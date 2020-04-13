 "ЕС" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко

Об этом написала в фейсбуке сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Наша фракция против принятия бюджета, в котором заложено 131 млрд грн от внешних заимствований, при этом не принимается банковский закон, который позволит получить кредит МВФ", - написала она.

Геращенко также напомнила, что "Европейская солидарность" против сокращения расходов на местное самоуправление, культуру, образование и против срыва местных выборов, на проведение которых средства также сокращаются.

Ранее об отказе голосовать за поправки в бюджет без принятия закона о банках заявили в "Голосе".

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Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Народные депутаты при подготовке ко второму чтению законопроекта подали более 16 тыс. поправок.