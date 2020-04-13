 "Слуга народа", "ЕС" и "Удар" Кличко в тройке лидеров на выборах в Киевраду, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в результатах исследования Социологической группы "Рейтинг", опубликованных сегодня.

Согласно данным опроса, за "Слугу народа" готовы проголосовать 22,3% киевлян, определившихся с выбором и готовых проголосовать. "Европейская солидарность" может получить 18,6% голосов. "Удар" Виталия Кличко поддерживает 13,5% процентов киевлян.

Также 5-типроцентный барьер преодолевают "Батькивщина" (9,4%), Оппозиционная платформа (7,2%) и "Голос" (5,9%).

Другие партии набрали менее 4%.

Как сообщалось ранее, согласно данным опроса "Рейтинга", за Виталия Кличко ("Удар") готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула ("Голос") набирает в 4 раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко ("Слуга народа") готовы проголосовать 8,8%.

Виталий Кличко уверенно опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевский – 49%–19%.

59% киевлян считают, что Кличко в условиях угрозы коронавируса действовал эффективно. 47% считают эффективными действия Президента Владимира Зеленского. По 38% как получили Минздрав и МВД. У медицинских учреждений Киева и премьер-министра Шмыгаля – соответственно, 35 и 26%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг"

Исследование "Общественно-политические настроения киевлян" проведено Социологической группой "Рейтинг" 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.