 Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте. - Ред.) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.