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Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу, - Чорновол

Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявляет о подготовке ее задержания.

Об этом сообщила сама Татьяна Чорновол на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Есть информация, что завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд. Заседание начнется в 14.00. Адрес ГБР: улица Симона Петлюры, 15. Адрес Печерского суда: улица Владимирская, 15", - заявила Чорновол.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу, - Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188678
 
   
 Топ комментарии
 
Порох - зрадник і ганяв договорняки з Йухлом та саджав патріотів.
А Зеленський - патріот, бореться з Йухлом і звільняє патріотів.

І дивіться, зеби, не переплутайте!
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ДБР по уровню народной любви стремительно догоняет Беркут. Парни, а вы уверены, что в РФ вас ждут и вам там найдется место?
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каквынипанимаити это никакой не реванш.... Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4438
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И почему девица из Сыктывкара прячется под украинским флагом? И ВООБЩЕ..... ЧТО КАЦАПКА ЗАБЫЛА НА НАШЕМ ФОРУМЕ?
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Ну и на хрен ты к нам сюда из Сыктывкара приперлась, @kluvikira ?
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Думаю, що після відсидки цю навіяну виберуть президентом. Щось в цьому є. ... і навіяна , і її фанати.
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Андрій Дзиндзя
16 год ·

#ДБРбреше

Ось що відбувалось на Грушевського 18 лютого, у той час коли був підпалений офіс партії регіонів! Обережно 18+

https://www.facebook.com/dzindzia/videos/2875524509151745/
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зЄля конЭчно фуфло
но jидовская паскуда дедушку-инженера сожгла за день до революции... сжечь и еЭ
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Це сон? Як могли допустити цей реванш?!!!
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Легко. Рыгоанальные каналы (112, нюсван, коломойский 1+1) манипулировали сознанием общества, все время поливая говном Пороха и настраивая общество против него. В тоге было выбрано "новое литсо", "парень из нарида" "лишьбынеПоршенко", который оказался ширмой прокацапских сил. Теперь прокацапские силы и недобитки анальных рыгов пошли в наступление.
Вот результат просранной инфовойны.
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Так ведь при Порохе продали Медведчуку 112 и ньюсван и зик. Вы все кричали ЗАЧЕМ???
Порох тоже не вариант
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так шо там, когда подозрение авакову, шкиряку и остальным вручать будут?
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Они ведь не женщина, которая гораздо слабее, тем более без мужа.
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как она может знать, возьмут под стражу или нет... чудеса
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Мог следовватель из ГЮР слить инфу. Я думаю там не все калаборанты!
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Если посадят Черновол, значит Майдан-3 неминуем, как и отставка Зеленского!
Украину надо спасать от малоросов у власти!
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Але ж малороси привели цю владу, і їх 73% і нікуди вони не поділись. Знову поллється кров, після чого охлос знову проголосує за якесь чмо. І знову все по кругу - у нас нема майбутнього.
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тому пропоную вам, якщо нас аж 73%, то ви тоді сидіть по домівках та не рипайтесь!!!
логічно?
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Ти коли зареєструвався на ЦН, ригореволюціонер? Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7454
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НІК від сьогодні...
я - від 2013 року...

так що, я досить добре знаю всю тутешню кодлу Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол - Цензор.НЕТ 486
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Революцию делает 1 - 1.5 % народа, а тупое ЗЕбыдло наберет говна в рот и будет молчать.
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точно!
ты уже готов?
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Он уже готов. Новую клавиатуру для "боевых действий" купил
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Да уж создал Петя на свою голову!!
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Зе-дегенерат думает, что карантин его спасет.
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Как говна. Давно такого наплыва не видел
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і модер как будто Зє!льоний ілі кримльовскій
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Скільки добровольців загинули через пороха? Скільки сидить в тюрьмах? Нехай почали з цеї шавки, може доберуться і до решти
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сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова.Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского-Зеленского-Ермака - Шефиров-Менделей.
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ЗеЛю и его банду уже никто не спасет.только на ростов
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вот просто интересно, а что вы ему сделаете?
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А он вообще когда без маски на публике появлялся ?
Пусть гюльчатай своё личико откроет.
Может, то совсем не он за масочкой.
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Во всей Европе носят маски "на публике"! Это одно из требований пандемии.
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Пандемию объявил ВОЗ в связи с распространением инфекции COVID19 по всему миру.
В Европе и Америке тоже начиналось с единичных случаев. Стоит вспомнить скептические выступления Трампа. Поэтому, согласно здравому смыслу и рекомендациям мировых специалистов, не следует пренебрегать рекомендациями ВОЗ.
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Маю великий сумнів,що членограй і його шобла встигнуть добігти до растова...
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Фиг его знает...
Вон, Зоя Космодемянская тоже долгое время была героем!
А потом, оказалось, что ну её нах...
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А после этого могут и убить. Как Антоненко и Кузьменко.

Кстати, нынешний режим незаконен.
1) Зеленский был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты незаконно, ибо он не владеет державной мовой.
2) Верховная Рада была распущена вопреки Конституции.

