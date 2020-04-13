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 Политика Украины, Общество
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 Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что законы, которые принимает Верховная Рад Украины для борьбы с распространением коронавируса, носят временный характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В понедельник журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады он рассказал, что определение карантинных условий на законодательном уровне, в частности, дает возможность местным властям запускать в работу дополнительные больницы для приема больных коронавирусом. "Не те 240 уже существующих, а если, не дай Бог, пойдем по плохому сценарию, переоборудовать под больницы другие помещения или больницы под инфекционные", - пояснил Радуцкий.

"Он (закон) уточняет, что именно имеется в виду под сбором и передачей персональной информации людей, которые заболели коронавирусом. Также дает возможность привлекать к борьбе с коронавирусом медицинских специалистов, которые не работают в больницах. Например, профессуру университетов, институтов повышения квалификации, интернов. Это закон чисто технический", - подчеркнул нардеп.

Также он обратил внимание: "Хочу подчеркнуть, что все законы, которые сегодня принимаются Верховной Радой для борьбы с коронавирусом - это временные законы, которые будут действовать только во время карантина и пандемии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Источник: https://censor.net.ua/n3188654
 
 
 Топ комментарии
 
ця пейсата паскуда ще й рот дозволяє собі відкривати Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 989 .... бізнесмен масочний
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Радуцкий должен давать показания следователю, а не советы давать
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Це той, що залишив Україну без засобів захисту? А нести відповідальність за більш, ніж 200 захворівших лікарів внаслідок цього, він не збирається? А допомогти лікарям з тих "масочних" грошей? Теж ні? Так якого, курва, воно свою пельку розтуляє!?!
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ця пейсата паскуда ще й рот дозволяє собі відкривати .... бізнесмен масочний
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нельзя такое писать. он тоже щироукраинский реформист.
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то есть, до осени 2024 года.
а то сложности перевода, панимаш...
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Радуцкий должен давать показания следователю, а не советы давать
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Ты так ,кретин,и напишешь?Временный закон принятый на внеочередной сессии ВР,действует только когда сказал Ляшко .
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Це той, що залишив Україну без засобів захисту? А нести відповідальність за більш, ніж 200 захворівших лікарів внаслідок цього, він не збирається? А допомогти лікарям з тих "масочних" грошей? Теж ні? Так якого, курва, воно свою пельку розтуляє!?!
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это кореш зеленского, с которым они маски выгодно продали ?
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