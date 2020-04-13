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 Политика Украины, Здоровье
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 Нардеп из группы "Довіра" Вельможный заболел пневмонией: "Это случилось, я подавлен"

Народный депутат из группы "Довира" Сергей Вельможный сообщил о наличии у него двухсторонней пневмонии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.

"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию легких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен", - написал Вельможный .

Нардеп из группы Довіра Вельможный заболел пневмонией: Это случилось, я подавлен 01

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Как сообщалось, 21 марта Вельможный был госпитализирован вместе с сыном с симптомами, похожими на COVID-19. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, после чего, по его словам, тест должны были провести повторно. Нардеп и его сын находились в инфекционном отделении Александровской клинической больницы в центре Киева.

Нардеп из группы Довіра Вельможный заболел пневмонией: Это случилось, я подавлен 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188636
 
 
 Топ комментарии
 
ВСЕМ НАСРАТЬ НА ТО ЧТО ТЫ ПОДАВЛЕН)))))
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это тот, который ничуть не было короной болен? Нардеп из группы "Довіра" Вельможный заболел пневмонией: "Это случилось, я подавлен" - Цензор.НЕТ 3578
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Срочно досавить в Раду на внеочередное заседание
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Из Куршавеля вернулись ? Сочувствую .
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Да всем до одного места как ты там себя чуствуешь...
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та понятно, что подавлен...., пожить конечно еще хочется...., но с другой стороны чем плоха такая смерть? день-два и нету..... а когда будешь лежать годами и гнить заживо от инсульта, пожалеешь, что не умер от коронавируса...... так что все относительно......
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А нехер шастати по Куршавелях. Відпочивайте в Бердянську, Одесі. А то для народу одне, а для підерів від влади - Куршавелі
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Мій сусід, колишній голова райради, після відкачки води з легенів, після "другого народження", на запитання лікаря; "А чи тепер ви будете фінансувати районну медицину?" лежачи на лікарняному ліжку, відповів, що ТАК, ТАК, ТАК! Нардеп з групи "Довіра" Вельможний захворів на пневмонію: "Це сталося, я пригнічений" - Цензор.НЕТ 7468 .
Коли ті курви на своїй шкурі не відчують всі принади української медицини, змін не буде.
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-У тебя коронавирус?
- Да.
- Из Китая?
- Обижаешь, чистый Крушавель!
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Народу не интересно состояние здоровья всех этих слуг дьявола. Подохните хоть все 450 + голобородько.
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Там на фото с КТ остатки картонных коробок.
Это случайно не персональный КТ купленный для помазанников?
А то комната располагает.
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Радоваться надо. Пневмония это не С19. Если показал рентген, значит тебя пронесло! Антибиотиками зальют до ушей, и будешь жить падла, и дальше вредить нашей стране.
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Чем больше денег через твои лапы пройдет, тем больше шансов подцепить заразу.
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