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 Политика Украины
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Все про:ПР (11292) Чорновол Татьяна (543) евромайдан (6868) ГБР (1110) Федына София (39)

 Подозрение Чорновол - месть всем майдановцам и реванш антимайдановских сил, - Федына

Присоединиться к заявлению против уничтожения завоеваний Революции Достоинства "Нет - реваншу!" призвала коллег с трибуны парламента народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам Федыны, дело ГБР против Татьяны Чорновол является местью всем майдановцам и четким сигналом для общества, что силы Антимайдана становятся все наглее и активнее. Если расправятся с Татьяной Чорновол, завтра придут за каждым активистом.

"Ты был на Майдане? Ты посмел в свое время бороться за права? За свою украинскую государственность? Ты посмел власти в свой момент сказать "Нет!"? Поздравляю! Сегодня ты враг. Тебя надо посадить, тебя надо сделать виновным. Вот, что сегодня предлагают всем тем, кто посмел и посмеет бороться за государственность. Дело Татьяны Чорновол, которое сейчас началось, уголовное производство против нее, это своеобразная месть всем майдановцам. Это реванш антимайдановських сил, которые не только хотят показать, что" не боритесь", не только хотят сказать, что "вы были глупы, а мы побеждаем". Они хотят в каждом из нас выработать рефлекс страха", - подчеркнула нардеп.

Кроме того Федына отметила, что этим производством против Чорновол начинаются репрессии против всех майдановцев.

Читайте: Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014 года: "Побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром"

"Если расправятся с ней, если те, кто даже в этом зале сидят из майдановцев, позволят расправиться с ней. Каждый из вас будет следующим. Дело не в том, что мы говорим о самом Майдане. Дело в том, что сегодня реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины. Пытаются разрушить право каждого из нас бороться за свои права и свободу", - отметила нардеп.

"Поэтому фракция "Европейская Солидарность", каждый из депутатов, который был на Майдане, сегодня призывает депутатов независимо от фракций, независимо от их интересов. Если вы были на Майдане - вы должны подписать заявление "Нет - реваншу". Нет - десакрализации Майдана, нет - преследованию майдановцев", - подытожила Федына.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3188686
 
   
 Топ комментарии
 
Ты ничего не перепутал. Это ЗЕбанарий перепуганный потерпевший.

А это какраз та, от которой он обосцался.
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Ну что ж, ватаны зебильные. Фас!!!

Чем больше говна вы сейчас будете лить на Майдан, тем больнее будет расплата.
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Истчо адна звизда алкоголизма вылезла с заявлениями...
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Ты так же с Федыной бухал и не ведаешь какой год на дворе?
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5 лет тотального грабежа Украины - режимом жадного вальцмана - вот это был реванш антимайдана))
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у вас на тролятні анальні контрацептиви видають?
ти ж не нехтуй!
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Я щось не зрозумів. Невже ця чорновол уособлює собою всіх "майданівців"?
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контузия на Половецких фронтах тебе мешает зрозумить
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прикольно,когда один кацап обвиняет другого в кацапизме. Давай ИСЧЕ.
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Лестор Нетописец
Истчо адна звизда алкоголизма вылезла с заявлениями...
13.04.2020 15:05 Ответить Мне нравится 5
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Шоу, вернись на Корр (там коменты включили) и не доставай тех о ком ничего не знаешь.
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Это мать майдана, руки прочь!
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Зачем же так эмоционально?
Зелей не бойтесь. Он такой же, как порошенко.
Повесит на "крючок" очередную "жертву", чтоб криками об этом затмить какую то другую пакость... и ВСЁ. Перестанут кричать, снимет тихонечко. Опять заорут - опять повесят. Так было раньше - все януковощи, Надя с Рубаном, и пр. Так и сейчас - шереметники, федины с зверобойками, таня-мать...
Надю в таааааком! обвиняли, а она где? В телевизоре. Пашинского тааааак крыли, а он где? В том же оборонпроме...
Не бойтесь, всё будет как всегда: поматросят и бросят , никто не пострадает.
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Ты ничего не перепутал. Это ЗЕбанарий перепуганный потерпевший.

А это какраз та, от которой он обосцался.
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На её допросе присутствовал лично Зеленский, где рассказал, что лично не знает Зверобой и Федыну, но «испугался».
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сейчас это фото смотрится смешным...

будет ходить покорно по допросам, потом покорно примет арест, потом покорно заслушает приговор суда, и покорно отсидит.....
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Почему ты так уверен, что за нее не внесут залог?
Почему ты думаешь, что к тому моменту, когда вынесут приговор, ЗЕ не дернет в петле ногами последний раз?
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залог по сфабрикованному делу Шеремета власть не назначила..
для них принципиально загасить активных проукраинских...
а насчет виселицы..., жаль конечно, но по ходу и там пока глухо...
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Есть и другие примеры. Дело о бронежилетах всьо. Дело Порошенко всьо. Дело Федыны всьо.

