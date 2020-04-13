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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4467) ВР (24781) Геращенко Ирина (1493) Европейская Солидарность (353)

 "ЕС" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде выступают против принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год до принятия законопроекта №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

Об этом написала в фейсбуке сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша фракция против принятия бюджета, в котором заложено 131 млрд грн от внешних заимствований, при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ", - написала она.

Геращенко также напомнила, что "Европейская солидарность" против сокращения расходов на местное самоуправление, культуру, образование и против срыва местных выборов, на проведение которых средства также сокращаются.

Ранее об отказе голосовать за поправки в бюджет без принятия закона о банках заявили в "Голосе".

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.

ЕС не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188661
 
   
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Молодці - розуміють, що без МВФ в нас дефолт та каюк
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А как же слуги столоваться будут???
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Бєня блінамі с лопати...как оні любят...
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Молодці - розуміють, що без МВФ в нас дефолт та каюк
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Предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020: печатный станок вместо МВФ. Коломойский хочет вернуть 90-е. Эмиссия и дефолт.https://www.youtube.com/watch?v=bMuvG8QPUXE
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Бєня блінамі с лопати...как оні любят...
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Правильно: нет ручек - нет конфеток. Нет закона о банках - нет бюджета.
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Почему ты не знаешь своих поговорок и Старый дикобраз с Луганским учат вас?

"Делить шкуру неубитого медведя"

От кого будут отрывать при принятом бюджете без помощи МВФ и сошлются на мировых мародёров?
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В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ двох компаній - ОП

На нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.

Зазначається, що нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

«Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів», - зазначив Глава держави. https://www.president.gov.ua/news/prezident-velikden-u-novomu-formati-cogorich-ce-spravzhnij-p-60617
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друзья показали вислюку оманському два аквариумных насоса - и оно хвост свой распустило.. готово бабла отсыпать енмерянно.. Заодно и видосик снялО "Европейская Солидарность" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5892
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Главная задача - узаконить рейдерство банков и не дать возможности посадить ворюгу за уничтожение 120 банков. Все остальное - потом.
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Пример приведи рейдерства, если на счёт Зелемойского, спокойно, в офшор на Кипр, выведено из Привата 47 миллионов Долларов США?
Это было в 2017 году, когда Лена просила субсидию...
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ПРИВАТ банк отжали. Вот тебе и рейдерство.
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Дивне таке "рейдерство", яке підтримують ЄС, США, МВФ і ще купа міжнародних структур...
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Это когда Беня решил, что Украине - конец и вывел 5.5 Миллиардов Долларов США, надеясь на лучший, для себя, исход?
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Знову ця фікція ЄС, як затичка до кожної дірки.
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Расскажи - чем закончится принятие бюджета, если деньги от МВФ не поступят?
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Кишенькова опозиція зевлади подала Голос.
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Ну, шо, 73%, довольны? Что-то про "турборежим" эти ваши "Суки Народа" больше не вспоминают... Зато блокирующие поправки к СВОЕМУ ЖЕ ЗАКОНУ тысячами вносят... И на Бубочку с прибором положили...
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Будете голосовать тогда, когда попросят, вернее, когда надо будет, вас взяли за яйца, так что не слишком кипишуйте.
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