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 Киевские новости, Общество
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 Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы быть бдительными и придерживаться ограничений введенных из-за коронавируса, а также наконец осознать всю серьезность угрозы.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, правоохранители составили уже 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице. 

"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит в пример страны, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности! - подчеркнул Кличко. - Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - сообщил мэр столицы.

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Из них: 91 - за пребывание в общественных местах без масок или респираторов; 21 - за пребывание группой более 2 человек; 26 - за посещение парков и скверов; 7 - за посещение спортивных и детских площадок; 66 протоколов - за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен.

Мэр столицы напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулось к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.

"Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва, который приведет к коллапсу медицины и большому количества жертв. Как это произошло в Соединенных Штатах, Италии и Испании.

"Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких ", - отметил Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188656
 
   
 Топ комментарии
 
А кто ответит за украденные у тебя мозги? Или там изначально ничего не было?
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К сожалению, мы не знаем реальной инфы по умершим в свинособакии. Но думаю оф данные можно смело множить на 10 или 20
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Ви вважаєте доречно обзивати київського мера, обраного всенародно і розраховувати на нехамські відповіді?
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К сожалению, мы не знаем реальной инфы по умершим в свинособакии. Но думаю оф данные можно смело множить на 10 или 20
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Собака це найкращий друг людини. Собака пройшла тисячи років пліч о пліч із людиною і ніколи не зраджувала людину. І ще дуже велике питання - яким би була людина, і чи взагалі вона б зараз була якби не собаки.
На рахунок свині там дещо інше, але вклад свині у виживання і в розвиток людства неможливо переоцінити.

Не ображай будь ласка цих двох тварин.
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Врут везде, вот только в рашке сделано 1,5 млн тестов а в Украине 10 тыс.
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Это они сказали что столько сделали? Это вранье. Эта недострана унтерменшей пропитана ложью
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За украденную весну ответишь, педаля. И не надейся отмазаться.
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А кто ответит за украденные у тебя мозги? Или там изначально ничего не было?
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димусик, хамство в качестве "аргументации" использую перепуганные сопляки, которым нечем крыть а также умственно отсталые. ты к каким относишься?
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Ви вважаєте доречно обзивати київського мера, обраного всенародно і розраховувати на нехамські відповіді?
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Кирило, помацяй свої сподні ззаду. Можливо, дещо для тебе стане неприємним відкриттям...
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Якщо чесно, то ти сам напрошуєшся, щоб тебе потролили.
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так тролль не тупо. а то развёл детский сад. можно и серьёзно поговорить. хочешь? или тебе за это не платят? Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя - Цензор.НЕТ 5664
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Будеш свої лінгвістичні загадки задавати? Дякую, якось неохота.
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нет. у меня много неудобных вопросов и чисто по теме. но "для танго нужно двое" как любил говаривать президент Рейган
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Віталік зберіг вам бруньки і міхур для збору потуг, щоб у вас не було борошна з системою виділення.))
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а можно на украинском литературном? или на русском. или на английском. устал от ребусов.
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Тоді прикладіть стовбур до скроні і вмить лихі парфуми покинуть вас.
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ну тупА же! изгаляться ради того чтоб изгаляться. дурантин так на мозги действует?
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это у тебя крутой язык . какой то . Не думал . что гугл переводчик.так переведет .
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причём тут Китай? в Китае всю страну под домашний арест не отправляли. не знал?
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Нет. Но ему это явно нравится и он добавляет от себя.
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60.17% Киев

70.02% область

Сравнил с братьями по разуму, что не так?
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Кличко, научи полицию Киева не сцать. Они же как барашки трусятся перед наглючими жителями Киева (киевлян в Киеве уже почти на осталось), просто убегают если вызываешь. Уже проверено.
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Це тому що вони самі не кияне. Їм пофіг.
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Тут Кличко дуже правий. Він це на рефлекторному тваринному рівні відчуває.
Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя - Цензор.НЕТ 8291
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Учитывая, что в Украине 73% малороссов, с тем же подходом к мышлению, что в рашке, то Виталя очень точно сравнил
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Бывший менеджер Банка Москвы Андрей Бородин присвоивший 1,1 миллиард долларов и получивший политическое убежище в Лондоне пожертвовал британцам $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.

