 Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В понедельник журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады он рассказал, что определение карантинных условий на законодательном уровне, в частности, дает возможность местным властям запускать в работу дополнительные больницы для приема больных коронавирусом. "Не те 240 уже существующих, а если, не дай Бог, пойдем по плохому сценарию, переоборудовать под больницы другие помещения или больницы под инфекционные", - пояснил Радуцкий.

"Он (закон) уточняет, что именно имеется в виду под сбором и передачей персональной информации людей, которые заболели коронавирусом. Также дает возможность привлекать к борьбе с коронавирусом медицинских специалистов, которые не работают в больницах. Например, профессуру университетов, институтов повышения квалификации, интернов. Это закон чисто технический", - подчеркнул нардеп.

Также он обратил внимание: "Хочу подчеркнуть, что все законы, которые сегодня принимаются Верховной Радой для борьбы с коронавирусом - это временные законы, которые будут действовать только во время карантина и пандемии".

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