 Верховный Суд назначил дату рассмотрения дела о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.
На последнем заседании судом был объявлен перерыв.
Как сообщает НБУ, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства.
"Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным с ними лицами", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.
Главный финансовый регулятор акцентирует, что потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".
P.S. Забьет мародер слабенького Президента, следующей будет Юлька, она точно посадит мародера и его подельников. Выхода для ворья нет.