Наймут Черновол хороших адвокатов и искупают Венедиктову вместе с ЗЕ в говне.
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Что, уже в дурке или в камере?
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вот ты и гноись
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и соня федина, и танюша черновол - девочки из эскорта пороха и гавнюка пашинскага , а потому коль берут на себя одеяло - должны отвечать по полной. Пожизненно -это еще гуманно
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ПНХ, говно ватное.
Твое время пока не пришло, но кишки твои уже несколько лишних лет в пузе залеживаются.
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не ты ли тот шредер, которое путлер купил с гавняными трусами?таня тварь - об этом знают все , кто ее обоссал - пашинский, порох, луцик. Одному тебе неведомо
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Ну что ж, ватаны зебильные. Фас!!!

Чем больше говна вы сейчас будете лить на Майдан, тем больнее будет расплата.
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ЗЕботы калоеды тут как тут. Шлюхи пятикопеечные
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И ведь никто, кто был на Майдане и проголосовал за зелёное, им слова не скажет за то, что они их развели...
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це гівно з криворож'я робить вигляд, ніби нічого не бачить і не чує
ніяк не реагує на невдоволення людей
а Ростов, між іншим, не резиновий
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Продажна соєва бидлота. А президентство шоколадного олігарха - це не був «реванш»? Може Медведчук, Бойко, Рабінович, Ахмєтов всі сиділи по тюрмам? Може ніхто не грабував армію, не кришував Гладковських, не лобіював Косюка? Всього цього не було. Тепер Федини будуть ліпити з пєтра святого великомученика і у п'яному угарі погрожувати вбивством Коломойському блазню. На вашому царьку пробу нема де ставити, сектанти. Альтернатива з пекла
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Каденція Порошенка це час коли майдан м'яко зпустили на тормозах, але ще для вигляду віддавали почесті майданівцям. Зараз в цьому вже нема необхідності. В принципі все логічно йде. А самий прикол що фракція ЄС ще два тижні тому "підставляла плече" владі (це не моя придумка, а цитата з офіційного фейсбуку ЄС), а тепер говорять що влада погана. Де тут логіка зрозуміти важко. Напевно так буває коли десь забрехався.
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Они голосовали за нужные проекты и будут дальше голосовать. В этом нет ничего необычного.
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В дерибані землі немає нічого необхідного. Якби вони з Голосом не проголосували, закон би не прийняли. Це був би гучний ляпас для зеленожопої влади. Від них відвернулись би багато, вона б почала скоріше сипатись. Це було б благо для всіх. В тому числі тих хто зараз в СІЗО по справі Шеремета і інших. Замість цього, вони "підставляють плече". Поміть, на цьому акцент робиться, а навіть не на тому що закон необхідний. Навіть якщо ви так хочете той клятий ринок землі, не так це робиться! Не вночі в карантин, з порушенням всіх регламентів, не спитавши волю українського народу! Тому вибачай, це все для мене непереконливо. Я така людина що можу вірити довго, але потім людина десь "палиться" на таких речах що вже все - я розумію що мене лошать. Так і тут.
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Проти таких як ти чудова працює мова фактів.
Ірина Геращенко: Закон про ринок землі не можна ухвалювати під час епідемії в турборежимі
https://eurosolidarity.org/2020/03/25/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96/
25 березня 2020 року.
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Мне те кто против земли как таковой напоминают националистов, которые были против сланцевой нефти в свое время. Итог мы знаем - это лобби России. А ведь у нас могла быть сланцевая нефть. Но из-за российского лобби, которое прикрывалось заботой об украинском населении у нас её нет.
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Антиколомойский закон не нужно было принимать? Дефолт лучше?
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Жріть, соєві. Зеленський - це результат жадібності Порошенка
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Жерти буде бидло яке голосуючи за клоуна казало хоч паржем.
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Федина ти разом шайкою ЕС продала українську ЗЕМЛЮ ...яке ти маєш право тут тявкати ...а ці срані "революціонери" тільки те й робили що дерибанили країну а не наводили лад ...ті хто дійсно революціонери давно знищені твоїм педром у "іловайськах"...або плюнули на цей зебілятник дивитися
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я ***** зазвичай пишу без "зірочок" ... а ти просто ******** сраколиз
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Шо эта Фыдына зробила в парламенте , шоб народу полегше жилось , а ? За шо она получает зарплату из бюджета ?
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за "служение" ***** ...
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Надеюсь она сядет пожизненно
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за что? просто так по зе-велению? боты тыпорылые ненависть сеют, вот что я вижу
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На майдане народ кинули в очередной раз, а теперь кричат - караул.....
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Никто никого не кинул. Майдан критиковали кремлевские СМИ и вы им поверили. Так что вы и дальше слушаете российские СМИ, которые ненавидят Майдан.
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Еще Сунь Цзы писал, что лучший способ победить врага это подорвать его моральный дух. Вот чем ты тут занимаешься. Майдан кинули, к власти пришли барыги. Это всё подрыв духа, чтобы к власти пришла антиукраинская регионовская шобла Зеленского.
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Так сцыкунам уклонист ЗЕ ближе.
Нет комплекса неполноценности на фоне тех, кто шел на Мадан и тех, кто пошел воевать.
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Федына права. И вас будут возвращать в крепостное стойло. А ветку чата скоро засрут маскальские наёмники за 200 баксов.
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Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором.
Тетяна Чорновол

