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 23-летний парень на Одесчине избил полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Инспектор госпитализирован с закрытой ЧМТ

При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области

Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ

Проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3188677
 
 
 Топ комментарии
 
длб, блт!.. теперь этот одесский Брюс Ли, посидит в обезьяннике с бомжами в одной камере без маски, и гарантировано подхватит короновирус, туберкулез, несколько видов гепатита, разорванную селезенку и многочисленные гематомы по всему телу..
удачи тебе, дебил!
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Цих бідних копів іпашать в Україні всi кому не лінь, день через день..Поки копи сцуко не стрілятимуть на поразку за напад на працiвника полiцii - така байда буде завжди
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Теперь дебила изолируют за нанесение тяжких телесных при исполнении лет на 10.
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слуга народа проявился
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Дайте ему максимальный школьный балл (5). И пусть будет отличником!
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Теперь дебила изолируют за нанесение тяжких телесных при исполнении лет на 10.
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Мусорська падаль буде ще відповідати за все..
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а к какой падали ты побежишь жаловаться...когда уличная падаль отипашить тебя просто так, ради удовольствия, скажем так пацаны были под кайфом , им твоя фамилия не понравилась?
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Если мент был не в форме и не представился то ничего ему не будет, хулиганка разве что, ну и отметилить могут за своего.
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Если? Тоесть если ты завтра попросишь человека не стоять около тебя без маски то тебе надо проломить башню???
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Вот по этой причине в нашей стране и бардак,ибо каждая козявка сразу на цырлы стает,и сразу кто ты такой,не имеешь права.Через 5 лет поймет что свою жизнь искалечил низа что,но поздно будет.А за полицейского влупят по полной,или платить родители устанут
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Цих бідних копів іпашать в Україні всi кому не лінь, день через день..Поки копи ***** не стрілятимуть на поразку за напад на працiвника полiцii - така байда буде завжди
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Ну смотря как бить, может бык тренированый, а может со спины напал и вломил дубиной...
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потрібно вже відстрелювати мусорів, у нас немає копів, є мусорська падаль
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Этот уё**к тоже не человек. Завтра точно так же тебе проломит голову и причина будет - а ему так захотелось!
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Коли будуть справжні поліцейські а не мусора в новій формі тоді й право стріляти на поразку буде справедливе. А так хто кого перший. Повірте стикаюсь із таким сміттям весь час.
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длб, блт!.. теперь этот одесский Брюс Ли, посидит в обезьяннике с бомжами в одной камере без маски, и гарантировано подхватит короновирус, туберкулез, несколько видов гепатита, разорванную селезенку и многочисленные гематомы по всему телу..
удачи тебе, дебил!
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Так это Одесса. Ему нет разницы в машине ездить или в обезьяннике сидеть.
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Он вообще не имел права делать замечание по поводу маски! Нечего лезьть к людям со своими ипучими рекомендациями!
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Теперь видимо раз пять подумает прежде чем один раз прокукарекать ..
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Ничего этого не будет,выдадут мусорку пару копеечек ,на том дело и закончится ,а могут и не выдать а просто настойчиво попросить не писать заяв ..он и послушается ,ну это конечно смотря кто и как попросит.
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Ви помиляєтесь. Читайте статтю уважніше: пострадалий підполковник, та ще й при ісполнєнії обязанностєй. Так що, загремить цей Ван Дам по серйозному...
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Правильно зробив..аваківськи подонки цього варті..шакали..
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Любовь нашего народа к вороохранительным органам известна и надо признать небезосновательна .. 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 1857
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Так ясен пень: СМИ напугали всех, что мусора сворачивают шею (убивают) тем, кто без ходит маски. Человек просто защищался.
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Полиция Филиппин застрелила нарушителя карантина, пишет Independent.
В правоохранительных органах заявили, что выстрелили в 63-летнего нетрезвого мужчину после конфликта, в ходе которого он угрожал полицейским и медикам косой.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Медицинские работники сделали мужчине замечание из-за отсутствия маски.
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на філіпінах поліцая, попавшегося с наркотой, зжигают на мєдлєнном огнє
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Бросай пить, итак мозги не просматриваются.
