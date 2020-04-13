Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Вероятно, в среду может быть заседание, или в другой день на этой неделе, но повестки нет", - отметила она.
Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.
"Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - добавила Кравчук.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в понедельник, 13 апреля, соберется на внеочередное заседание и рассмотрит изменения в Госбюджет, отмену рынка земли и ужесточение ответственности за сжигание травы.
тільки не народу
як і ви
Долбо..бы опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален - он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту.
Спрогнозировать действия ДЛБ невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда ДЛБ нанесет удар. В конфронтации с долбо..бом умный человек полностью отдает себя на милость ДЛБ, рандомного создания без понятных умнику правил. Атака ЛДБ обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры. Это то, о чем писал Шиллер: «Против долбо..бов бессильны даже боги».