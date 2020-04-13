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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (18939) Киевсовет (1197) местные выборы (1292) рейтинг (1292) Слуга народа (801) Европейская Солидарность (353)

 За "Слугу народа" на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за "ЕС" - 18%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-7 апреля 2020 среди жителей Киева, продемонстрировали, что 22% жителей столицы на местных выборах проголосовали бы за "Слугу народа", 18% - за "Европейскую солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса.

Опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет и стареш. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020.

Среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, за партию "Слуга народа" проголосуют 22,3%.

18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором 26,9% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг"

За Слугу народа на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за ЕС - 18%, - опрос Рейтинга 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188635
 
 
 Топ комментарии
 
Еще месяц их упорной работы и будут готовы 2,2%
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Львов. Рейтинг бениных шестерок скоро уйдет в минус...)

За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4100
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О. Бачу добрій половині зебів холодильник мізки вже виправив.
Ну зачекаемо ще трохи.
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Еще месяц их упорной работы и будут готовы 2,2%
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Подобные мантры звучат уже год. Вот еще месяц... вот еще немного... вот осенью... вот весной...
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Так уже они имеют меньшинство, а полгода назад выигрывали выборы все со свистом. За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1501
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Где именно они "имеют меньшинство"? Местные выборы уже прошли?
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за тупых ЗЕбилов-мародеров проголосует максимум процент. Да и это будут пациенты психушек
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Мы же не думали, что имеем дело с такими упоротыми баранами, думали до вас дойдет в разы быстрее. Вас только, что в зад еще не поимели, а вы все блеете Зе-Зе....
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Употреблять слова "********" и "думать" в одном предложении будет претензией на жуткий оксюморон. Это как холодный огонь или сухая вода.
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та и так уже "рабы урода" - имеют всего лишь 15%.. как и вислюк оманський (16-19% реальных, не накрученных "розумковым").. это фиаско зебилов - за полгода За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7065
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Таки ще багато в Київі зейоббіків. Це не лікується. Тільки прикопати в дитячій пісочниціЗа "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3304
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а цифрі по Сн дутіе там и 2 процентов наверно нету сдулись не успев надуться За "Слугу народа" на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за "ЕС" - 18%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6215
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*********, можете радоваться. После выборов ПЕС создаст коалицию в Киевраде с Ударом и СН.
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Солидарность, Удар и Голос За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3522 Вот тебе и коалиция.
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Ты математику в школе проводил за курением папирос в туалете? Все вышеназванные с трудом дают аж 37% пришедших на выборы. Где тут большинство?
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Проходной барьер...голоса непрошедших распределяются
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Ну и сколько им еще дораспределится? Плюс 5-7%, при условии, что Голос 5% планку преодолеет? На вещи надо реально смотреть, а не Нью-Васюки строить.
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В тому то і справа, що я руський, тобто мої предки були з Русі. У нас у Львові і вулиця Руська є. Українці називали себе русинами до 18 століття, а на Західній Україні - до 20 століття. А твої предки з кацапських московитів будуть?
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пришло время "слуг наріда" переимовать по прямому смыслу - "слуги двух господ" ) рейтинг не спасёт но личико гюльчатаев откроет больше ))
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Все таки киевляне умнейе среднего показателя по стране
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О. Бачу добрій половині зебів холодильник мізки вже виправив.
Ну зачекаемо ще трохи.
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при мыролюбном свиненке такого не было? вадинтур?
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Партия Шаройоба, 3,8... Вот что меня с этого больше всего пугает.
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Складывается впечатление, что главная задача ЗЕкоманды, привести Шариковых и Медведчуков, посмотрите на их показатели!
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а шаройобовцы - это банальная умственная деградация, те - у кого айкью стремится под линтус - ниже 50.. В общем-то они до сих пор считают что мыть руки - вредно для здоровья За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 492
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За лошарія голосують імбіцили які навіть поняття не мають хто він такий і що робив та говорив в 2014. Вони його просто побачили недавнощо в топі ютуба і думають що він журналіст. Є там звичайно і упороті рашисти...
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Слуга народа,Слуга господ...да какая разницаЗа "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8946.
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дико смотреть на эти "рэйтинги". «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»(c)
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Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-7 апреля 2020 среди жителей Киева, продемонстрировали, что 23% жителей столицы на местных выборах проголосовали бы за "Слугу народа", Источник: https://censor.net.ua/n3188635

А ця служба "Рейтинг" часом не фінансується Слугами Уроду ? Тоді все зрозуміло.
Пішли ви слуги на хрєн, 1% з вас вистачить з головою.
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нигде нет таких опросов!! Очередная заказуха, впаривают брехню и думают народ этого не понимает!!! ДЕБИЛЫ социологи!!!!
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Рука руку моет, а вор вора кроет. И зе, и потрох контролируют социологические институты - они поддельники в фальсификации соцопросов и распродаже украинской земли, поэтому зе потроха никогда не посадит - не сцыте потрохососы за вашу службу потрох будет платить и дальше.
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дык.. каждый разочаровавшийся зебил знает - контракт у нас на 5 лет с оплатой по 5000 долларов месяц.. Ну и рошенки - ящиками и бесплатно.. пока зебилам вислюк оманський шлёт "приветы" и видосики
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І ще респіраторні маски найвищого захисту ...трі маскі...
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причем - в день)) И пасочки - на Великдень..)
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Клятий Порох - і у 2020 жити на дає Україні своїм мародерством
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Скільки помиїв вилялось би з гавновізора якби презедентом був порох.
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боже, у этого зеленого отстоя еще есть вообще какой-то рейтинг? Хотя, зебилы, как любая ватная протоплазма, будет до последнего поддерживтаь своего "вошдя"
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Якщо є в партії пітушарія то чого не може бути в зєлєйобіків? Це ж бо мудрий наріт!
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Батл олігархату. Прапори різні суть одна з 1994-го.
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Бачу ще не дійшло наріду. треба ще 100 днів.
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Львов. Рейтинг бениных шестерок скоро уйдет в минус...)

