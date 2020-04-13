 Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу, - Чорновол

Об этом сообщила сама Татьяна Чорновол на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00. Адрес ГБР: улица Симона Петлюры, 15. Адрес Печерского суда: улица Владимирская, 15", - заявила Чорновол.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.
16 год ·
#ДБРбреше
Ось що відбувалось на Грушевського 18 лютого, у той час коли був підпалений офіс партії регіонів! Обережно 18+
https://www.facebook.com/dzindzia/videos/2875524509151745/
но jидовская паскуда дедушку-инженера сожгла за день до революции... сжечь и еЭ
Вот результат просранной инфовойны.
Порох тоже не вариант
Украину надо спасать от малоросов у власти!
логічно?
я - від 2013 року...
так що, я досить добре знаю всю тутешню кодлу
ты уже готов?
Пусть гюльчатай своё личико откроет.
Может, то совсем не он за масочкой.
В Европе и Америке тоже начиналось с единичных случаев. Стоит вспомнить скептические выступления Трампа. Поэтому, согласно здравому смыслу и рекомендациям мировых специалистов, не следует пренебрегать рекомендациями ВОЗ.
Вон, Зоя Космодемянская тоже долгое время была героем!
А потом, оказалось, что ну её нах...
Кстати, нынешний режим незаконен.
1) Зеленский был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты незаконно, ибо он не владеет державной мовой.
2) Верховная Рада была распущена вопреки Конституции.
Так что все дальнейшие действия и назначения, сделанные этим режимом, являются незаконными, а режим - узурпаторским.
https://www.youtube.com/watch?v=_9ZQ8KaNy4g
https://www.youtube.com/watch?v=9D_RPW8PUlM
Тетяна Чорновол
Щедро. Бабіков для свого клієнта Януковича виклався на повну. Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів -3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей -15 років
4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини -5 років
5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості -5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами -10 років
7) ст.125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами -5 років
Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила страту.