диабетом и подтвержденным COVID-19, а также 69-летний мужчина с подозрением на коронавирус, у которого избыточный вес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области умерли 2 пациентов, у которых диагностировали COVID-19, - ОГА

Семеро больных на кислородной дотации и один - на аппарате искусственной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. У 44-летнего мужчины на ИВЛ - пневмония, сахарный диабет и подозрение на COVID-19.

В реанимации Глыбокской центральной районной больницы находятся трое пациентов на кислородной поддержке. Двое из них с подтвержденным COVID-19, один - с подозрением.

Пациентам в тяжелом состоянии также оказывают помощь и в реанимации Новоселицкой центральной районной больницы. 57-летняя женщина находится на аппарате ИВЛ, у нее диагностирован коронавирус.