 Верховный Суд назначил дату рассмотрения дела о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

На последнем заседании судом был объявлен перерыв.

Как сообщает НБУ, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства.

"Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным с ними лицами", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.

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Главный финансовый регулятор акцентирует, что потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".