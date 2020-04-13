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 Политика Украины
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 Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский

Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 000 посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе.

 О праздновании Пасхальных праздников говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В частности, на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

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"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Глава государства.

Дополнительно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 156 тыс. украинцев пользуются возможностями программы МИД для решения своих логистических вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3188649
 
 
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Ага, меня тоже, слово аж пропитано свинособачностью.
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зєля думав про мацу Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6456 а куліч - це якась кацапська муйня
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Викликає асоціацію із запорєбріком.
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стада баранов и козлов, с засранными мозгами все равно попрутся и им плевать, что они кого-то заразят и кто-то умрет
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А толпы в супермаркетах ничем не чреваты. Да, сопля?
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Что-то я не наблюдаю давно там толп, а если кто приходит, так обязательно в маске и даже с очками. К попам же прутся в основном без маски, еще и детей тащат с собой да с одной ложки причащаются..
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Согласен . Единственное с чем согласен .
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То ли дело за жинчин счёт в Оман отдохнуть на встречу с Патрушевым за инструкциями съездить ?!
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Дебил! А толпы на границе, не прямой путь заболеть и заразить других??? Может надо было ума одолжить у нормальных, и наоборот призвать сидеть в стране пребывания, и туду кидать поддержку, что бы не перлись в Украину! 400$ на месяц, тем кто стоит на консульском учете, это максимум 30-40 млрд грн за 2 месяца! А не сотни миллиардов на карантин всей страны и крах экономики! Клоуны тупые!!!
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"Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни"
Зеля, ти ж сказав, що внаслідок вжитих заходів, люди майже припинили захворювати.
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Чуть ли не единственное правдивое и толковое заявление преЗЕдента за время его правления... Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6342
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предлагаю зеленскому лично выходить ко всем этим людям, и уговаривать расходиться по-домам. ведь они за него голосовали!
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А на песах что с толпами делать собираешься? А с хасидами в умани? Не пустил?
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якого розумного хлопчика виховали батьки!
хай вам живеться у Швеції!
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Шо Лєнка-Сцариця каже? Приймуть "антиколомойський" закон про банки?
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А шо там торгуватись. Стати в позу і плиз! Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 826
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