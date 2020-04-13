 23-летний парень на Одесчине избил полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Инспектор госпитализирован с закрытой ЧМТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области
Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Проводится досудебное расследование.
удачи тебе, дебил!
В правоохранительных органах заявили, что выстрелили в 63-летнего нетрезвого мужчину после конфликта, в ходе которого он угрожал полицейским и медикам косой.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Медицинские работники сделали мужчине замечание из-за отсутствия маски.
Просто одесский дебил.
Чомусь ,коли їх ловлять бухими,чи розбиваються з проститутками-ніколи не "при виконанні".
Ниче не перепутали?
Может дое..лся или был нетрезв?
Так недавно двум подполковникам в Харькове иблеты подрехтовали. Тоже замечания делали. , думали, наверное, что Бога за бороду ухопылы
Так можно накрутить полицейских на более агрессивные действия.