EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1227  8
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11998) программа (149)

 Шмыгаль внес в Раду проект программы деятельности правительства

На сайте Верховной рады обнародована программа деятельности Кабинета министров Украины, поданная премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект постановления о Программе деятельности зарегистрирован под №3330.

Как отмечается в документе, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Также Кабмин планирует защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины", - говорится в документе.

В то же время документ на 10 страниц не содержит ни одной цифры.

Читайте также: У нас есть кандидаты на должность министра энергетики, - Шмыгаль

Состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем был сформирован 4 марта 2020 года на внеочередном пленарном заседании Верховной рады.

В случае утверждения Программы правительство получит годовой иммунитет, а Рада не сможет уволить премьера.

Источник: https://censor.net.ua/n3188687
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зелебобы, вы в самом деле голосовали за то чтобы правительство назначил Ахметов ?
 показать весь комментарий
 
 
Їм як гуся вода. Критикували Порошенка за зарплату Коболеву, а самі зараз просто засекретили (!!!) його зарплату.

А шо так можнабыло?(с) Шмыгаль внес в Раду проект программы деятельности правительства - Цензор.НЕТ 979
 показать весь комментарий
 
 
Нынешнее правительство - это собрание представителей олигархов, соответствующая у него будет и программа, олигархическая. То есть, Украине идёт гулять лесом, разрывать отношения с МВФ, с ЕС, НАТО, США. Здравствуй, Россия!
 показать весь комментарий
 
 
украсть там ...отобрать то ...скрысятничать на том ...раздерибанить то ...сдать в "концессию" остальное ... и главное успеть с#баться ...шмигаль из семейства шмыгалей
 показать весь комментарий
 
 
Если в документе нет никаких цифр, а это программа деятельности правительства, то это просто лапша на уши для народа.
 показать весь комментарий
 
Гениально 10 страниц и ни одной цифири. Видать в последствии когда всё это окажется фикцией он будет шмыгать носом размазывая сопли по щекам, и оправдываясь что так крепко обосрались что даже плана не хватает что бы подтереть жопу.
 показать весь комментарий
 
реферат на тему, как я планирую провести лето.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх