 38 нейтрализующих коронавирус антител обнаружили южнокорейские ученые: их опробуют на животных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи.

Отмечается, что нейтрализующие антитела обладают свойствами, которые могут эффективно обезвреживать вирус и помочь в лечении пациентов.

"Все полученные образцы обнадеживают, а 14 из них обладают сильными нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.

В ближайшее время будут проведены углубленные тесты, в частности, на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

Читайте также: Нардеп из группы "Довіра" Вельможный заболел пневмонией: "Это случилось, я подавлен"