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 Политика Украины, Здоровье
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 Утвержденные протоколы позволяют врачам лечить COVID-19 препаратами, в инструкциях к которым не указан коронавирус, - Степанов

Пациентов с зафиксированным лабораторно COVID-19 врачи лечат по утвержденным протоколам с применение офф-лейбл препаратов, они могут добавлять эти препараты в зависимости от состояния больного.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из первых моих решений в должности министра было создать стандарт - алгоритм лечения всех больных. В зависимости от прохождения течения болезни они (врачи. - Ред.) используют протоколы, лечат утвержденными препаратами. Конечно, врачи могут добавлять препараты в зависимости от состояния больного. Почему это важно: (применять. - Ред.) определенные в протоколах лекарственные средства офф-лейбл, У них нет показаний для использования при COVID-19 и до утверждения врачи не могли их применять",- сказал он.

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Степанов добавил, что Минздрав держит постоянную связь с украинскими врачами в Италии: "Они подтверждают наши протоколы лечения", - констатировал он.

Офф-лейбл (off-label, от off - за пределами, label - этикетка, инструкция) - использование лексредств по показаниям, не утвержденным государственными регулирующими органами, не упомянутым в инструкции по применению.

Источник: https://censor.net.ua/n3188644
 
 
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Тактика такая : либо эксперимент , либо подохнешь . Первый вариант выберет большинство .
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Если в критическом состояние то конечно эксперимент, более того скорее всего там родственники принимают решение
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Извиняюсь и не по этои теме, но весть такая, не радостная, но важная, считаю нужным её выставить тут, возможно прочитает его родственики и отзовёться, фамилие как бы на украинскии лад:

Бюро ритуальных услуг Ritus просит отозваться родных и близких Вячеслава БОНДАРЕНКО (род. 20.01.1978 - ум. 23.01.2020).
Спустя 10 дней после публикации в Latvijas Vēstnesis тело будет кремировано.
Информацию можно получить по телефону 25447797.
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Скорее всего самыми эффективными лекарствамт сейчас будут лекарства, которые подавляют ВИЧ, то есть снижают концентрацию вируса в организме
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Напомнило: Теперь я знаю, что самое умное было бы купить одну из тех готовых чудодейственных аптечек, которые так любят капитаны судов четвертого разряда. В такой аптечке каждая баночка имеет номер. На внутренней стороне крышки помещается краткое руководство: № 1 - зубная боль; № 2 - оспа; № 3 - расстройство желудка; № 4 - холера; № 5 - ревматизм, - все существующие болезни подряд. Я бы, по крайней мере, употреблял их, как один почтенный шкипер, который, истратив № 3, смешивал № 1 и № 2, или когда выходил № 7, давал своей команде № 4 и № 3 до тех пор, пока № 3 не выходил в свою очередь; тогда он принимался за № 5 и № 2. e-reading.club
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Иначе говоря- проделывать опыты над человеком. Это в сущности то, чем занимались фашистские врачи в концлагерях, никакой разницы.
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