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 Политика Украины, Общество
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 Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел

Премьер-министр 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк публично обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно прекратить политические репрессии против Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"Публично обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно остановить политические репрессии против Татьяны Черновол. Президент Украины является гарантом соблюдения законности в стране. Генеральный прокурор осуществляет контроль соблюдения законов органами, осуществляющими досудебное следствие. Президент и генеральный прокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел, в том числе политически мотивированные действия, направленные на нарушение прав гражданина", - отметил он.

"Убежден, у заместителя директора ГБР Бабикова нет конфликта интересов с Татьяной Чорновол. Это конфликт интересов господина Бабикова с правом, совестью и правдой", - добавил Яценюк.

Он подчеркнул, что Татьяна Чорновол, член фракции "Народного фронта" в парламенте прошлого созыва - "человек бескомпромиссный в защите Украины, который сделал слишком много для государства, чтобы ей простили враги".

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"Во время Майдана Таню пытались убить. Ее пробовали дискредитировать, когда в парламенте она занималась вопросом конфискации в пользу страны награбленного Януковичем. Россияне убили ее мужа на войне, Николая Березового, украинского защитника и героя. Таня получила военную специальность, чтобы иметь возможность с оружием в руках защищать свою землю", - рассказал Яценюк.

Он подчеркнул, что Чорновол патриот своей страны.

"Судить и бросить в тюрьму ее стремится Янукович. Мести хочет его бандитская шайка, которую от руководства страной смел Майдан. Российские кураторы "пятой колонны" мечтают поквитаться за Майдан, унизив каждого украинца, растоптав память о нашей борьбе за свободу".

Яценюк подчеркнул, что Офис Генпрокурора должен отозвать подозрение Татьяне Чорновол и требование о применении меры пресечения.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3188660
 
   
 Топ комментарии
 
Яценюк, не заважай зєлєнському повторити шлях януковича.

Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 8745
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Яценюк пнх.
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Новості із Союзного Государства Нєфтєбульбіі:
13 апреля 2020.
Россиянам дали наказ просить милостыню в самоизоляции.
https://lenta.ru/news/2020/04/13/nakaz/

13 апреля 2020
Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни.
https://lenta.ru/news/2020/04/13/borotba/
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Ето нє рожа кацапская, а Союзноє Государство Лукоруссі і Путірассі.
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Не оправдывайся, галоша кацапская. У нас шуфричи,медведчуки,кивы,бондаренко и прочая кацапская нечисть не бегает.И под танки в 2014 году в даунбассе не беларусы ложились,и Крым предали не с беларускими паспортами.А если ты зелебобик из 73% на коленях перед куйло.....ты хуже кацапа лаптеногого.Это ФАКТ.
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Яценюк, не заважай зєлєнському повторити шлях януковича.

Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 8745
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А какой бил мощний хор 21.04.2019: «Кто угодно, только нє Порошенко !!!!»
А зараз, ото як...плентає коза до воза....
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Народ здається готовий, не за баром, виправити свою помилку Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 6129
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73,22% ?
Навіть для «Кварталу 95», несмішна шутка...
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щось забагато його стало останнім часом.
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Ахметка купил себе дитятю Арсения вот и греет лысого !
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а мудак взявшийся строить стену, должен был достроить ее..
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Арсеній, а чого ж ви з "кривавим" та аваковим не вчинили вархваламеївську ніч ригам та іншим колаборантам коли була нагода на весні 2014-го..? Ворон ворону..? А тепер тельняху на собі рвеш..
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Так именно они и содействовали этому! Куда еще более "реагировать", собственноручно пристрелить, что ли?
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Нічого вони не зупинять, бо то є або ті, хто заказав цю "справу", або виконавці заказу.
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Сеня, щас они и на тебя постанову накатают за Чечню.
Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 2055
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Это называется пропаганда анархии и терроризма. Потому будем скулить ну почему нас в Европе не уважают.
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А реваш донецких шестерок россии, ето как?
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Заслуга Петьки. Он же вам деньги платит чтобы Зеленского топили, а Медведчу вылазит на этом. Петя вас просто поимеет, а сам будет служить ***** и Медведчуку.
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Чому Ви вважаєте, що Земля плоска?
Не поспішайте з відповіддю.
Підберіть більш вагомі аргументи.
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Кролик, так ты своему корешу черту позвони. Зачем эти все громкие слова на публику? Один звонок и все
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