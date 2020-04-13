 Рада утвердила изменения в Госбюджет-2020 (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Внесение изменений в Госбюджет-2020 поддержали 249 нардепов.

В доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.

При этом Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд грн, а Министерству социальной политики - 10 млрд грн на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия.

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Отметим, что на 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) - с 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн .

Также увеличили и расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации на 1,08 млрд грн.

Проект предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. При этом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн по сравнению с утвержденной изначально версией закона - до 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду - до 855,4 млрд грн). Расходы увеличены на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (по общему фонду – до 1,135 трлн грн).

При этом предельный объем госдолга расширен с 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.