Ахаххаххахаахахахахахааааа)))))))))
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"Цивилизованные" наживаются на ворах и лижут им пятки.
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Але статистику Віталі зіпсувала Лавра... Із 79 нових заражених за минулу добу 63 - там! Тобто якби не Лавра, то можна було б відмічати спад епідемії в Києві!
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А сколько церковники Лавры могли заразить за это время - в течение 14 дней узнаем
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Не совсем вовремя и не совсем карантин ввели. Нужно было поезда из Мацквы и Польши с коронавирусными выгружать не в Киеве а еще на границе и всех на 21 день на карантине продержать. И тогда такой жопы небылобы. А скоро накроет еще сильнее что мало не покажется. Готовьте мешки и грузовики с крематориями, если ума нету и пиар на возвращении *украинцев* сильнее инстинкта самосохранения
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А где держать сотни тысяч людей на протяжении 21 дня? У тебя идеи есть?
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Нагадати, скільки людей у нас на Євро-2012 по готелях розселили? Там не 100 тис., бо лише на один матч фіналу на Олімпійський прийшли 70 тис. фанів...
У нас купа готелів і санаторіїв пустує через карантин!
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Хто це буде фінансувати? Якщо з бюджету, то тут на ЦН підніметься величезна зрада "ті гастарбайтери самі винні, а зелений клован вирішив нажитися на коронавірусі". Хто буде обслуговувати цих людей - варити їсти, прати і т. п. Місцевий персонал з вірогідністю 90% не погодиться. Крім того, не забуваймо, як в Нових Санжарах "привітно" зустріли тих, що прибули на обсервацію. Зі сторони добре поради добре давати, а на ділі це все годі втілити в життя.
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Виталя.... зачем нам смотреть в каменный век?
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Не каждый может смотреть в завтрашний день... (С)
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ну можно смотреть и в сегодняшний...., к примеру на Германию, или Францию.....
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У нас в магазинах полосы нанесли на расстоянии метр и чуть более с надписями, что-то вроде - "Безопасная дистанция"
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Масквичи как обычно решили сказать решительное нет кровавому режиму и пошли нагуливать вирус.
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Бог создал кацапов, чтоби все видели как жить не надо.
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щас "свидетели заговора мировой закулисьи" распишут, шо до чого не правильно и как надо правильно не соблюдать карантин по фейковой эпидемии, а под ленинскими лозунгами "за работу товарищи!" валить на улицы, в парки, на огороды, церкви и кладбища.
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Виталя, а что там на Мацкве ? Пандемия пошла ?
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По-перше,який дурень буде приводити в приклад москву ? В них корона з нового року гуляє.
По-друге,люди не проти карантину,але:
-з розумними термінами (так до осени дев'яності повернуться)
- з адекватними діями влади (крім заборонних дій,розтринькування мільярдів і спекуляції на епідемії,ігнорування загрози дефолту,немає нічого)
- з адекватними діями мєнтів (кинулися виловлювати людей в парках,трусити підприємців і не помічають порушення рпц).
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Скільки живу на білому світі, а живу вже давно, нічого хорошого від свинособак я не бачив.
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Це все добре,а коли в твоєму місті подолали епідпоріг?
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на кацапов только и остаётся смотреть ..
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"полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - сообщил мэр

"В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен."

Расскажите кто-нибудь этому дурню, по какому каналу идут онлайн уроки по математике.
Математика 2 класс. Деление - это одна из первых арифметических операций, которую мы осваиваем в жизни.
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Показательно что он не говорит посмотрите на Лондон, на Берлин или на Нью-Йорк. Ментально Украина все еще в "русском мире".
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Я б з задоволенням подивився на мацкву.Але тільки тільки в оптичний приціл...
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Если посмотреть на Москву, то всё, что можно осознать, это угрозу захвата власти такими дебилами как ты, Виталя!!!
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Ridnа_Vilnа 25%@ua_ridna_vilna 3 ч

Число зараженных медработников 530 человек - 17% от всех заболевших COVID в Украине ВОЗ называет тревожным уровень в 10%.
Для полноценной работы медработника с зараженными вирусом нужно 50 защитных костюмов на день. Стоимость каждого костюма 1000 грн. Не хватает средств защиты
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