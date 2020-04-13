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 Экономика
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Все про:Ляшко Олег (1580) металлургия (345) НДС (329) перевозки (370) Укрзализныця (1860)

 Для спасения ГМК нужен мораторий на повышение тарифов "Укрзализныци" и своевременный возврат НДС, – экс-нардеп Ляшко

Чтобы спасти горно-металлургический комплекс от кризиса, необходимо установить мораторий на повышение тарифов на железнодорожные перевозки и обеспечить своевременность возврата НДС.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина", передает Обозреватель.

"В нынешних условиях ключевая задача для восстановления, для развития горно-металлургического комплекса – мораторий на повышение любых налогов – раз, второе – кредитования для нашего бизнеса, третье – возвращать им хотя бы заработанный НДС, им перестали платить в автоматическом режиме и вымывают оборотные средства. Налоговые нагрузки должны быть уменьшены", – сказал Ляшко.

Политик напомнил, что 47% продукции горно-металлургического комплекса Украина поставляет в Европу, 30% из них – в Италию. Однако сейчас европейский рынок сбыта кардинально сократился. В неблагоприятных внешнеэкономических торговых условиях главной задачей государства должна быть поддержка именно экспортоориентированных отраслей. В частности, необходимо предоставить предприятиям-экспортерам приоритет в обслуживании на железной дороге и не повышать тарифы на грузоперевозки.

"Вместо того, чтобы поддержать наш горно-металлургический комплекс, где работает 200 000 человек, а со смежными предприятиями это около миллиона, что делает нынешняя власть? Поднимают тарифы на железнодорожные перевозки. Даже приоритет дают не нашим товарам", – сказал Ляшко.

По его мнению, государство также должно максимально стимулировать внутренний спрос на металлургическую продукцию, что даст толчок к развитию смежных отраслей.

"Ключевое. Во внутренний рынок чтобы шла наша металлургическая продукция, чтобы все товары, вагоны, поезда, дороги – все делали из украинской металлургии", – отметил Ляшко.

Как сообщалось, экспорт из Украины в I-ом квартале 2020 года снизился на 5,5% по сравнению с I-м кварталом 2019 года.

Напомним, ранее эксминистр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.

В свою очередь эксперт Института общественных исследований Павел Вернивский подчеркнул, что увеличение государственных заказов и развитие экспорта помогут Украине выйти из экономического кризиса.

Источник: https://censor.net.ua/n3188658
 
 
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А еще лучше дать Ахмету право возить уголь бесплатно.
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Потрібно просто провести дострокові перевибори Президента та ВР
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На "ура" отрабатывает деньги Ахметова)
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Говорящая жопа Ахметова. Пусть хозяин продаст самую дорогую виллу в Европе и недвижимость в Англии и вложится в ГМК, этим хоть немного компенсирует то что наворовал за 30 лет!
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