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 Политика Украины
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 Комитет по здравоохранению рекомендует Раде разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №3320 "О внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроектом, в частности, предлагается:

  • дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация
  • установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина;
  • предусмотреть выдачу и оплату больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях)
  • определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья).

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Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия образовывать в соответствии с потребностью временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) и обсерваторы с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению.

Предложенные законопроектом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

На этот период законопроектом также предлагается разрешить обработку персональных данных без согласия лица, исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

"Это касается исключительно данных о лице, которое заболело COVID-19... В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работе/учебе", - указано в сообщении.

Так, законопроектом предусмотрено, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

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"Комитет... принял решение рекомендовать Верховной Раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон", - подчеркивается в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3188657
 
 
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А в чем проблема получить согласие или отказ, если человек в сознании и при ясном рассудке? Или заболевшие COVID-19 уже автоматически признаются недееспособными? Так и в этом случае есть нюансы с юридической точки зрения. Кому-то в мире очень неймется получить полный контроль над человечеством? Последствия, прежде всего для озабоченных этой идеей, вполне предсказуемы.
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Если внимательно читать, то Кабмин просто перетягивает на себя вопросы внедрения, отмены и прочих особенностей карантинного режима. То есть забирает права местных органов. А предложение уничтожать все данные о течении болезни и лечении пациентов - вообще за гранью разума.
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- установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина

С какого интересно перепуга это не должно решаться местными органами самоуправления?
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Жесть!
дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервацияИсточник: https://censor.net.ua/n3188657

Обсервация и самоизоляция уже есть, а что это такое - до сих пор никому не известно!
Цирк на дроти! Комитет по здравоохранению рекомендует Раде разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия - Цензор.НЕТ 1080
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Какое отношение к болезни и ее лечению имеют персональные данные??? Объясните ЗЕбилы!
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определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья)Источник: https://censor.net.ua/n3188657

А вот это настораживает больше всего.
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Вся эта хрень настораживает с самого начала, т.к. она нарушает Конституционные права граждан.
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