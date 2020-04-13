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 Политика Украины, Общество
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 Верховный Суд назначил дату рассмотрения дела о вкладах семьи Суркисов в "Приватбанке"

Большая палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

На последнем заседании судом был объявлен перерыв.

Как сообщает НБУ, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства.

"Bail-in - стандартная международная практика, когда средства владельцев и связанных с ними лиц списываются или конвертируются в капитал банка. При национализации банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег бывшим собственникам и связанным с ними лицами", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, под процедуру bail-in попали средства связанных лиц на общую сумму 29,4 млрд грн. Благодаря этому удалось уменьшить финансовую нагрузку на государство.

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Главный финансовый регулятор акцентирует, что потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".

Источник: https://censor.net.ua/n3188655
 
 
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Министр юстиции малюська уже анонсировал проигрыш госбанка по этому делу. Интересно, за сколько дунаевецкий жлоб продался бене?
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сукісів можна садити з конфіскацією по крадіжках в енергетичній сфері
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Мародер с подельницей отжал частный банк потому что банк богатый, заодно уничтожил еще 120 банков потому что они бедные и мешались под ногами. И вся мародерская банда теперь открыто голосит чтобы отжатое не могли вернуть, а уничтоженное восстановить. Иначе мародер сядет здесь, а его подельница попадет в список интерпола в UK. Вот и вся история.
P.S. Забьет мародер слабенького Президента, следующей будет Юлька, она точно посадит мародера и его подельников. Выхода для ворья нет.
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Следующими скорее всего будет Партия регионов
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Для Петьки конец один. Может быть будет лучше сейчас покаяться. Хотя так-как Петькины порохоботы поднимают рейтинг Медведчука, возможно что Петька уже договорился с Партией Регионов, партбилет то у него остался. Воровать будут вместе, как и все последние 20 лет.
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Перенесення суду Суркісів і Привату, це те ж саме, що і відтягування розгляду антиколомойського закону. Ці два процеси взаємопов'язані. Поки не прийняті рішення, у Зе є поле для маневру. Він хоче залишатися і з розумними, і з красивими. Але час Ч неодмінно настане.
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