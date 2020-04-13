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 Политика Украины
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 Рада утвердила изменения в Госбюджет-2020 (обновлено)

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Внесение изменений в Госбюджет-2020 поддержали 249 нардепов.

В доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.

При этом Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд грн, а Министерству социальной политики - 10 млрд грн на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия.

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Отметим, что на 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) - с 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн .

Также увеличили и расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации на 1,08 млрд грн.

Проект предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. При этом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона - до 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду - до 855,4 млрд грн). Расходы увеличены на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (по общему фонду – до 1,135 трлн грн).

При этом предельный объем госдолга расширен с 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3188684
 
   
 Топ комментарии
 


Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.

А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
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А деньги без антибениного закона откуда брать?
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Ждем очередной распродажи гос имущества в виде приватизации.
Для Зебильшости это единственный способ хоть как то держаться на плаву, распродавая страну по частям...
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А деньги без антибениного закона откуда брать?
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так для того і змінюють бюджет, щоб з перекинути з однієї статті в іншу. усе в середині бюджету. а ти кажеш за зовнішнє.
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А где брать деньги на пенсии если антибенин закон могут еще полгода принимать?
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а будут ли еще они - те полгода?
"Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн" - вот результат правления моники зелоха и зебилов за полгода.
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Денег все рано брать не откуда, могли бы и не напрягаться...
Бюджет, который финансово не подкреплен, от слова никак...
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Ждем очередной распродажи гос имущества в виде приватизации.
Для Зебильшости это единственный способ хоть как то держаться на плаву, распродавая страну по частям...
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Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.

А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
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если мвф денег не займет, подтираться своим бюджетом будете
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поросенко у шоци
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Олеже! Який це трандець! Ще й не починався: це ще квіточки (квітень)- -а ягідки будуть липень-серпень! А без МВФ ТРИНДЕЦЬ повний напочатку жовтня !
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На сколько дефицит бюджета увеличили?
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Ну это и в первом проекте было, хотелось бы посмотреть на цифры в обновленном.
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Просрут ту 1000 за 2 недели и аууууууууууууууууу!!!
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Что-то молчат уже давно за ту тысячу.
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