Так что все дальнейшие действия и назначения, сделанные этим режимом, являются незаконными, а режим - узурпаторским.
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Чего скулите, порохоботы? Если пани Черновол закон не нарушала никто ее не посадит.
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Зеленский нарушил несколько раз Конституцию и другие законы. Все действия его режима находятся вне закона.
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Ты дурак? Впрочем, можешь не отвечать.
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Oн не дурак; он просто российский тролль.
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О, одразу 3 свіжих нулячих кацапських троля на темі вилізли - malik svetlana Сергей К d02159e5 Александр Боровкин, в усіх номери реєстрації за 468000.
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Ну Ок, а как же ее дружки Парубий и Пашинский - эти гниды руководили снайперами которые расстреливали майдан.
https://www.youtube.com/watch?v=_9ZQ8KaNy4g

https://www.youtube.com/watch?v=9D_RPW8PUlM
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Не знаю, кто чем руководил, но тебе Владимир Николаевич 5fcb54bf было бы неплохо для начала начать руководить своей головой и мозгами, ну или что там в твоей голове. А то они в отсутствии руководства несут всякий бред.
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Ну раз не знаешь то и не *изди своей мохнаткой Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2995
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Не-не-не, так мозгами не руководят. Так руководят ...опой. А я тебе говорил про мозги. Исключение бывает только тогда, когда мозги в ...опе, или ...опа в мозгах. Но тут пробач, я тебе не помогу. Тут уже ничто не поможет.
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Мокша обосранная, ты чего, говноед лаптекопытный, приперся на бандеровский сайт, быдло свиннорылое? Водки нет, иди к своим, на русвесна.сру, тут репоедов козломордых посылают нах.
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В спам тварь кнурякоотсосная!
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Большинство убитых на майдане пулями 7.62 выпущенных из автоматов которые были у беркута. Владимир Николаевич 5fcb54bf, вы либо много киселя смотрели или скорей всего вы тут на работе, и распространяете руснявые побрехеньки.
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Все те ,кто собирается в поддержку Черновол :не её защищать нужно ,а Портнова вешать на ближайшем столбе и чем быстрее ,тем лучше.Иначе будет ,как с с подозреваемыми по Шеремету :дело против их сфальсифицируют и посадят,вы покричите и потолкаетесь с ментами на камеру и разойдетесь дальше негодовать в интернете ,а они спокойно примутся за следующих в их списке
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Татьяна, вы можете спокойно игнорировать любые приказы этой власти. Зеленский был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины" - он не владеет державной мовой. Посему все события, происшедшие с момента его регистрации, включая сами выборы, юридически недействительны. Не говоря уже о том что Верховная Рада была распущена вопреки Конституции: Рада имела право на месяц работы с момента когда она заявила о начале процесса формирования новой коалиции.
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Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором.
Тетяна Чорновол

Щедро. Бабіков для свого клієнта Януковича виклався на повну. Мені інкримінують за Майдан:
1) ст.115 умисне вбивство з кількома обтяжуючими обставинами - вища міра покарання (пожиттєво)
2) ст.170 перешкоджання діяльності Партії Регіонів -3 роки
3) ст. 294 організація масових заворушень що призвело до загибелі людей -15 років
4)ст. 146 позбавлення волі або викрадення людини -5 років
5)ст. 122 умисне тілесне середньої тяжкості -5 років
6) ст. 121 умисне тяжке тілесне ушкодження з обтяжуючими обставинами -10 років
7) ст.125 умисне легке
8) ст. 126 побої та мордування з обтяжуючими обставинами -5 років
Я пройду ці випробування... Я ще буду генпрокурором. Було і гірше. В 2013 я навіть пережила страту.
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теж дивуюсь, а ще більше за вашого петрика..корупція..
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Корупцію подолано? Зубожіння, тарифи, інвестиційний клімат, пенсії, зп вчителям, мародерство, мальдіво-панамо-омани..........?
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Чотири рази уклоність мстить захисникам, учасникам АТО.

Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол - Цензор.НЕТ 9404
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Зелений тому и шестерит Путину что придется на гастроли(х ...м играть) в Ростов собираться.
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Танюха , бери с собой в камеру Пашинского и тебе выходит перехочется . Сутками секс -секс ,это же романтика . А вообще не ссы , хозяин страны ( Аваков ) не даст тебя посадить .
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Влада бажає висіти на гилякі.На цей раз пощади зрадникам України не буде.
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Граждан Украины безоружных убивать нельзя.Закон -есть закон.Он строг,но справедлив.А вот слуги закона?
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На этот раз когда майдан будет всю эту недобитую рыговскую падаль надо только стрелять, вешать и резать ,а не так ,как шоколадный барыга,сам в прошлом рыг юлил и заигрывал перед ними за что и сам сейчас расплачивается .Любой ценой не дать им возможности убежать куда бы то ни было
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А что конкретно делать с шоколадной тварью?
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вже з цієї подруги Пашинського ліпили страдалицю-патріотку, вдруге не получиться. Всі маски зірвато.
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