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 Киевские новости, Общество
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 Льготный период оплаты за коммунальные услуги в Киеве продлится до конца карантина, - Кличко

Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"У нас была норма скидки 10 % для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца, - отметил мэр столицы. - Но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. Из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги", - отметил Виталий Кличко.

По его словам, эти средства очень нужны городу. Потому что это в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы.

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Кличко отметил, что коммунальщики ежедневно выходят на улицы города, работают, чтобы обеспечивать его жизнедеятельность.

"Сегодня есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. Большая просьба к тем, кто уже платит онлайн: в личном кабинете вы можете зарегистрировать несколько адресов и оплатить также платежки своих родителей, бабушек и дедушек, которые не пользуются онлайн-сервисами", - обратился к жителям столицы Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188639
 
 
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Опять будут платить те , кто платит . За себя и за хитрожопых "бедных и несчастных" халавщиков . Работа есть , только работать никто не хочет . Женщины , гоните диванных животных из дома . Пусть добывают себе пропитание .
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Халявщики кажуть що за ті копійки працювати не будуть.
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Если человек не может найти работу, так кто виноват? Только государство: не обеспечило местами
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А если он, этот означенный вами, ЗеДятел? Кто виноват?
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"У нас была норма скидки 10 % для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца". Я не понял его. Это ж надо столько получать ударов по голове чтоб быть таким тормозом.
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Льгота просто всем льготам льгота для льготников. Все киевляне самые льготные з льготников по льготе от нельготного.
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Після Великого карантину! Київ.Кияни заробляють на сплату заборгованості комунальним послугам.
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