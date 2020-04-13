 За "Слугу народа" на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за "ЕС" - 18%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса.

Опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет и стареш. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020.

Среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, за партию "Слуга народа" проголосуют 22,3%.

18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором 26,9% опрошенных.

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