Щедро. Бабіков для свого клієнта Януковича виклався на повну. Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів -3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей -15 років
4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини -5 років
5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості -5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами -10 років
7) ст.125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами -5 років
Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила страту.
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Чотири рази уклоність мстить захисникам, учасникам АТО.

Підозра Чорновол - помста всім майданівцям і реванш антимайданівських сил, - Федина - Цензор.НЕТ 1786
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А шо принес Майдан? Стало жить лучше? НЕТ. пришли ИДИОТЫ? ДА. Ну не принес ничего хорошего. Стало в разы хуже жить, простому люду, АФЕРИСТАМ стало лучше. Не все хорошее приносит РАЙ. Просто, ФЕДЫНА, нечем гордится, спаплюжили вы все, во главе с ПЕТЕЙ. А теперь имеем результат, Какой, догадайся каждый сам.
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Желудочек. Как тебе жизнь при Зеленском? Стало лучше?
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Ты не догадался, ЗЕ продукт Майдана. Не спешите с ответом, пошевелите мозгами.
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А Путин продукт Майдана? Он ведь обосрался после нашей революции 2004 года и вместо более-менее продвинутого либерала стал образцовым автократом.
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Без Майдана была бы унитарная система типа параши!
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Черноротая Танька взяла себе в адвокаты чувака, защищавшего Штепу и других сеператистов...
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ей скорее всего его оплатили, сама она бедная и выбора у неё нет. а адвокат хороший
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Огласите весь список тех, кто не должен подвергаться уголовному преследованию при любых обстоятельствах чтобы не было реванша чего-то там.
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Её преследуют за события времен Майдана. Это явное преследование её украинской позиции. Или когда преследования надуманные как в деле Шеремета и в ряде других дел. Иначе говоря, реванш это когда идет целенаправленная расправа с конкретными людьми. Черновол такой человек.
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Убийцы и поджигатели должны таки сидеть (в демократическом государстве)! Иначе - анархия.
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Анархия это когда власть сажает кого ей хочется. Беззаконие это определение анархии. Сажать Черновол это беззаконие.
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Никто не выступает против майдановцев Речь идет только о подозрении по убийству Пусть восторжествует суд
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По убийству времен Майдана. Во время Революции. И в участии Партии Регионов.
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Мое мнение, что все кто был союзниками ПР являются пособниками преступников. Оттого они не считаются. Это как члены гитлергюнда.
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Извиняюсь,а Порошенко союзником считается?
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Давайте посадим всех тех кто штурмовал милицейские участки тогда или облсоветы. Они ведь тоже поступали незаконно.
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Мдя....Рева́нш (фр. revanche - месть, отплата, возмездие) - стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии.
Т.е. Нынешняя власть (Исполнительная, законодательная и судебная) это проигравшая сторона?А кто же победитель?)
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Победитель Майдан, реванш это регионы и их последователи. Типа, Ермака который был советником депутата-регионала.
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Реванш это когда ты Портнов. При Порошенко ты были никем и сбежал из страны и всем на тебя было плевать. При Зеленском ты вернулся в Украине, тебя слушает ДБР и суды и ты уважаемая личность. Это реванш.
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Вона зрадила Майдан, паплюжила майданівців будучи депутатом ВР, а тепер хоче допомоги ? Нехай горить в пеклі!!!
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А вы заметили дивную последовательность, когда ху-ню порят мужики, а садят БАБ. Тимошенко дважды садили, Савченко, тоже отличились, мужеложцы, теперь вот до Черновол добрались, а вот здесь пожалуй как говорят на свою голову - потому как от чёрной вдовы ещё ни кому живым не удалось уйти, кара настигнет каждого и будет жестокой.
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