За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4100
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Самопоміч і голос що роблять в тому списку? В мене запаморочилось в голові!
За ЕС респеат
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Самопоміч місцева партія.
А голос потрохи втрачає рейтинг - ну не до всіх зразу доходить...
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Это очень похоже на реальную ситуацию
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"Галицьку партію" можна викреслювати у неї рейтинг був через Супрун, бо вони всюди говорили що вона їх член, но як виявилось Супрун про це не знала. Тепер їх рейтинг близько нуля.
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А якщо сурьйозно то вже задовбали ці проплачені соціологічні дослідження - ця брехня з ріку в рік вже становиться нормою.
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искал и не нашел... БРЕХЛИВЫЕ социологи пытаются впарить заказуху..
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33% не бачать жодної достойної політсили, за яку хотіли б віддати свій голос - це погана тенденція для країни.
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Сейчас Зеленский завалит "антиколомойский" закон и сотрудничество с МВФ, оставит народ Украины вообще без штанов, тогда и посмотрим на его и "слуг народа" рейтинги. В Киеве у "слуг" будет не 22, а 2%. По Юго-Восточной Украине, к сожалению, процент зебилов будет больше.
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А когда начнут бежать из Украины, то и в минус пойдёт...
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Якщо буде дефолт то слуги будуть на деревах висіти і ніякий рейтинг їм не поможе. Це вже факт.
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голосуй- не голосуй, все равно получишь группировку с олигархом, которому ты на хег не нужен, а нужен подход к бюджету
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я с Киева и ни за кого не буду голосовать! Потому что все говно! Украине нужно сменить систему! Сейчас система олигархическая в Украине! Олигархи обогащаются в ущерб всему государству - в ущерб всему народу! Нужно вводить прямую демократию! Чтобы народ имел право отзывать депутатов, как это можно в Англии делать! И чтобы народ мог увольнять министров! И чтобы народ мог импичмент президента проводить! Чтобы власть работала на благо государства, то бишь народа всего, а не олигархов! Здоровая система надо Украине!!! Народ должен иметь инструмент контроля за властью - это прямая демократия! Также у народа должно быть право вето при помощи прямой демократии на плохие решения власти, чтобы не выходить на Майданы, а люди воспользовались прямой демократией и заблокировали плохие действия власти! И народ также должен при помощи прямой демократии сам предлагать улучшения для страны и те, которые наберут поддержку народа, то они примутся и народ сам будет издавать законы по которым будет жить! Так будет порядочно!
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Слышь,киевлянин,чёт от тебя русским духом пахнет.Запах лаптей огого.
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Как вы себе это представляете? Например увольнение министра. Формирование инициативной группы, сбор подписей и проведение всенародного референдума, так?
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Не голосуйте, подарите свой голос. Неважно кому, да хоть тому же Шарию........
А лучше прочитайте закон «О местных выборах» от 2015 года и статью 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", тогда поймете, что механизм прямой демократии есть. Проще говоря 393 тыс. подписей за отзыв мэра Киева, подача соответствующего заявления в Киевскую городскую ТИК с ее последующей проверкой подписей и принятием решения об отзыве мэра Киева. Вот Вам и прямая демократия. То же самое работает в отношении депутатов, только цифра будет для каждого округа разная.
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Знаем мы этих "киевлян", которые год назад хотели сломать олигархическую систему голосуя на выборах за ставленника олигархов - зеленского.шо сцикотно, признаться за кого голосовал на през выборах?
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Хорошо хоть киевляне начали прозревать.
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Это хорошо,количество дыбилов медленно и уверенно уменьшается.
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18% вже забуло, що була тільки ВІРА, МОВА і АРМІЯ,більше нічого крім мародерства, за яке ніхто не відповів.
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Як би портновка не тужилась а розродитися не може! Навіть мертвородженням! За таке ***** сцарь може і новічьком пригостити
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Что б вы сейчас, зерыги, не брехали, у всех пред глазами -ДЕФОЛТ, до которого вы довели страну меньше чем за год
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уже лучше, надеюсь нарид попросыпается..
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Щось 73 відсоткових меншає з кожним днем!
Ну, ще багато як справжні малороси, не хочуть визнати що вони лохи!
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Дайте ЗЕдиоту еще 100 дней, чтобы он смог набрать хотябы 0.073%
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Кто то видел эти опросы??!! Очередная заказуза и брехня!!! Где реклама опросов и моссовое участие для достоверности?!!! брехуны социологи...
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"Массовое участие" в соцопросах - оригинально!
Это тебе не референдум.
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а так читаешь туфту типа опроса!!!! дебильный подход.... брехню жуешь
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Перед выборами Зеленского и "слуг народа" в прошлом году ты же опросам верил, чего же сейчас не веришь?
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А вот нифига, Ростов для них слишком лёгкое наказание, если вообще наказание.
Фонари их ждут.
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Опросы в которых вор Кличко имеет четырехкратный перевес?? Серьезно??? Порохоботы уже не знают как списеть покрасивее, все равно враньё видно.
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В любом случае Киев будет оранжевый, как большая половина Украины на следующих местных. Это уже движение в обратную сторону. Львов показателен, но Киев тоже не плох.
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Большей половины не бывает. В остальном согласен
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За опзж і шарія в Києві би проголосували і це пі..ець.
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Ближче до осінніх місцевих виборів за включення в список СН при опитуванні будуть бити опитувачам писок (мордяку)
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