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 Политика Украины
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 Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев

Говорить о дате рассмотрения Верховной Радой необходимого для программы с Международным валютным фондом (МВФ) банковского законопроекта 2571-д пока рано.

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте. - Ред.) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3188669
 
 
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От зебилы молодцы - дефолт и гиперинфляция...
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Кстати правки это спланированная земразями акция, чтобы главзебила отмазать.
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Что же это вы, "Суки Народа", как какую-нибудь х...ню принять, так турборежим и 100 штук за день. А как гада коломойского прищучить, так задницами крутите уже две недели!
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Зебилы не поняли, что классику сейчас надо наоборот читать. Сперва Закон, потом деньги. Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев - Цензор.НЕТ 2322
Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев - Цензор.НЕТ 1549
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Дефолт и гиперинфляцию спишут на коронавирус. Ну, еще Порошенко традиционно обвинят. Народ у нас мудрый - поверит.
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Говорити про отримання кредиту від МВФ рано чи взагалі не треба про це говорити, бо далі фінансова криза.
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Не треба поспішати - у нас маса часу і ресурсів, усі ніштяки - епоха зубожіння, жадібність і мародерство ще попереду. Доречі, скільки коштує борщ - рівно рік тому мало не щодня нам показували як він дорожчає. Чи може в україні вже актуально щі чи свєкольний суп?
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