 Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"Публично обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием немедленно остановить политические репрессии против Татьяны Черновол. Президент Украины является гарантом соблюдения законности в стране. Генеральный прокурор осуществляет контроль соблюдения законов органами, осуществляющими досудебное следствие. Президент и генеральный прокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел, в том числе политически мотивированные действия, направленные на нарушение прав гражданина", - отметил он.

"Убежден, у заместителя директора ГБР Бабикова нет конфликта интересов с Татьяной Чорновол. Это конфликт интересов господина Бабикова с правом, совестью и правдой", - добавил Яценюк.

Он подчеркнул, что Татьяна Чорновол, член фракции "Народного фронта" в парламенте прошлого созыва - "человек бескомпромиссный в защите Украины, который сделал слишком много для государства, чтобы ей простили враги".

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"Во время Майдана Таню пытались убить. Ее пробовали дискредитировать, когда в парламенте она занималась вопросом конфискации в пользу страны награбленного Януковичем. Россияне убили ее мужа на войне, Николая Березового, украинского защитника и героя. Таня получила военную специальность, чтобы иметь возможность с оружием в руках защищать свою землю", - рассказал Яценюк.

Он подчеркнул, что Чорновол патриот своей страны.

"Судить и бросить в тюрьму ее стремится Янукович. Мести хочет его бандитская шайка, которую от руководства страной смел Майдан. Российские кураторы "пятой колонны" мечтают поквитаться за Майдан, унизив каждого украинца, растоптав память о нашей борьбе за свободу".

Яценюк подчеркнул, что Офис Генпрокурора должен отозвать подозрение Татьяне Чорновол и требование о применении меры пресечения.

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10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.