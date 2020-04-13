 Внеочередное заседание Рады: в повестке дня изменения в Госбюджет. ВИДЕО

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В повестке дня заседания 8 вопросов. В частности, проект закона о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение) (№ 2370), проект закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3279), проект закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3320), проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады от 31 марта о принятии закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№ 2178-10-П (П1-12), проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно ужесточения ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339, 2339-1), проект закона о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета (№ 3132) и др.