 Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
По его словам, правоохранители составили уже 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице.
"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит в пример страны, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности! - подчеркнул Кличко. - Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - сообщил мэр столицы.
Из них: 91 - за пребывание в общественных местах без масок или респираторов; 21 - за пребывание группой более 2 человек; 26 - за посещение парков и скверов; 7 - за посещение спортивных и детских площадок; 66 протоколов - за нарушение правил самоизоляции.
В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен.
Мэр столицы напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулось к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.
"Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва, который приведет к коллапсу медицины и большому количества жертв. Как это произошло в Соединенных Штатах, Италии и Испании.
"Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких ", - отметил Кличко.
На рахунок свині там дещо інше, але вклад свині у виживання і в розвиток людства неможливо переоцінити.
Не ображай будь ласка цих двох тварин.
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Сравнил с братьями по разуму, что не так?
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.
Ахаххаххахаахахахахахааааа)))))))))
У нас купа готелів і санаторіїв пустує через карантин!
https://www.youtube.com/watch?v=fpKeVclotLU
https://www.mk.ru/social/2020/04/10/policeyskiy-rasskazal-kak-dokazyvayut-narushenie-samoizolyacii-obyasneniya-prodavcov-fotopodtverzhdenie-khleba.html
По-друге,люди не проти карантину,але:
-з розумними термінами (так до осени дев'яності повернуться)
- з адекватними діями влади (крім заборонних дій,розтринькування мільярдів і спекуляції на епідемії,ігнорування загрози дефолту,немає нічого)
- з адекватними діями мєнтів (кинулися виловлювати людей в парках,трусити підприємців і не помічають порушення рпц).
"В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен."
Расскажите кто-нибудь этому дурню, по какому каналу идут онлайн уроки по математике.
Математика 2 класс. Деление - это одна из первых арифметических операций, которую мы осваиваем в жизни.
Ridnа_Vilnа 25%@ua_ridna_vilna 3 ч
Число зараженных медработников 530 человек - 17% от всех заболевших COVID в Украине ВОЗ называет тревожным уровень в 10%.
Для полноценной работы медработника с зараженными вирусом нужно 50 защитных костюмов на день. Стоимость каждого костюма 1000 грн. Не хватает средств защиты