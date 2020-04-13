 Комитет по здравоохранению рекомендует Раде разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
Законопроектом, в частности, предлагается:
- дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация
- установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина;
- предусмотреть выдачу и оплату больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях)
- определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья).
Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия образовывать в соответствии с потребностью временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) и обсерваторы с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению.
Предложенные законопроектом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.
На этот период законопроектом также предлагается разрешить обработку персональных данных без согласия лица, исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.
"Это касается исключительно данных о лице, которое заболело COVID-19... В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работе/учебе", - указано в сообщении.
Так, законопроектом предусмотрено, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.
"Комитет... принял решение рекомендовать Верховной Раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон", - подчеркивается в сообщении.
С какого интересно перепуга это не должно решаться местными органами самоуправления?
дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервацияИсточник: https://censor.net.ua/n3188657
Обсервация и самоизоляция уже есть, а что это такое - до сих пор никому не известно!
Цирк на дроти!
А вот это настораживает больше всего.