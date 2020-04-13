 Подозрение Чорновол - месть всем майдановцам и реванш антимайдановских сил, - Федына

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
По словам Федыны, дело ГБР против Татьяны Чорновол является местью всем майдановцам и четким сигналом для общества, что силы Антимайдана становятся все наглее и активнее. Если расправятся с Татьяной Чорновол, завтра придут за каждым активистом.
"Ты был на Майдане? Ты посмел в свое время бороться за права? За свою украинскую государственность? Ты посмел власти в свой момент сказать "Нет!"? Поздравляю! Сегодня ты враг. Тебя надо посадить, тебя надо сделать виновным. Вот, что сегодня предлагают всем тем, кто посмел и посмеет бороться за государственность. Дело Татьяны Чорновол, которое сейчас началось, уголовное производство против нее, это своеобразная месть всем майдановцам. Это реванш антимайдановських сил, которые не только хотят показать, что" не боритесь", не только хотят сказать, что "вы были глупы, а мы побеждаем". Они хотят в каждом из нас выработать рефлекс страха", - подчеркнула нардеп.
Кроме того Федына отметила, что этим производством против Чорновол начинаются репрессии против всех майдановцев.
"Если расправятся с ней, если те, кто даже в этом зале сидят из майдановцев, позволят расправиться с ней. Каждый из вас будет следующим. Дело не в том, что мы говорим о самом Майдане. Дело в том, что сегодня реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины. Пытаются разрушить право каждого из нас бороться за свои права и свободу", - отметила нардеп.
"Поэтому фракция "Европейская Солидарность", каждый из депутатов, который был на Майдане, сегодня призывает депутатов независимо от фракций, независимо от их интересов. Если вы были на Майдане - вы должны подписать заявление "Нет - реваншу". Нет - десакрализации Майдана, нет - преследованию майдановцев", - подытожила Федына.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.
ти ж не нехтуй!
Лестор Нетописец
Истчо адна звизда алкоголизма вылезла с заявлениями...
13.04.2020 15:05 Ответить Мне нравится 5
Зелей не бойтесь. Он такой же, как порошенко.
Повесит на "крючок" очередную "жертву", чтоб криками об этом затмить какую то другую пакость... и ВСЁ. Перестанут кричать, снимет тихонечко. Опять заорут - опять повесят. Так было раньше - все януковощи, Надя с Рубаном, и пр. Так и сейчас - шереметники, федины с зверобойками, таня-мать...
Надю в таааааком! обвиняли, а она где? В телевизоре. Пашинского тааааак крыли, а он где? В том же оборонпроме...
Не бойтесь, всё будет как всегда: поматросят и бросят , никто не пострадает.
А это какраз та, от которой он обосцался.
будет ходить покорно по допросам, потом покорно примет арест, потом покорно заслушает приговор суда, и покорно отсидит.....
Почему ты думаешь, что к тому моменту, когда вынесут приговор, ЗЕ не дернет в петле ногами последний раз?
для них принципиально загасить активных проукраинских...
а насчет виселицы..., жаль конечно, но по ходу и там пока глухо...
Наймут Черновол хороших адвокатов и искупают Венедиктову вместе с ЗЕ в говне.
Твое время пока не пришло, но кишки твои уже несколько лишних лет в пузе залеживаются.
Чем больше говна вы сейчас будете лить на Майдан, тем больнее будет расплата.
ніяк не реагує на невдоволення людей
а Ростов, між іншим, не резиновий
Ірина Геращенко: Закон про ринок землі не можна ухвалювати під час епідемії в турборежимі
https://eurosolidarity.org/2020/03/25/%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96/
25 березня 2020 року.
тут тобі не зарадять
Нет комплекса неполноценности на фоне тех, кто шел на Мадан и тех, кто пошел воевать.
Тетяна Чорновол
Щедро. Бабіков для свого клієнта Януковича виклався на повну. Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів -3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей -15 років
4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини -5 років
5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості -5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами -10 років
7) ст.125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами -5 років
Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила страту.
Т.е. Нынешняя власть (Исполнительная, законодательная и судебная) это проигравшая сторона?А кто же победитель?)