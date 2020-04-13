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 38 нейтрализующих коронавирус антител обнаружили южнокорейские ученые: их опробуют на животных

Ученые из Южной Кореи обнаружили 38 антител, которые способны нейтрализовать COVID-19. Их извлекли из крови переболевших коронавирусом людей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи.

Отмечается, что нейтрализующие антитела обладают свойствами, которые могут эффективно обезвреживать вирус и помочь в лечении пациентов.

"Все полученные образцы обнадеживают, а 14 из них обладают сильными нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будут проведены углубленные тесты, в частности, на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188646
 
 
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Надеюсь не на собаках . Они тоже люди , только умнее .
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а в это время Северной Корее просто обнаружили несколько тел - извините если не смешно.
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зеля, хватай свой миллион и беги вручай! и заодно попроси, что бы и на тебе их опробовали.....
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Давайте без животных. Нет времени у человечества. Масоны рулят.
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«13 апреля 2020.Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни.»

Передайте на гілку, де зараз амєлінці бються з рєптілоїдами.

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Так. Бо ж таки брати. Та й співгромадяни по ВКЛ.
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150 тыс. подписей белорусов с требованием ввести карантин направили в ВОЗ
2020.04.07 10:23

https://belsat.eu/ru/news/150-tys-podpisej-belorusov-s-trebovaniem-vvesti-karantin-napravili-v-voz/
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подумаєш!
853 можливості нажитися на епідемії виявили українські зелені бариги та мародери
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Цасник, цибуля плюс САЛО з гірчіцею - любу корону здують.
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