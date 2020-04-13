 Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, правоохранители составили уже 814 админпротоколов в отношении нарушителей ограничительных мер в столице.

"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит в пример страны, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности! - подчеркнул Кличко. - Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению COVID, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - сообщил мэр столицы.

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Из них: 91 - за пребывание в общественных местах без масок или респираторов; 21 - за пребывание группой более 2 человек; 26 - за посещение парков и скверов; 7 - за посещение спортивных и детских площадок; 66 протоколов - за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен.

Мэр столицы напомнил, что для того, чтобы город как можно быстрее вернулось к привычной жизни, нужно выполнять необходимые условия.

"Их придумала не городская власть. Мы опираемся на рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, медиков, опыт других стран", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва, который приведет к коллапсу медицины и большому количества жертв. Как это произошло в Соединенных Штатах, Италии и Испании.

"Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких ", - отметил Кличко.