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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (18939) Киевсовет (1197) местные выборы (1292) рейтинг (1292) Слуга народа (801) Европейская Солидарность (353)

 "Слуга народа", "ЕС" и "Удар" Кличко в тройке лидеров на выборах в Киевраду, - опрос. ИНФОГРАФИКА

"Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Удар" составляют группу лидеров на выборах в Киевсовет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованных сегодня.

Согласно данным опроса, за "Слугу народа" готовы проголосовать 22,3% киевлян, определившихся с выбором и готовых проголосовать. "Европейская солидарность" может получить 18,6% голосов. "Удар" Виталия Кличко поддерживает 13,5% процентов киевлян.

Также 5-типроцентный барьер преодолевают "Батькивщина" (9,4%), Оппозиционная платформа (7,2%) и "Голос" (5,9%).

Другие партии набрали менее 4%.

Как сообщалось ранее, согласно данным опроса "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Минздрав и МВД. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35 и 26%.

Слуга народа, ЕС и Удар Кличко в тройке лидеров на выборах в Киевраду, - опрос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг"

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Источник: https://censor.net.ua/n3188635
 
   
 Топ комментарии
 
Еще месяц их упорной работы и будут готовы 2,2%
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Львов. Рейтинг бениных шестерок скоро уйдет в минус...)

За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4100
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О. Бачу добрій половині зебів холодильник мізки вже виправив.
Ну зачекаемо ще трохи.
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Опросы в которых вор Кличко имеет четырехкратный перевес?? Серьезно??? Порохоботы уже не знают как списеть покрасивее, все равно враньё видно.
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В любом случае Киев будет оранжевый, как большая половина Украины на следующих местных. Это уже движение в обратную сторону. Львов показателен, но Киев тоже не плох.
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Большей половины не бывает. В остальном согласен
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Якщо не буде тотальних фальсифікацій чи якогось форс мажору.
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За опзж і шарія в Києві би проголосували і це пі..ець.
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Ближче до осінніх місцевих виборів за включення в список СН при опитуванні будуть бити опитувачам писок (мордяку)
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шо такое рустам худжамов? Патриот Украины з дида-прадида?
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Погугли, хто такие Рустам, звідки він і чого досяг
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22.3% кончених дебілів вихованих телевізором і ненавистю до Порошенка , 11% вати і сепарів вихованих ********** і руцкім мірам. Фактично в Києві кожен третій це тупа ватна мразь яка любить шару і **** і ненавидить Україну і все українське. Як з цією худобою жити в одній країні? А по країні ж цифри ще жахливіше.
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22+18=40 відсотків кретинів це суспільна катастрофа, яка закономірно перетворюється в економічну і політичну.
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Зато ты, взявший себе ник любимого *****,- просто гордость и счастье для страны!
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Понаехало в последние годы-десятилетие в Киев из более населенного юга-востока, вот и результат.
Раньше многие оттуда сваливали в москву, питер, потом стали ехать в Киев.
А ватой, совками как были, так и остались.
Мразота Бужанский тому пример, ехал бы к своим любимым ст(р)алинистам на мацкву и не мешал жить украинцам.
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Это говорит об уровне развития нашего нарида - СН в тройке лидеров! За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 780
Рвотный смайлик мне!
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А выбора -- нет. Как на базаре-- вся картошка --гнилая.
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Слуги 22,3? Ні, зебілізм реально не ліується!
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Ага... "народный контроль"... Как-то был дома, у родителей. И услышал интересный диалог. Суть такая - одна бабка стала "кости перемывать" соседской девчонке - типа, "шалава"... Услышал её слова дед девчонки и в ответ: "А ти забула, як по молодості од твоїх гульок кущі по селу тріскотіли?!..." И давай перечислять тех, кто у неё под подолом "ночевал"... На четвёртом-пятом имени бабка сбежала...
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Ну що, проголосували папріколу? Нема ума- вважай каліка...
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Шизиков в Киеве больше чем я думал. Вообще Украина совершила большую ошибку что не дала голосов за партию Саакашвили, сам хотел до последнего голосовать за РНС, но Саакашвили призвал отдать голоса за СН, я его понимаю, не понимаю украинцев их стремление выбрать путь к процветанию через дупу...
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Хех! Я давно вже кажу що з кожними виборами нарід обирає ще гірших.
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Пусть сначала отсидит в реформированной Родине.
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Надо выслеживать тех, кто голосует за Медведчука и расправляться с ними по всей строгости военного времени!!!


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Полностью за!! Но подозреваю что эти паскуды не сознаются, скорее скажут что голосовыли за Петю, ибо между Петей и Мертвечуком больше общего чем между куриным и петушиным помётом....поэтому ордер нужно расширить на порохоботов!
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Очкур притримай, бо репне... І з якої помийниці вас на "Лахту" набирають? Мабуть, з ПТУ... Бо пишете майже всі одним штибом...
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это ты по законам каким? дерьмократическим? это когда типа правовое государство, сводода слова, свобода личного мнения?
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я с вами согласен наверное, но сначала их надо повешать, потом утопить и только потом расстреливать - так ведь?
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А давай на тебе проэкспериментируем? Веди для нас, что Медведчук, что "лахтинец" - всё едино... Оба - "батраки кремлёвские"...
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а неслабо так явашвырокцы просели,и это есть гуд..
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Слуги + жопоблоки + шарій > 34 %

У Києві дебілів не менше, ніж в якомусь забитому задрипанську.
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По-перше, серед виборців слуг є хороші люди, просто дуже-дуже прості. От уяви - вони не дивляться новин (взагалі) і не цікавляться політикою - як вони можуть скласти свою думку? Але вони поступово відпадають. Восени в слуг в києві було 30%.
По-друге, на рахунок ОПЗЖ. Якщо росіянин голосує за них, то це не означає що він дебіл. І як не крути, ОПЗЖ напевно найбільш послідовно політична сила, яка ніде не зрадила виборців. Те що тобі не подобається їх програма це вже інше питання!
І голосування за ринок землі показало, що там більше патріотів ніж в ЄС та Голосі.
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Это утверждение, пожелания, надежды, пропаганда?
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Такої швидкості більш ніж достатньо до осені. Минулої осені було 30%.
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Дайош підальку одразу на президента США !
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своё мнение писать не буду, опять забанят, я просто поржу ))))
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Дебілам важко аналізувати, немає чим!!
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Не согласен. Было 25% дебилов, а потом резко 8%.
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