 Комитет по здравоохранению рекомендует Раде разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Законопроектом, в частности, предлагается:

дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервация

установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина;

предусмотреть выдачу и оплату больничных на период пребывания лиц в самоизоляции, обсервации, во временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях)

определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья).

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Кроме того, законопроектом предлагается предоставить право органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в случае установления карантина на время его действия образовывать в соответствии с потребностью временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали) и обсерваторы с целью дополнительного обеспечения оказания медицинской помощи населению.

Предложенные законопроектом нормы ограничены во времени и будут действовать на период установления карантина (COVID-19) и в течение 30 дней со дня его отмены.

На этот период законопроектом также предлагается разрешить обработку персональных данных без согласия лица, исключительно с целью осуществления противоэпидемических мероприятий.

"Это касается исключительно данных о лице, которое заболело COVID-19... В частности, речь идет о сведениях о состоянии здоровья, месте госпитализации, фамилии, имени, отчестве больного, дате его рождения, месте жительства, работе/учебе", - указано в сообщении.

Так, законопроектом предусмотрено, что в течение 30 дней после окончания периода установления карантина такие данные подлежат обезличиванию, а в случае невозможности уничтожению.

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"Комитет... принял решение рекомендовать Верховной Раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон", - подчеркивается в сообщении.