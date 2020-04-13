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 Политика Украины
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Все про:ВР (24781) внеочередное заседание (112)

 Внеочередное заседание Рады: в повестке дня изменения в Госбюджет. ВИДЕО

Сегодня, 13 апреля, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию заседания.

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В повестке дня заседания 8 вопросов. В частности, проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение) (№ 2370), проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3279), проект закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320), проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10-П (П1-12), проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно ужесточения ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339, 2339-1), проект закона о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№ 3132) и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3188664
 
 
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Чё так рано? У Юзика еще завтрак не закончился.
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"Остап Ибрагимович! Когда мы будем делить наши деньги?" (с)


Внеочередное заседание Рады: в повестке дня изменения в Госбюджет - Цензор.НЕТ 3892
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Діди-аснавапаложники Слуг Народа Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Держбюджету - Цензор.НЕТ 3520
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А на шо нам мова, культура, если денег нет? Если у Пети есть деньги пусть развивает, у него хорошо получается, а нахр........ она нужна вместо хлеба, не говоря о масле.
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Про що ти волаєш? В тебе ні мови, ні культури нема і не було ніколи. То не для тебе та пісня.
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