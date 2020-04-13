 Шмыгаль внес в Раду проект программы деятельности правительства

Как сообщает Цензор.НЕТ, проект постановления о Программе деятельности зарегистрирован под №3330.

Как отмечается в документе, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Также Кабмин планирует защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

"Правительство подтверждает неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Планируем реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Интеграция в НАТО укрепит обороноспособность Украины", - говорится в документе.

В то же время документ на 10 страниц не содержит ни одной цифры.

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Состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем был сформирован 4 марта 2020 года на внеочередном пленарном заседании Верховной рады.

В случае утверждения Программы правительство получит годовой иммунитет, а Рада не сможет уволить премьера.