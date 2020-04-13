 Рада может провести внеочередное заседание на этой неделе и еще одно после Пасхи, - "слуга народа" Кравчук.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Я не знаю на когда запланирован финансовый комитет, но мы так предварительно с коллегами говорили, что на этой неделе может быть еще одно заседание, возможно завтра, возможно в другой день. Мы, правда, еще не обсуждали повестку дня. Потому что кроме банковского закона у нас с долгов еще кадровые вопросы. Потому что давно на очереди голосование за того же министра энергетики. Уже больше месяца министерство такое большое, важное, сложное, без действующего министра. Также готовит законопроекты Кабинет министров, в том числе, по экономическим стимулам, кредитованию, которые тоже надо будет проголосовать в Верховной Раде. Поэтому мы рассчитываем на еще одно заседание на этой неделе и на заседание еще после Пасхальных праздников", - сказала Кравчук.
По ее словам, пока не может рассказать какие именно вопросы будут рассматривать на ближайшем внеочередном заседании, поскольку нет повестки дня.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в понедельник, 13 апреля, соберется на внеочередное заседание и рассмотрит изменения в Госбюджет, отмену рынка земли и ужесточение ответственности за сжигание травы.
тільки не народу
як і ви
Долбо..бы опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален - он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту.
Спрогнозировать действия ДЛБ невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда ДЛБ нанесет удар. В конфронтации с долбо..бом умный человек полностью отдает себя на милость ДЛБ, рандомного создания без понятных умнику правил. Атака ЛДБ обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры. Это то, о чем писал Шиллер: «Против долбо..бов бессильны даже боги».