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Спецом провокации ,что бы потом больше прав на безпридел выбить .
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естественны отбор. одесский дебил будет подыхать медленно и уверено по зонам лет 10 , если папашка не откупится. а если нет мозгов и бабла пиши пипец дебилу)))))
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Если бы сын, то не сидел бы сейчас в обезьяннике, а бухал бы с другимим сыновьями.
Просто одесский дебил.
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Швидше за все ,мєнтяра був не по формі одягу на власному авто і в грубій формі ,не представившись,обматюкав гопніків. Про це можна судити з "...при виконанні службових обов'язків..."
Чомусь ,коли їх ловлять бухими,чи розбиваються з проститутками-ніколи не "при виконанні".
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А ты видать тему знаешь - может стукачом подрабатываешь?
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Дружочок,щоб тєму знати,достатньо голову на плечах мати.
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Отпустят как пить дать,это 100% электорат Зеленского,такие люди ему по зарез как нужны сейчас.
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а поліцая на алкоголь послалі??? Чєго он прістал к людям???
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Погано що хлопця затримали (( Де депутати і націоналисти? Хай відпустять і вибачаться.
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Странная история, что вот так подьехал и начал избивать подполковника. Явно не все так просто, ну или псих какой.
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подполковник полиции сделал замечание?
Ниче не перепутали?
Может дое..лся или был нетрезв?
Так недавно двум подполковникам в Харькове иблеты подрехтовали. Тоже замечания делали. 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 4446, думали, наверное, что Бога за бороду ухопылы
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Можно фото инспектора в больнице, а то похоже на заказное шоу.
Так можно накрутить полицейских на более агрессивные действия.
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Поліцай у панів українців на службі, нехай вчиться як з панами розмовляти.
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Я хз за кого вболівати. З одного боку якщо кожен буде ******* поліцейських коли йому заманеться то буде безлад в країні. З іншого боку це ж аваковські пси які не несуть покарань за жодні свої пройоби, будь то вбивство, хабарництво та звичайне повсякдення перевищення своїх повноважень.
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Ще одного придурка треба буде годувати в СІЗО за кошти держави.
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Правильно сделал. Какая маска в автомобиле Эти аваковские дебилы вообще одурели от вируса. Воспаление мозгов.
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Нормально. Мы, видимо, единственный народ в мире, который держит полицию не для защиты, а ради её избиения.Назовём это уродство "духом свободы".
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Целого подполковника и по морде,по морде .. 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 3799ну ничего ,наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как-будто не видна .. а теперь будет видна ...
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Сей двобій уж назревал, ещё с марта месяца. Это, увы, первые штрихи нынешнего состояния-противостояния державы нашей. А могло б быть иначе, ежели безвирусно. Короче, панове-господа, опять окунемся дружно и по самые в большую владную нашу ж...пу?
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у полиции есть оружие, нечего было тянуть кота....пулю в лоб и досвидосики...ну и придурок.... с нашим-то народом по-другому никак 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 4718
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Ну шо , наразі вибудовувати ще одну службу , яка буде захищати поліціянтів від правопорушників . А може "кримінальний дах" збацати , на кшалт 90-х . Не любить МВС своїх робітників , ох не любить ... У Європі дівчина-інспектор більш поважна ніж підполковник поліції в Україні .
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То, что люди бьют сАбаковцев (не смотря ни на чины, ни последствия, к версиям полицаев нужно подходить с большой долей скепсиса) в этом есть что-то обнадеживающие, что вселяет надежду на СВОБОДУ (на не рабское мышление)!
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Правительство должно срочно принять законопроект о обязательном ношении нового вида корономасок, а именно за основу взятое из арабского Востока ритуально-повседневную форму одежды мусульманок - ПАРАНДЖА (...покажи личико)Посему всем носить ПАРАНДЖА и пипец
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Народная любовь ударила в голову. Это первая ласточка, толи ещё будет. 17000 гр это вам не чухры мухры - думать надо было когда принимали эту дурь парламентскую. Парню терять уже в 23 было нечего, а тут это недоразумение с какардой выпросило. Вот так и будет когда народу навязывают дурное решение сверху.
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полицейские вообще охренели!!! преступники сидят в раде и сливают страну... а они до людей ***********....козлы *****!
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Якби не зловили бика, то зебільно-портянська прокурорша висунула б підозру Стерненку Більше в Одесі нікого не переслідують, інакше ментівські гієни вийдуть на самих себе
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