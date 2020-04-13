 "ЕС" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко

Об этом написала в фейсбуке сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Наша фракция против принятия бюджета, в котором заложено 131 млрд грн от внешних заимствований, при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ", - написала она.
Геращенко также напомнила, что "Европейская солидарность" против сокращения расходов на местное самоуправление, культуру, образование и против срыва местных выборов, на проведение которых средства также сокращаются.
Ранее об отказе голосовать за поправки в бюджет без принятия закона о банках заявили в "Голосе".
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.
"Делить шкуру неубитого медведя"
От кого будут отрывать при принятом бюджете без помощи МВФ и сошлются на мировых мародёров?
На нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.
Зазначається, що нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.
«Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів», - зазначив Глава держави. https://www.president.gov.ua/news/prezident-velikden-u-novomu-formati-cogorich-ce-spravzhnij-p-60617
Это было в 2017 году, когда Лена просила субсидию...